 Новий посол Китаю Фань Сяньжун вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Бондарю

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України в Фейсбуці.
"Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Китаю в Україні Фань Сяньжуна. Тривала і змістовна розмова показала наявність значного потенціалу та взаємне налаштування на співпрацю і розширення реального партнерства", - сказано в повідомленні.
Раніше посаду посла Китаю в Україні обіймав Ду Вей.
- Данкешон(отталкивает блюдо)
- Биттешон(впихивает в руки)
- Данкешон(жрет чеснок, пьет водку, отталкивает блюдо)
- Но это же безопасно?
- А ну сам скушай.
- (кушает, падает)
- (Ааааа, тікає)
- Хи-хи, потроллил знатно(делает "селфи")