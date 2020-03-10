 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу на Дніпропетровщині, він не був щеплений

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила завідувачка вірусологічної лабораторії обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олена Кузьменко.
За її словами, від грипу в лікарні помер 26-річний житель Верхньодніпровська.
Кузьменко зазначила, що дослідження обласної вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ підтвердили у чоловіка вірус грипу А (H1N1) пандемічний.
Зазначається, що чоловік не був вакцинований від грипу.
Источник:https://censor.net.ua/n3180486
Или проверили и теперь молчат ? ЗАМАЛЧИВАЮТ : а это уже статья
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- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
Он каждый год мутирует...а вакцина делается на основе старого штамма..
Но я один раз в жизни болел гриппом, и именно в результате их сранной прививки.
А он, что оказался от прививки, или в поликлиниках появились вакцины? У терапевтов нет даже тестов, как и у педиатров.
"А что было с теми, кто пристегнулся?"
"Сидели в своих креслах как живые"
Официальное заявление второй больницы Сианьского университета Цзяотон гласит:
"Во второй половине дня 20 февраля 2020 года ещё 4 пациента с тяжёлой новой коронавирусной пневмонией выздоровели из Западного отделения больницы Тунцзи. За последнее время из больницы выписаны 8 пациентов… Высокая доза витамина С достигла хороших результатов в клиническом применении. Мы считаем, что для пациентов с тяжёлой неонатальной пневмонией и тяжелобольных пациентов лечение витамином С должно быть начато сразу после поступления… Применение больших доз витамина С может оказывать сильное антиоксидантное действие, уменьшать воспалительные реакции и улучшать функцию эндотелия… Многочисленные исследования показали, что доза витамина С сильно повлияла на эффект от лечения… Высокая доза витамина С может не только улучшить уровень противовирусных препаратов, но и, что более важно, может предотвращать и лечить острые повреждения лёгких (ОПЛ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ)".
И д-р Янагисава - президент Токийского Японского Колледжа Внутривенной Терапии считает, что «внутривенное введение витамина С является безопасным и эффективным противовирусным препаратом широкого спектра действия."