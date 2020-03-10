 Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Про це Сійярто заявив під час виступу в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Глава МЗС назвав абсурдом зображення позиції Угорщини на глобальній арені як дружньої до Росії.
За словами Сійярто, для Угорщини спільнота етнічних угорців, яка в Україні нараховує близько 150 тис. осіб, набагато важливіша, аніж будь-які геополітичні міркування.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський попросив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу працювати з метою відновлення двосторонніх відносин з Угорщиною. Кулеба має відвідати Будапешт 26 березня.
"Ми готові і ми запропонуємо розумні пропозиції", - сказав Сійярто.
Він зауважив, що з точки зору двосторонніх відносин Угорщини з сусідніми країнами, її відносини з Україною є найбільш складними. "Беручи до уваги те, що Угорщина підтримує Україну у питаннях територіальної цілісності і суверенітету, вона повинна не забувати, що в Україні відбувається багато порушень прав угорської національної меншини", - підкреслив глава МЗС Угорщини.
Він наголосив, що в Україні угорські студенти вивчають українську сім годин на тиждень, чого може бути достатньо для вивчення мови, але недостатньо для розмовного рівня. Сійярто вважає, що рішення може полягати у покращенні стандартів викладання української мови, і Угорщина готова допомогти профінансувати такі починання.
Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
что тебе не понятно?
Вот ведь злыдень какой. А в кибитке резидента говорили, шо у них с хунгарянами уже совет да любовь.Саме таке торочив Пристайко...
В крайнем случае это враги вырвали Арахамию из контекста.
А тут какая-то Пристайка говорила которой уже и след простыл.
Это было его личное - вот. Бубочка тут не причем. И вообще Пристайко был Порохоботом и тайно вредил звезде мировой политики.
Выслать диплотов и разорвать дип. отношения!
???
т.е. он наоборот за то чтобы венгры узучали нашу мову?
венгры воняют что "маловато будет"(венгерского в школах, да и вообще - мы должны финансировать обучение венгров, которые потом сразу же чухнут взад, в венгрию))
Украине нужно использовать любую возможность для получения у Штатов статуса Стратегического партнера вне НАТО, о чем сейчас часто говорят в американском истеблишменте.
Их подобрали, обогрели, они теперь фигвамы рисуют....
Пупы земли, не? Без них и НАТО не НАТО....