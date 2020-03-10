 COVID-19: Ватикан закрив для туристів Площу і Базиліку Святого Петра

Про це повідомляє AFP у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Площа Святого Петра і Базиліка будуть закриті для туристів до 3 квітня", - йдеться у твіті.

На цей момент Ватикан офіційно підтвердив один випадок зараження коронавірусом.

Раніше через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни.

Також дивіться: Сьогодні може бути розглянуто питання про закриття авіасполучення з Італією, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За останніми даними сервісу для відстеження поширення коронавірусц при Університеті Джона Хопкінса, жертвами коронавірусу у світі стали 4026 людей. З них 3024 смерті зафіксовані в Китаї, 463 - в Італії, 237 - в Ірані, 54 - в Південній Кореї, 30 - в Іспанії, 30 - у Франції.

Більш детальну інформацію про ситуацію з коронавірусом у світі читайте тут.