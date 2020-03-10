 Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України в Фейсбуці.

"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала і змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємне налаштування на співпрацю і розширення реального партнерства", - сказано в повідомленні.

Раніше посаду посла Китаю в Україні обіймав Ду Вей.