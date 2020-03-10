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Все про:промисловість (68) спад промисловості (4) Казанський Денис (153)

 Українській промисловості потрібен лобізм на внутрішньому ринку і захист від конкурентів із країни-агресора, - Казанський

В умовах спаду промвиробництва, який фіксується в Україні, вітчизняній промисловості насамперед необхідний лобізм на внутрішньому ринку і захист від недоброякісної конкуренції, зокрема, від підприємств країни-агресора.

Про це пише журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Фейсбук, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що лобізм на світових ринках є одним із трьох "невідкладних кроків для поліпшення ситуації в промисловому секторі".

"Це, безумовно, хороший засіб. Але судячи з ситуації у деяких галузях, де досі вільно почуваються російські компанії, для початку нашій промисловості не завадив би лобізм на своєму, внутрішньому українському ринку", - зазначив Казанський.

Як приклад він навів ситуацію в хімічній і металургійній промисловості.

"У 2019 Україна імпортувала на півмільярда доларів продукції російської чорної металургії і на кілька сот мільйонів доларів коксу. При тому, що в самій Україні металургійна галузь переживала кризу і скорочувала виробництво", - пише журналіст.

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На думку Казанського, на ринку мінеральних добрив відсутність захисту від демпінгу російських виробників у попередні роки призвело до зупинки і закриття українських підприємств. Водночас введення ембарго на російські добрива в 2019 році призвело до відновлення вітчизняного виробництва і зростання промисловості.

"У 2019 зросло виробництво у хіміків. У січні-лютому цей тренд продовжився, а на початку березня в Сєверодонецьку відновив виробництво аміаку і карбіду хімкомбінат "Азот", - повідомив Казанський.

"Чому у хіміків справи трохи краще, ніж у тих же металургів чи машинобудівників? По-перше, тому що в 2014-2018 роках один за одним хімічні заводи практично зупинили виробництво. Довше за всіх тримався ДніпроАзот, але і той до середини 2019 року, практично стояв. Тому зараз, коли виробництво поступово відновлюється, статистика фіксує це як "бурхливе" зростання. Але бурхливого зростання насправді немає. Просто з липня 2019 року рішенням КМУ було введено ембарго на ввезення міндобрив із Росії. І відразу ж виробництво добрив усередині країни стало рентабельним. Поступово запрацювали ті потужності, які до цього простоювали. До 2019 року для російських виробників на українському ринку була практично вольниця, ринок був завалений російською продукцією. Підприємства країни-агресора тільки встигали вивозити гроші після кожної посівної тоді, як українські заводи втрачали ринок всередині власної країни. Зараз, коли ціна на газ для промислових підприємств України стала значно нижчою, ніж у 2014-2017 роках, з'явилася можливість повернутися до виробництва своїх добрив", - описує ситуацію журналіст.

Водночас, як повідомляє Денис Казанський, тема міндобрив і сьогодні остаточно не закрита. З 2019 року росіяни обходять ембарго, завозячи свій товар через інші країни.

"Останні півроку український МЕРТ вивчає цю ситуацію, проводячи спеціальні розслідування, які мають закінчитися на початку травня. Імовірність введення додаткових захисних заходів дуже висока, через що навколо розслідувань розвели небувалу активність російські лобісти", - пише журналіст.

"Українська промисловість може працювати, і окремі галузі можуть демонструвати не спад виробництва, а зростання, якщо в уряді починають думати про захист національних інтересів. Тому слід подумати про те, як застосовувати цей досвід у інших галузях. І насамперед - щодо російських товарів", - резюмує Денис Казанський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180485
 
   
 Топ коментарі
 
конечно нужно...вон кацапня уже защищается от нас как может Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7929

Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7231
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Красный директор, бывший рыго-анал Богуслаев продал китайцам контрольный пакет акций "Мотор-Сич".
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С засрашкинской контрабандой никто борьбу не ведёт,зато все,как взбесившиеся, бегают за экспортёрами сигарет.
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откровения за откровением. А промышленность сокращается.
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Красный директор, бывший рыго-анал Богуслаев продал китайцам контрольный пакет акций "Мотор-Сич".
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Продавать Мотор Сич - это преступление.Зеленые мрази совсем уже потеряли всякий человеческий облик.
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конечно нужно...вон кацапня уже защищается от нас как может Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7929

Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора, - Казанский - Цензор.НЕТ 7231
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Пьяный Проснется и будит Как Всегда , а Дурак Никогда.
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И кто же ето сделает если те же наши олигархи которые руководят металургическими и другими заводами сами же с Рашкой в засос сосутся
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Нужно устранить источник проблемы, или как минимум собраться несколькими тысячами и обьяснить им что они не правы. Это просто, хватит пару тысяч желающих, тогда попросту некому будет приводить к власти Януковощей и Зеленских, будут более мелкие лоббисты. Забудьте о том чтобы рвать друг-другу чубы, если вы не мальчики 1грн за коммент.
Проблема в том что нужно перестаь сраться между собой, а вспомнить как они драпали во время Майдана. Нет лоббистов для партий и президентов - и страна расцветет.
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Любой продукции нужны потребители. Чем больше потребителей - тем больше товара им можно продать, тем больше произвести, тем больше денег получить. Поэтому умные страны, для обеспечения собственного производства - дают в долг недоразвитым странам, с условием, чтобы недоразвитый купил у развитого продукции. Т.е. это как целевая дотация. Вы дотацию даете не просто на, Ахметов - купи себе замок во Франции, а даете потребителю товара, чтобы он купил у Ахметова. Это к примеру.
Вообще, эти все льготные кредиты от Милованова-Гончарука - до сраки. Это как полить заросшее бурьяном поле.
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Верно, ведь страна это не чтото что создают люди для себя, своего достатка и безопасности, страна это такая херня, где Шмыгали помогают Ахметовым и Коломойским парить лохам говно через монополии и растаможку, чтобы таракан мог покупать самые дорогие в мире виллы по 200 лямов. Это называется "защита промышленников", детки.
Страна защитила промышленников при Овоще - списали 20 лярдов долгов Ахметову. При Порохе подарили Косюку 10 и Тому же Ахметову норм было. Ахметов отплатил стране и тем гоблинам которые на него батрачат приглашением Путина и помощью Оплота в захвате власти. Гончарук не был хорошим премьером, но это один из немногих кто не ставал раком перед олигахами, за что и поплатился.
Мне начинает казаться что нам не нужен майдан, нам нужно отправить на встречу с Гиви и Моторолой, одного рыжего и одного кучерявого, вместо 3й попытки поймать их марионеток. Нужно нести это в паблики, может тогда станут скромнее. ПС А у Бени есть резиденция в Киеве? Что-то давно Автомайдан не собирали.
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Конкурируй или умри, заробитчане, айти, приносят больше денег чем эти сырьевые вырожденцы, уроды, убивающие будущие страны заливая говном мозги с телеэкранов, делящие на юг и восток, и направляюще страну на путь сырьевой колонии, приглашающие москальских тварей, спонсирующие рыгов. Запомните - это ВРАГИ, при чем не на шутку смертельные, как, например, Вассадзе, виновный в смертях иза совковой рухляти, чем меньше у вас денег, чем выше инфляция тем Ахметовым лучше, им лучше. В моральном плане это не люди, то чем они являются, если задуматься подходит под описание демона, это не литературное сравнение, подумайте логично, и для них вы не люди.
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Казанський відволікає увагу від бариг і зенелоха, приберіть з України цю ж2 нечисть і все розквітне, буде промисловість і буде с/г.
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проходили и железный занавес и поддержку отечественного бездельника - задавите бюрократию и оставьте только 10% от чиновников в Украине, а то попривыкали что один с сошкой, а семеро с ложкой...
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С засрашкинской контрабандой никто борьбу не ведёт,зато все,как взбесившиеся, бегают за экспортёрами сигарет.
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В качестве примера он привел ситуацию в химической и металлургической промышленности.,,,,вот Тебе и весь сказ,лоббист бедняжек фирташе -ахметововский ,а не украинского народа...
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Я возможно чего то не понимаю.....

ПАО «ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» приступил к серийному производству российских автомобилей: Lada. Largus. Vesta, XRay...................."Украинской промышленности нужен лоббизм на внутреннем рынке и защита от конкурентов из страны-агрессора" - эээээээээ....

Напомните ка мне, какую и чью экономику мы собрались защищать и оздоравливать?! Українській промисловості потрібен лобізм на внутрішньому ринку і захист від конкурентів із країни-агресора, - Казанський - Цензор.НЕТ 3284
ЭТО ПОЛНЫЙ ГРЁБАНЫЙ П...ДЕЦ!
Зе-пас..удная власть работает под лозунгом - "поможем Вове ***** - подставим ему свои жо...пы!" Українській промисловості потрібен лобізм на внутрішньому ринку і захист від конкурентів із країни-агресора, - Казанський - Цензор.НЕТ 7417
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а зачем нам иностранные инвеcторы?!
источник - національний промисловий портал (upform.info)
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ЛОБІЗМ ФУФЛА?

Осторожно, фальсификат! Сливочное масло, которое нельзя покупать
Киевский центр экспертиз проверил 29 марок масла, из них 20 оказались фальсификатом.
Запоминайте названия - в этих марках от сливочного масла осталось только название:
* "3+3 корови"
* "Апрель"
* "Богодухівський молзавод"
* "Брест Литовск"
* "Воложинське"
* "Всесмак"
* "Гомель-продукт"
* "Метелик"
* "Миколаївмолпром"
* "Нота смаку"
* "Пан коцький"
* "Подільське"
* "Поліська сироварня"
* "ПП Матвієнко О.В"
* "Самбірське"
* "Сіверянка"
* "Справжнє" (Турківський маслозавод)
* "Старокостянтинівський молочний завод"
* "Токмак-Молоко"
* "Традиційне" (Рихальский завод сухого молока)
В составе масла эксперты нашли от 60 до 97% заменителей молочного жира.
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Украинской промышленности нужно возродить уничтоженоое януковичем и его бандой Министерство промышленной политики.
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