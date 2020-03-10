 Підручник з дезінформації: прокурор у справі МН17 вказала на постійну брехню РФ і плутанину в причинах аварії "Боїнга"

Про це заявила у вівторок у Схіпхолі в рамках судового процесу щодо МН17 прокурор Дейді Вуї-а-Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доля рейсу MH17 стала відомою, як приклад підручника з дезінформації, яку проводить російський уряд. Ясно, що закінчення цьому ми ще не бачили", - зазначила вона.

За її словами, "держави намагаються впливати і вводити в оману за допомогою маніпулювання інформацією". "Демократичні держави, які поважають верховенство права, тепер широко визнають, що дезінформація створює серйозну загрозу стабільності та якості демократії, верховенства права та відкритого суспільства", - переконана прокурор.

За словами Вуї-а-Цой, після того, як MH17 було збито, "розпочалася цинічна кампанія з дезінформації, яка триває донині". "Використовуючи відкриті джерела та перехоплені телефонні розмови, ми можемо дуже точно визначити початок цієї кампанії", - стверджує вона.

Як приклад прокурор зазначила, що 17 липня 2014 року за 15 хвилин після аварії о 16:34 російська телекомпанія LifeNews повідомила: "Повстанці повідомляють нам, що їм вдалося збити ще один транспортний літак ВПС України".

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Іншим прикладом Вуї-а-Цой навела той факт, що фотограф, який перебував у цьому районі, описав у відео-інтерв'ю World Press те, як йому зателефонував прес-секретар сепаратистів після катастрофи MH17, який сказав йому, що вони збили військовий літак, що належить Україні. "Він отримав цей телефонний дзвінок до того, як стало відомо, який тип літака було збито", - уточнила Вуї-а-Цой.

Продовжуючи доводити факт дезінформаційної кампанії, що проводить РФ, представник обвинувачення констатувала, що, "коли в наступні години стало зрозуміло, що ціллю є не військовий літак, а цивільний рейс MH17, кампанія з дезінформації розпочалася негайно".

"Проросійські телеканали змінили свої репортажі. LifeNews, наприклад, повідомила, що MH17 було збито ракетною системою С-300, яка належить українським збройним силам. Трохи менше ніж через півгодини цю версію було замінено повідомленням про те, що Boeing збив український винищувач, який потім збила "народна армія", - продовжила Вуї-а-Цой.

Вона також наголосила на тому, що декілька днів по тому Міністерство оборони РФ затвердило цю лінію на прес-конференції 21 липня 2014 року. "Під час цієї прес-конференції міністерство запропонувало два сценарії, заявивши, з одного боку, що MH17, можливо, збив український винищувач, і, з іншого боку, вказуючи на українську систему "Бук". Відтоді обидва сценарії підтримували, зокрема, міністерство оборони, виробник "Бука" "Алмаз-Антей", російські органи карного розшуку, заступник генерального прокурора, міністр закордонних справ і представник міністерства закордонних справ. До середини 2015 року атака українського винищувача була домінуючим сценарієм", - нагадала вона.

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Вуї-а-Цой також зазначила, що у вересні 2016 року сценарій українського винищувача відійшов на другий план. "Це дата, коли було оголошено, що на радіолокаційних зображеннях не було літака-винищувача. Відтоді українська ракета "Бук" стала домінуючим сценарієм. Таку саму лінію прийняв заступник генерального прокурора Росії на початку 2019 року. Він також вказав на докази того, що це українська ракета. До сьогодні російська влада ніколи не займала визначеної позиції щодо того, що саме вони думають, сталося 17 липня 2014 року", - зазначила прокурор.

Крім того, вона нагадала позицію Міністерства безпеки та юстиції Нідерландів щодо того, що напередодні та під час кримінального провадження щодо MH17 "ми повинні бути готові до дезінформації, спрямованої на несприятливий вплив на кримінальне провадження та підрив довіри до незалежної судової системи".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.