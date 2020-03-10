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Все про:мінування (543) Нацполіція (9150) Харків (1680)

 У Харкові невідомі повідомили про замінування ТЦ, пологових будинків, вокзалів і відділень швидкої допомоги

Харківська поліція перевіряє інформацію про замінування ТЦ, пологових будинків і вокзалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях всіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинках та відділеннях швидкої медичної допомоги, а також залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції", - сказано в повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції і фахівці вибухотехнічного управління.

Здійснюється огляд приміщень і прилеглої території.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180501
 
 
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небось снова из кацапстана да ордлы звонили... В Харькове неизвестные сообщили о минировании ТЦ, роддомов, вокзалов и отделений скорой помощи - Цензор.НЕТ 1318
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