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 Події, За кордоном
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 Підручник з дезінформації: прокурор у справі МН17 вказала на постійну брехню РФ і плутанину в причинах аварії "Боїнга"

Інформаційна кампанія Російської Федерації, якою супроводжується трагедія рейсу МН17, є "прикладом підручника з дезінформації".

Про це заявила у вівторок у Схіпхолі в рамках судового процесу щодо МН17 прокурор Дейді Вуї-а-Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Доля рейсу MH17 стала відомою, як приклад підручника з дезінформації, яку проводить російський уряд. Ясно, що закінчення цьому ми ще не бачили", - зазначила вона.

За її словами, "держави намагаються впливати і вводити в оману за допомогою маніпулювання інформацією". "Демократичні держави, які поважають верховенство права, тепер широко визнають, що дезінформація створює серйозну загрозу стабільності та якості демократії, верховенства права та відкритого суспільства", - переконана прокурор.

За словами Вуї-а-Цой, після того, як MH17 було збито, "розпочалася цинічна кампанія з дезінформації, яка триває донині". "Використовуючи відкриті джерела та перехоплені телефонні розмови, ми можемо дуже точно визначити початок цієї кампанії", - стверджує вона.

Як приклад прокурор зазначила, що 17 липня 2014 року за 15 хвилин після аварії о 16:34 російська телекомпанія LifeNews повідомила: "Повстанці повідомляють нам, що їм вдалося збити ще один транспортний літак ВПС України".

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Іншим прикладом Вуї-а-Цой навела той факт, що фотограф, який перебував у цьому районі, описав у відео-інтерв'ю World Press те, як йому зателефонував прес-секретар сепаратистів після катастрофи MH17, який сказав йому, що вони збили військовий літак, що належить Україні. "Він отримав цей телефонний дзвінок до того, як стало відомо, який тип літака було збито", - уточнила Вуї-а-Цой.

Продовжуючи доводити факт дезінформаційної кампанії, що проводить РФ, представник обвинувачення констатувала, що, "коли в наступні години стало зрозуміло, що ціллю є не військовий літак, а цивільний рейс MH17, кампанія з дезінформації розпочалася негайно".

"Проросійські телеканали змінили свої репортажі. LifeNews, наприклад, повідомила, що MH17 було збито ракетною системою С-300, яка належить українським збройним силам. Трохи менше ніж через півгодини цю версію було замінено повідомленням про те, що Boeing збив український винищувач, який потім збила "народна армія", - продовжила Вуї-а-Цой.

Вона також наголосила на тому, що декілька днів по тому Міністерство оборони РФ затвердило цю лінію на прес-конференції 21 липня 2014 року. "Під час цієї прес-конференції міністерство запропонувало два сценарії, заявивши, з одного боку, що MH17, можливо, збив український винищувач, і, з іншого боку, вказуючи на українську систему "Бук". Відтоді обидва сценарії підтримували, зокрема, міністерство оборони, виробник "Бука" "Алмаз-Антей", російські органи карного розшуку, заступник генерального прокурора, міністр закордонних справ і представник міністерства закордонних справ. До середини 2015 року атака українського винищувача була домінуючим сценарієм", - нагадала вона.

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Вуї-а-Цой також зазначила, що у вересні 2016 року сценарій українського винищувача відійшов на другий план. "Це дата, коли було оголошено, що на радіолокаційних зображеннях не було літака-винищувача. Відтоді українська ракета "Бук" стала домінуючим сценарієм. Таку саму лінію прийняв заступник генерального прокурора Росії на початку 2019 року. Він також вказав на докази того, що це українська ракета. До сьогодні російська влада ніколи не займала визначеної позиції щодо того, що саме вони думають, сталося 17 липня 2014 року", - зазначила прокурор.

Крім того, вона нагадала позицію Міністерства безпеки та юстиції Нідерландів щодо того, що напередодні та під час кримінального провадження щодо MH17 "ми повинні бути готові до дезінформації, спрямованої на несприятливий вплив на кримінальне провадження та підрив довіри до незалежної судової системи".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180503
 
   
 Топ коментарі
 
Да та страна родилась из лжи, построена на лжи и живет одной ложью.
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А чому інша країна так не бреше в цій справі ?
Бо рашка винна і намагається приховати свій злочин.
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Ну так отключите их от банковской системы!!! Все все понимают, но все не знают что с этой заразой делать!!!
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Да та страна родилась из лжи, построена на лжи и живет одной ложью.
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Совершенно правильно высказался ув. Алексей Свиридов:

эта страна нелюдей родилась из лжи, построена на лжи и живет одной ложью.

Государство нравственных подонков, убийц, доносчиков и прочих человеческих отбросов: достаточно лишь посмотреть на перекошенный от непрерывного вранья похабный рот Захаровой, главной "шестовой" МИДовского пропагандонского стриптиза.
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А чому інша країна так не бреше в цій справі ?
Бо рашка винна і намагається приховати свій злочин.
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прокурор в деле МН17 указала/ Для холуя Коломойского важно иное:"Генпрокурор должен быть с яйцами. Мне нравится Андрей Портнов как генпрокурор" - "слуга народа" Дубинский.
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То, что компашка Дубинский+Бужанский+Смаглюк - антиукраинские мрази, место которым в ОПЖЗ, было понятно еще до выборов.
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Ну так отключите их от банковской системы!!! Все все понимают, но все не знают что с этой заразой делать!!!
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нет в голове мозгов, нет в голове и войны... Підручник з дезінформації: прокурор у справі МН17 вказала на постійну брехню РФ і плутанину в причинах аварії "Боїнга" - Цензор.НЕТ 8455
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Головне щоб до Ху"ла дійшли в обвинувальному вироку.
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"Демократические государства, которые уважают верховенство права, теперь широко признают, что дезинформация создает серьезную угрозу стабильности и качеству демократии, верховенства права и открытого общества", - убеждена прокурор.
Источник:https://censor.net.ua/n3180503

Осталось конкретно сказать о потребителях этой зрады, простите - дезинформации...
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У Каддафи не было ядерного оружия...а у ***** оно есть
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Учебник по дезинформации: прокурор в деле МН17 указала на постоянную ложь РФ и путаницу в причинах крушения "Боинга"

Какой же это учебник, если из него кацапские уши торчат? Это лажа, как всё кацапское. Даже соврать толком не умеют.
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А чего это не умеют? У них на все случаи жизни есть:" Вы все врети! Ваши доказательства - не доказательства!".
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я знову ж, в 3422-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Ну-ну, для чого так перебільшувати. Все ж їм вдалося донести до "світової спільноти", що це "ашипка", що хотіли збити якийсь там малозначущий український літак, що це були звичайнісінькі бойовики, що ніякого подвійного дна тут бути не може. І все це вже стало настільки очевидно, що тут і думати вже нема про що. Ну збрехали там чи сям. Але ж основний пласт правди донесли! Так шо ви там для виду ножкою топ! ручкою стук! І пишіть по нотах. По "очевидних" ))))
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Та тщательность операции, связанной с перевозкой Бука туда-обратно, говорит о гораздо более серьезной задаче, поставленной Россией, нежели просто сбить транспортный самолет ВСУ. Никогда не поверю, что гоняли этот Бук только для того, чтобы сбить украинский военный самолет.
Задача была в том, чтобы сбить любой самолет Аэрофлота, пролетавший в этом районе.
Тогда у России было бы железобетонное основание объявить Украину государством- террористом и просто начать войсковую операцию по полномасштабному вторжению. И никто бы на Западе тогда не выступил бы против. А когда бы всплыла правда, то всё было бы уже , как говорят, тип-топ.
Но, когда выяснили, что сбили не тех, мгновенно переключились на вариант всеобъемлющей дезинформации, которая льется до сих пор.
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Глава СБУ Наливайченко подробно говорил об данной версии. В єто же время недалеко пролетал борт "Аєрофлота" Москва-Ларнака(Кипр), но сопровождающие перепутали Первомайск с Первомайским , и под вьістрел попал рейс МН-17.
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На той час кацапські війська вже перефарбували шоломи в блакить миротворців , танки теж щось там фарбували . І готувалися заходити з "миром" на територію України . Остільки для путєна не було проблемою підірвати житлові багатоповерхівки а Кацапії , то рейс Ларнаки для нього було пусте , але помилка керівників операції в дисклокації Сніжного поламала всі плани кремля . Певно варто зробити спробу визначити вплив зміни місця старту "Бука" на імовірність влучення в нідерландський Боїнг , а не в рейс з Ларнаки .
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"Перемен требуют наши сердца" пел Виктор Цой, Рашка лживое и подлое государство-агрессор, говорит прокурор Вуи а Цой, кацапы вам стоит задуматься.
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Да у них теперь сцарь обнуленный пожизненный.
Сцарь в ответе за всех своих холопов.
Пришло время с него за всё спрашивать.Підручник з дезінформації: прокурор у справі МН17 вказала на постійну брехню РФ і плутанину в причинах аварії "Боїнга" - Цензор.НЕТ 6615
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Да кто же мог другое предположить ? Уважаемая публика, сейчас вам Шойгу, Лавров и Захарова разыграют незабываемое представление со 298 трупами под процессуальным руководством Великого Путина! Апплодисменты, господа!
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