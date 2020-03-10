 Заступник міністра Терещенко йде з Міністерства у справах ветеранів. ДОКУМЕНТ

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На своїй посаді я пережив дві "ротації", об'єднання двох не надто об'єднуваних міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище за інтереси державні, але є межа, яку я не перейду за жодних умов", - написав він.

Терещенко наголосив, що не коментуватиме кадрові зміни в новому уряді, проте залишає за собою "право вирішувати бути чи не бути в команді нового міністра".

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Нагадуємо, міністром у справах ветеранів в уряді Шмигаля став Сергій Бессараб.