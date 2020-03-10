EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  856  6
Все про:мінування (543) Окружний адмінсуд Києва (47)

 Окружний адмінсуд Києва "замінували"

В Окружному адміністративному суді міста Києва відбулася евакуація у зв'язку з надходженням повідомлення про мінування.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з надходженням до Національної поліції повідомлення про мінування приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва, ведуться заходи щодо негайної евакуації працівників і відвідувачів суду. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Суддя-спікер Окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін у Facebook уточнив, що йдеться про приміщення суду, розташованого по вулиці Петра Болбочана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи підірвали трансформаторну підстанцію під час навчань, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180494
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а можна його не розміновувати?
нехай зедрисня без роботи посидить
 показати весь коментар
 
 
от так...и куда ж теперь портняжка будет доносы носить?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору