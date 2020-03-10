 На суді щодо МН17 прокурор попросив провести судове засідання на авіабазі для огляду реконструкції польоту авіалайнера

Таке прохання суду у вівторок в судовому засіданні у справі МН17 в Схіпхолі заявила прокурор Дейд Вуі а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У справі проти Пулатова ми просимо, щоб слухання було перенесено на авіабазу Гільзе Геєн ​​(Gilze Gijen) для огляду реконструкції польоту MH17 в дату, яка буде визначена судом", - висловила вона побажання слідства.

Крім того, прокуратура просить "безпечно" допитати шість свідків, яких вона умовно назвала свідки M58, S07, S17, S21, S27 і S32.

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Також прокурор вважає за необхідне провести експертизу щодо виявлення можливих ознак маніпулювання візуальним матеріалом щодо двох версій одного і того ж відео установки ЗРК "Бук" в н.п.Сніжне, яке, як стверджує Росія, було завантажено в інтернет 16 липня 2014 року - до трагедії.

Вуі а Цой також запропонувала представникам Пулатова розглянути можливість для нього бути допитаним як свідок у суді або слідчим суддею в Росії. Можливо, він зможе "оскаржити одну або декілька перехоплених телефонних розмов".

Разом з тим, його захист заявив, що не в змозі зараз ухвалити будь-яке рішення з цього питання.

"Ми розуміємо бажання прокуратури просуватися вперед, і ми вказали, що будемо готові з 8 червня (на 8 червня призначена друга сесія судового процесу, до цієї дати захист має намір вивчити матеріали справи. - Ред.). До 8 липня - тільки три місяці, у слідства було понад п'ять років. Розрив у часі - дуже великий. Це мінімальний період, щоб сформулювати запити слідству", - пояснила позицію захисту адвокат Сабіна тен Дуссхате (Sabine ten Doesschate).

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.