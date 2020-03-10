 Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк

Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися упродовж останнього тижня у зв’язку із погіршенням настроїв учасників ринку в умовах високої невизначеності щодо подальшого поширення коронавірусу світом та підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках, сказано в повідомленні НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту. Водночас зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації Уряду упродовж останніх тижнів не є значним", - заявили в НБУ.

"Отже, поточна ситуація на українському валютному ринку – і міжбанківському, і готівковому – склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні... Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення "розгойдування" курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол. США. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і станом на 13:00 продав 250 млн дол. США. Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань. Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності", - запевнили в Нацбанку.

Читайте також: Після свят гривня впала відносно долара на 18 копійок, - НБУ. ІНФОГРАФІКА