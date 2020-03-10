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 Політика України
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Все про:Китай (512) посол (593)

 Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю

Новопризначений посол Китаю в Україні Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України в Фейсбуці.

"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала і змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємне налаштування на співпрацю і розширення реального партнерства", - сказано в повідомленні.

Раніше посаду посла Китаю в Україні обіймав Ду Вей.

Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180491
 
 
 Топ коментарі
 
сподіваюсь, прямо з Уханя?
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ты что то имеешь против Китая, кацапчик?
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Новосанжарцы, надеюсь, не в курсе, а то худо ему будет.
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Головне, щоби із Зеленським не забув зустрітись
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у випадку Вови я хвилююсь, що це буде не скоро
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- Я вам кроме грамот привез еще блюдо - Летучая мышь в собственной зашкварке, биттешон.
- Данкешон(отталкивает блюдо)
- Биттешон(впихивает в руки)
- Данкешон(жрет чеснок, пьет водку, отталкивает блюдо)
- Но это же безопасно?
- А ну сам скушай.
- (кушает, падает)
- (Ааааа, тікає)
- Хи-хи, потроллил знатно(делает "селфи")
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ну, верительные у Китайского Посла нужно было и на высшем уровне принять - зЭбилы, вы и здесь дали мАху - Китай следующий ГЕГЕМОН Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю - Цензор.НЕТ 6230
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Так повинен же презЕденту передати. Чи як?
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примусили якогось зам міністра прийняти
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Вміння жертвувати чужими життями у нього в крові, як у кожного боягуза. Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю - Цензор.НЕТ 3937 "Идея была моя",- Зеленский. "Президент Владимир Зеленский был инициатором решения экс-главы Министерства здравоохраниения Зоряны Скалецкой остаться на 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами в Новых Санжарах."
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Верительные грамоты поддать санобработке
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