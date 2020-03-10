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Все про:грип (210) Дніпропетровщина (654) смерть (3907)

 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу на Дніпропетровщині, він не був щеплений

У Дніпропетровській області від ускладнень грипу помер 26-річний чоловік. У чоловіка був вірус грипу А (H1N1) пандемічний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила завідувачка вірусологічної лабораторії обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олена Кузьменко.

За її словами, від грипу в лікарні помер 26-річний житель Верхньодніпровська.

Кузьменко зазначила, що дослідження обласної вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру МОЗ підтвердили у чоловіка вірус грипу А (H1N1) пандемічний.

Зазначається, що чоловік не був вакцинований від грипу.

Також читайте: Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180486
 
 
 Топ коментарі
 
Кашляет мужик в общественном месте. Окружающие в шоке.
- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
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А може це був коронавірус.
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Якшо вгадають з прогнозом штаму, то не захворієш. Але то доволі важко за один сезон може кілька штамів пройтися.
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H1N1 дає ускладнення у вигляді пневмонії, від неї і помирають. Так само коронавірус.
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Значит на короновирус его не проверили ?

Или проверили и теперь молчат ? ЗАМАЛЧИВАЮТ : а это уже статья
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Зє!лєнь іспитиваєт тьоплийє чуства к коронавірусу - бєрєгут от нападок
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ага, грипів є аж чотири типи - а бе це де. Вірус а типу має кучу підтипів - від H1N1 до H7N9
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там такий проміскуїтєт, шо імунітєт не поможе
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Не факт. Я раз привилась от гриппа и заболела гриппом через две недели 26-річний чоловік помер від ускладнень грипу на Дніпропетровщині, він не був щеплений - Цензор.НЕТ 309 после этого не делаю прививок от гриппа и не болела ни разу. Я не против прививок, есть все. но именно прививку от гриппа считаю не нужной и бесполезной.
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Так утверждает и доказательная наука, основанная на многолетней реальной статистике.
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Якшо вгадають з прогнозом штаму, то не захворієш. Але то доволі важко за один сезон може кілька штамів пройтися.
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Уже давно доказанно, что именно поэтому вакцинация от гриппа , как минимум, бесполезна, а часто бывает и вредна, так как вселяет в уколовшегося ложную увереность в "защищенность"
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вспоминаю как на фирме где я подрабатывал. хозяин за свои деньги прививки сделал всем кто хотел - эти все и заболели гриппом . кроме них ни кто не болел . после этого рассказ о пользе этих прививок вызывал смех у всех
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Нерепрезентативная статистическая выборка приводит к ошибочным результатам. Потому что такие прививки скорее делают те, кто часто болеет, т.е. со слабым иммунитетом, чем те, кто болеет редко.
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Правильная статистика - здоровому эта бодяга не нужна и бесполезна, а для человека со слабым иммунитетом однозначно вредна.
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Подтверждаю. Я как-то заболела гриппом после прививки от гриппа. До прививки и в последующие года не болела ни разу, даже орви.
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в тому році з кроликами таке було - кого привили ті і здохли
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на роботі ,останні 4 роки вакцинуємось від грипу, за цей час ніхто не хворів.
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Кроме увеличения дохода производителю и впаривателям этой бодяги, ничего не даст.
.
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Кашляет мужик в общественном месте. Окружающие в шоке.
- У тебя случайно не коронавирус?!? Та не, туберкулез.
- Фуух.
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Прививки от гриппа...это фонарь...
Он каждый год мутирует...а вакцина делается на основе старого штамма..
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Скорее сознательный лохотрон для предварительно запуганной малообразованной массы.
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Да пи..дите,как показывает практика лучше быть не привитым чем привитым каким то поддельным или индийским эксперриментальным шмурдяком
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Стучу по древу и плюю через оба плеча.
Но я один раз в жизни болел гриппом, и именно в результате их сранной прививки.
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"не был привит.."
А он, что оказался от прививки, или в поликлиниках появились вакцины? У терапевтов нет даже тестов, как и у педиатров.
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Это ключевая фраза для самооправдания медиков, допустивших врачебные ошибки в диагностике и лечении.
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"Тех, кто не пристегнулся - размазало по салону"
"А что было с теми, кто пристегнулся?"
"Сидели в своих креслах как живые"
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У нас короновіруса немає і не буде. Лікарям сказали писати, що грип.
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Так короновирус, это и есть разновидность гриппа А.
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Напоминаю, что правительство Шанхая официально объявило свои рекомендации о том, что коронавирус (COVID-19) следует лечить большим количеством витамина С внутривенно (Этот консенсус был достигнут 30 экспертами, представляющими самые сильные медицинские силы для лечения коронавирусной пневмонии нового типа в Шанхае. Благодаря изучению и обобщению более 300 клинических пациентов, а также полному изучению опыта лечения коллег у себя дома и за рубежом, «Шанхайский план» был окончательно сформирован.). Рекомендации по дозировке варьируют в зависимости от тяжести заболевания, от 50 до 200 миллиграммов на килограмм веса в день и аж до 200 мг/кг в день. Эти дозы составляют приблизительно от 4.000 до 16.000 мг для взрослого человека, вводимого внутривенно.
Официальное заявление второй больницы Сианьского университета Цзяотон гласит:
"Во второй половине дня 20 февраля 2020 года ещё 4 пациента с тяжёлой новой коронавирусной пневмонией выздоровели из Западного отделения больницы Тунцзи. За последнее время из больницы выписаны 8 пациентов… Высокая доза витамина С достигла хороших результатов в клиническом применении. Мы считаем, что для пациентов с тяжёлой неонатальной пневмонией и тяжелобольных пациентов лечение витамином С должно быть начато сразу после поступления… Применение больших доз витамина С может оказывать сильное антиоксидантное действие, уменьшать воспалительные реакции и улучшать функцию эндотелия… Многочисленные исследования показали, что доза витамина С сильно повлияла на эффект от лечения… Высокая доза витамина С может не только улучшить уровень противовирусных препаратов, но и, что более важно, может предотвращать и лечить острые повреждения лёгких (ОПЛ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ)".
И д-р Янагисава - президент Токийского Японского Колледжа Внутривенной Терапии считает, что «внутривенное введение витамина С является безопасным и эффективным противовирусным препаратом широкого спектра действия."
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Макрофагам нужен полный набор аминокислот для борьбы с вирусом - вскрывать его оболочку. Когда их нет, человек умирает. Отсутствие полноценного мясного и овощного рациона приводит к гибели.
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новость оху фигеть. лучше статиску по раку,так, будут новости типа пару секунд назал умерло пару пациентов оттдолбаки
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