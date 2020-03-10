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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (536) НАТО (2320) мова (455) нацменшини (128) Сійярто (76)

 Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що його країна продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на високому рівні.

Про це Сійярто заявив під час виступу в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МЗС назвав абсурдом зображення позиції Угорщини на глобальній арені як дружньої до Росії.

За словами Сійярто, для Угорщини спільнота етнічних угорців, яка в Україні нараховує близько 150 тис. осіб, набагато важливіша, аніж будь-які геополітичні міркування.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський попросив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу працювати з метою відновлення двосторонніх відносин з Угорщиною. Кулеба має відвідати Будапешт 26 березня.

Також читайте: Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

"Ми готові і ми запропонуємо розумні пропозиції", - сказав Сійярто.

Він зауважив, що з точки зору двосторонніх відносин Угорщини з сусідніми країнами, її відносини з Україною є найбільш складними. "Беручи до уваги те, що Угорщина підтримує Україну у питаннях територіальної цілісності і суверенітету, вона повинна не забувати, що в Україні відбувається багато порушень прав угорської національної меншини", - підкреслив глава МЗС Угорщини.

Він наголосив, що в Україні угорські студенти вивчають українську сім годин на тиждень, чого може бути достатньо для вивчення мови, але недостатньо для розмовного рівня. Сійярто вважає, що рішення може полягати у покращенні стандартів викладання української мови, і Угорщина готова допомогти профінансувати такі починання.

Нагадаємо, відносини України і Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180482
 
 
 Топ коментарі
 
У нас кажуть: "Маєш друга мадяра - і ворога тобі не потрібно".
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Мадьяры Гитлеру зад лизали, а сегодня ботоксному ублюдку. Продажный народец.
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вижу успехами бубократы радуют мууудрый народ и радуют...
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русский, я про достижения Моники спрашивал. Или ты грамоте плохo обучен, как любой другой русский?
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ответ: достижения моники за год не хуже достижений пороха за год.
что тебе не понятно?
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Я просил СПИСОК конкретных достижений. Тебе картинку нарисовать, русский?
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У нас кажуть: "Маєш друга мадяра - і ворога тобі не потрібно".
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Мадьяры так сильно не хотят чтобы Закарпатье вошло в состав ЕС и НАТО?
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А что же Сциярто хочет? Чтобы закарпатье вернулось в состав Рашки?
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Та там кремльовскі вуха ростуть , мадьярам за вел. рахунком пох .
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Ну тогда наверное жителям закарпатья нужно рассказывать по какой причине они не живут в ЕС и НАТО и кто ставит палки в колеса и венгры никакие им не друзья, а лишь кремлевские паразиты имеющие свои личные шкурные интересы.
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Черт, ты вспомни, что они там 1000 лет живут, пока ты со Сталиным не приперся.
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Пускай Блокируют , а Нам необходимо делать Свою Работу и Перевооружат Войська. Война показала как горят советская техника и какая мощ в Эрдогана.
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Мадьяры Гитлеру зад лизали, а сегодня ботоксному ублюдку. Продажный народец.
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не "зад лизали", а не хотели шоб было как в тюрьме на Лонцкого. посмотри фотографии.
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Мадяри були до останнього найвірнішим союзником Гітлера . Направили до Вермахту 150 000 добровольців . Для України настав час виставити сіяртам рахунок за звірства мадярів на території України за часів 2СВ . Тільки для цього потрібно мати яйця , а не бубочки . Військові злочини не мають терміну давності , німці до сьогодні платять Ізраїлю . Платять , бо там Держава Ізраїль стоїть за своїх . А в нас стоїть за Бєню .
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Надо посмотреть в его глаза. Может быть в маргалах венгра тоже есть нечто такое, что объяснит нашему зеленому упырку всю абсурдность его пребывания на посту президента.
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Вот ведь злыдень какой. А в кибитке резидента говорили, шо у них с хунгарянами уже совет да любовь.
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Герхард

Вот ведь злыдень какой. А в кибитке резидента говорили, шо у них с хунгарянами уже совет да любовь.Саме таке торочив Пристайко... Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7983
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Так ведь в ЗЕбанарии, как заведено - чего не помню, того не брехал.
В крайнем случае это враги вырвали Арахамию из контекста.

А тут какая-то Пристайка говорила которой уже и след простыл.
Это было его личное - вот. Бубочка тут не причем. И вообще Пристайко был Порохоботом и тайно вредил звезде мировой политики.
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закрыть епало мадярской шавке относительно просто - нужно просто иметь президента страны с яйцами. вот и все. пока страной правит квартальный дурачек, то Украину и дальше будут нагибать все кто хочет.
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та новій владі на це НАТО покуй вже. Тут вже знову Таежним союзом смердить.
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путинские подстилки!

Выслать диплотов и разорвать дип. отношения!
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Не встигли мадяри вступити до НАТО (читай - заховатися за чужу широку спину), як ринулися з"ясовувати територіальні, історичні і мовні стосунки зі своїми сусідами (доречі - не лише з Україною). Цікаво було б спитати керівництво держав Альянсу - чи пошлють вони своїх синів, братів, чоловіків воювати за цю розцяцьковану шантрапу, якщо вона вчергове полізе на чужу землю (наприклад - Українське Закарпаття), вчергове отримає по морді і вчергове заскавчить "на допомогу!"
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Интересно, а сколько часов преподают украинский язык в венгерских школах? Пусть укажут только Сотмар-Собольч, это приграничная область. Ни в одной школе нет урока, даже 45 минут. Понятно, отрабатывают вливания РФ. Комиссия ЕС внесла свои замечания, они были исправлены. Эта истерия, нагнетание обстановки. Обожаю венгров, но из истории всю жизнь бегут не туда и не с теми. Благополучия всем!
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политика одна насчет венгрии, чем больше они бодаются, тем больше им гайки в Украине затягивать.
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Он отметил, что в Украине венгерские студенты изучают украинский 7 часов в неделю, чего может быть достаточно для изучения языка, но недостаточно для разговорного уровня. Сийярто считает, что решение может заключаться в улучшении стандартов преподавания украинского языка, и Венгрия готова помочь профинансировать такие начинания. Источник: https://censor.net.ua/n3180482\\\\\\\\\\\\

??? Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 9074
т.е. он наоборот за то чтобы венгры узучали нашу мову?
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Что бы УКРАИНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ВЕНГРЫ не ленились, а нормально учили государственный язык....
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ну там походу ошибка просто.
венгры воняют что "маловато будет"(венгерского в школах, да и вообще - мы должны финансировать обучение венгров, которые потом сразу же чухнут взад, в венгрию))
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Интересно все таки сколько Вован карлик ввалил денег этому продажному СЧИЯРТУ мадьярскому...
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Конечно сложилось такое впечатление что паразит в виде мадьяров завелся в НАТО и всчески парализует эту структуру в развитии.
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Ну все и так понимают, что Мадьярщина - это кацапский "засланый казачок" в НАТО.
Украине нужно использовать любую возможность для получения у Штатов статуса Стратегического партнера вне НАТО, о чем сейчас часто говорят в американском истеблишменте.
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"....что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства" - хоть одно ОБОСНОВАННОЕ оно назвать может...., вот пУтлер и кАцапы тоже говорят о нарушении в Украине прав их "нацсеншин"....дал Бог соседей
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Поки Путлер не кине Сіярто, як Ердогана, доти мадяри будуть нам шкодити...
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Действуйте как Х.йло. Полностью "прикрутите кислород" мадьярам на Украинском Закарпатье, а потом требуйте разблокирования заседания комиссии НАТО в обмен на возвращение прав нацменьшин до теперешнего состояния.
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Чого це Угорщина повинна вирішувати, який рівень прав повинні мати громадяни України, що живуть в Україні? Хай анус собі заблокують.
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вот такие они- бывшие члены Варшавского договора...
Их подобрали, обогрели, они теперь фигвамы рисуют....
Пупы земли, не? Без них и НАТО не НАТО....
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Сийярто-- говорящая ********** жопа иди на хутор со своими нацменшинствами Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 5656
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Шановне товариство! У мене є така думка: мадьярам -мадьярське. Якщо президент та уряд Угорщини вважає, що на території України дуже сильно притискають та обмежують у правах мадьярів то тоді логічно виникає нагальна потреба , щоб мадьяри забрали собі всіх до Угорщини своїх, як вони вважають ображених українським суспільством співвітчизників, які проживають на Закарпатті України та й на цьому заспокоїлися, Інакше сценарій буде саме, такий, що й з кацапами козломордими, що мешкають в Україні.Ще раз наголошую - не вигнати чи депортувати, а нехай добровільно за вимогами Угорського керівництва та з їхньої безпосередньої підтримки та нагальними вимогами про захист мадьярів, що мешкають на території України, добровільно покинуть територію України. бо їм тут так погано живеться, що як кажуть в Одесі: "Мама дорогая! Шоб вы так жили, как прибедняетесь!"
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провести референдум .среди венгров проживающих в Украине с одним вопросом-"Вы за то.что бы Украина вместе с венграми проживающими в Украине подала заявление о членстве в НАТО?венгр всериято есть подкуйловник.который блокирует давно продвижение Украины вместе с его народом в НАТО
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Сийярто, сдохни, путлеровский выползень! Ублюдок! Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто - Цензор.НЕТ 4372
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Воно то так , але Угорщина вже почала вимагати для мадяр Закарпаття статусу корінного народу . І не виключено що за вказівкою кремля бубочка піде на таке . Боротьба іде за домбаським сценарієм , за право мадяр Закарпаття не вчити державну мову .
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Служили Гитлеру до последней минуты теперь служат Путлеру. В Украине много национальностей но только венгров "притесняют" и не дают "разгаваривать" на родном языке.
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Господин Сиярто, если уж, так сильно обижают венгров в Украине, так заберите своих людей на родину дайте им жилье, работу и они будут вам очень благодарны Но если у вас есть планы на украинскую землю то помните что границы держав установлены и всеми признаны после войны и за свою землю мы будем грызть вам горло до последнего вздоха. Хватит обижать Украину ! ****** вы гнойные.
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