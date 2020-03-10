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Все про:Ватикан (40) вірус (377) Італія (397) COVID-19 (607)

 COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра

У Ватикані заявили, що Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для відвідування до 3 квітня через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє AFP у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для туристів до 3 квітня", - йдеться у твіті.

На цей момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.

Раніше через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни.

Також дивіться: Сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусц при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Більш детальну інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180498
 
 
 Топ коментарі
 
«Крымчанин предупредил о зарождении на полуострове опасной для Кремля ситуации.
10.03.2020 https://sharknews.ru/krymchanin-predupredil-o-zarozhdenii-na-poluostrove-opasnoj-dlya-kremlya-situatsii/?utm_source=politobzor.net
Блогер Александр Горный, который обычно активно поддерживает деятельность президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что жители Крыма могут устроить акции протеста уже этим летом, если на полуострове возникнут серьезные проблемы с водой. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы».
По словам Горного, погода в Крыму в этом году стоит очень теплая, и хотя по календарю только недавно началась весна, фактические температуры на полуострове уже приблизились к летним показателям. Такая ситуация может привести к тому, что осадков будет мало, и тогда летом в РК начнется настоящая засуха. В туристический сезон этот вопрос станет особенно острым и приведет к недовольству местных жителей, митингам и даже бунтам.
Блогер уверен, что Россия давно должна была провести водовод из Краснодарского края, который обеспечил бы Крым пресной водой. Однако вовремя это сделано не было, и теперь РФ может столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Как напомнил Александр Горный, у многих крымчан, в том числе и у местных чиновников, до сих пор имеются на руках украинские паспорта. Блогер предполагает, что в случае засухи и реальных перебоев с водой, жители Крыма могут решить вернуться обратно к Украине, которая тогда сможет открыть Северо-Крымский канал, по которому ранее на полуостров шла пресная вода из Днепра.»
Так що, слідкуємо, хто почне рятувати Путіна.
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«Крымчанин предупредил о зарождении на полуострове опасной для Кремля ситуации.
10.03.2020 https://sharknews.ru/krymchanin-predupredil-o-zarozhdenii-na-poluostrove-opasnoj-dlya-kremlya-situatsii/?utm_source=politobzor.net
Блогер Александр Горный, который обычно активно поддерживает деятельность президента РФ Владимира Путина, заявил о том, что жители Крыма могут устроить акции протеста уже этим летом, если на полуострове возникнут серьезные проблемы с водой. Об этом он заявил в интервью радио «Эхо Москвы».
По словам Горного, погода в Крыму в этом году стоит очень теплая, и хотя по календарю только недавно началась весна, фактические температуры на полуострове уже приблизились к летним показателям. Такая ситуация может привести к тому, что осадков будет мало, и тогда летом в РК начнется настоящая засуха. В туристический сезон этот вопрос станет особенно острым и приведет к недовольству местных жителей, митингам и даже бунтам.
Блогер уверен, что Россия давно должна была провести водовод из Краснодарского края, который обеспечил бы Крым пресной водой. Однако вовремя это сделано не было, и теперь РФ может столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Как напомнил Александр Горный, у многих крымчан, в том числе и у местных чиновников, до сих пор имеются на руках украинские паспорта. Блогер предполагает, что в случае засухи и реальных перебоев с водой, жители Крыма могут решить вернуться обратно к Украине, которая тогда сможет открыть Северо-Крымский канал, по которому ранее на полуостров шла пресная вода из Днепра.»
Так що, слідкуємо, хто почне рятувати Путіна.
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Уже почали. Зелень волає про необхідність подати воду в Крим.
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Если они ринутся на неоккупированные территории, то этот фейковый референдум, даже если бы он был законным, по подсчётам оставшихся голосов, с учётом беженцев от паРаши ранее, а не от засухи, был бы незаконным, т.к. там осталось бы мало тех, кто хотел бы быть с паРашей...
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Коронавірус допоможе вирішити питання з водою.
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Да уж, эти священнослужители весьма преклонного возраста, из группы риска же.
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А Минздрав Украины всех успокоил 😀😀😀
Хоть морду показали БЫ того , кто текст писал , а то опять не будут знать КОГО БИТЬ
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Кстати за битого двух небитых дают 😀😀😀

COVID-19: Ватикан закрыл для туристов Площадь и Базилику Святого Петра - Цензор.НЕТ 8206
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Felicità
Senti nell'aria c'è gia
La nostra canzone d'amore che va
Come un pensiero che sa di felicità
Senti nell'aria c'è già
Un raggio di sole più caldo che va
Come un sorriso che sa di felicità
Felicità
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Так будут выглядеть хроники применения биологического оружия...
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Когда узкоглазым будет предъявлен иск на возмещение ущерба причиненного миру Китаем в связи с утечкой разработанного узкоглазыми опасного вируса?
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Может я чего-то не понимаю, но для меня - дисгармония плаща и брюк с туфлями... но, может это теперь станет модно...
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Может... Помню как в том фильме специально так, аж черемерно показывалось ихний колхозной внешний вид и увидев это не содержался - реально заржал и решил поделиться ))
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Показательно - вопят о "милости хосподней"(с полными рясами удобрений) и трусливо прячутся)))
Вот и не нужно ничего больше - верка-веркой, но жизнь "бох дал один раз" COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра - Цензор.НЕТ 9065
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