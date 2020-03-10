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 Політика України
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Все про:Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (46) Терещенко Олександр (1)

 Заступник міністра Терещенко йде з Міністерства у справах ветеранів. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, захисник Донецького аеропорту Олександр Терещенко заявив про своє рішення звільнитися з міністерства.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На своїй посаді я пережив дві "ротації", об'єднання двох не надто об'єднуваних міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище за інтереси державні, але є межа, яку я не перейду за жодних умов", - написав він.

Терещенко наголосив, що не коментуватиме кадрові зміни в новому уряді, проте залишає за собою "право вирішувати бути чи не бути в команді нового міністра".

Заступник міністра Терещенко йде з Міністерства у справах ветеранів 01

Дивіться також: Формування позитивного образу ветерана має бути державною політикою, щоб уникнути стереотипів про те, що ми всі "контужені" і ходимо з гранатами, - заступник міністра Терещенко. ВIДЕО

Нагадуємо, міністром у справах ветеранів в уряді Шмигаля став Сергій Бессараб.

Заступник міністра Терещенко йде з Міністерства у справах ветеранів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180493
 
   
 Топ коментарі
 
Нормальные люди с ЗЕбилами работать не будут.
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Саме це, перше, що на думку прийшло!!!
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Backdoor Evolution

@BackdoorEvolut1


Щойно Поярков у суді дав інформацію, що головномандякуючий дав свідчення і в його справі. Більшого ганьбища для коміка годі й вигадати, ніж судові справи за сатиру на себе.
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Нормальные люди с ЗЕбилами работать не будут.
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защитник Донецкого аэропорта /кодлан Коломойского хуже путинцев.
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Олександр Терещенко
3 год
Все в цьому тлінному світі колись закінчується. Рано чи пізно, на краще чи на гірше, очікувано чи не зовсім… Моє «ходіння у владу» тривало майже рік. Як на мене, то це пекельно довго. На своїй посаді я пережив дві «ротації», об'єднання двох не надто обєднуваних Міністерств і ще купу всього. Сьогодні настав час Х. Ніколи не ставив власні амбіції вище інтересів державних, але є межа яку я не перетну за будь-яких умов. Не перетну, бо перестану бути собою. Не буду коментувати кадрові зміни в новому уряді, однак право вирішувати бути чи не бути в команді новопризначеного Міністра залишаю за собою. Рішення мною прийнято.
Два протилежних відчуття краять моє серце зараз - полегшення і смуток. Полегшення, бо за тиждень-два ти нікуди не поспішатимеш і не муситимеш планувати, реалізовувати, звітувати... Смуток, бо ти залишаєш незавершеними справи і людей, які тобі повірили. Однак, коли маєш шкалу цінностей вибір робити просто і це безперечний плюс. Заяву написано власнопротезно, за декілька днів, можливо тижнів моє «державотворення» стане історією.
Не захлинаюся від самовдоволення, але й докорів сумління не маю. Життя продовжується. Є купа важливих напрямків, аби з користю докласти протези які, доречі, опускати не збираюся. Доповідаю також, що сумлінно виконуватиму свої обов'язки заступника Міністра до затвердження на посаді мого наступника. Маю честь.
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Backdoor Evolution

@BackdoorEvolut1


Щойно Поярков у суді дав інформацію, що головномандякуючий дав свідчення і в його справі. Більшого ганьбища для коміка годі й вигадати, ніж судові справи за сатиру на себе.
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Учить вас, ШАКАЛАдных, надо, учить!
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Любі співвітчизники. Так само , як ви втомилися від війни, держава втомиться, ( та і вже втомилася ) від вас, ідіотів, майбутніх хворих на короновірус. Ви згадайте, як ми тремтіли і молилися за кожного пораненого, як плели маскувальні сітки, як збирали кошти. Зараз під зведеннями з фронту майже немає коментів. Не хвилює ? Ніяково? Нема що сказати ? А з наростанням кількості хворих, держава , та і співвітчизники, теж втратять до вас цікавість. Ділки від медицини будуть на вас наживатись . Лікування за рахунок держави - то можливо лише тоді коли хворих-- поодинокі випадки. Згадаєте мене, коли епідемія набере обертів.
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