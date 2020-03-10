 У Харкові невідомі повідомили про замінування ТЦ, пологових будинків, вокзалів і відділень швидкої допомоги

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях всіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинках та відділеннях швидкої медичної допомоги, а також залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції", - сказано в повідомленні.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції і фахівці вибухотехнічного управління.
Здійснюється огляд приміщень і прилеглої території.