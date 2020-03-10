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 Політика України, Економіка
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 Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк

Національний банк уже продав 557 млн дол. США для підтримки курсу гривні.

Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися упродовж останнього тижня у зв’язку із погіршенням настроїв учасників ринку в умовах високої невизначеності щодо подальшого поширення коронавірусу світом та підвищення турбулентності на світових фінансових і товарних ринках, сказано в повідомленні НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту. Водночас зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації Уряду упродовж останніх тижнів не є значним", - заявили в НБУ.

"Отже, поточна ситуація на українському валютному ринку – і міжбанківському, і готівковому – склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні... Готовність Національного банку використовувати міжнародні резерви для недопущення "розгойдування" курсу вже підтверджена на практиці. Упродовж минулого тижня Національний банк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол. США. Також сьогодні, з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку, Національний банк вийшов з інтервенцією з продажу валюти, і станом на 13:00 продав 250 млн дол. США. Національний банк продовжить слідкувати за ситуацією з поширенням коронавірусу та за станом світових фінансових і товарних ринків і буде за необхідності й надалі проводити інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань. Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності", - запевнили в Нацбанку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180474
 
 
 Топ коментарі
 
Если в Украине появится эпидемия, власть Зеленского все свои разрушительные днйствия в экономике свалит на нее. 100 млрд грн - дыра в бюджете на сегодня и это деятельность "слуг". Будут свою ж-пу прикрывать короновирусом, подонки.
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Он и на власть имеет абсолютно нейтральное влияние. Власть абсолютно никак не "чешится". Ждет когда жаренный петух клюнет., хотя он уже поклевывает.
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То есть падение промышленности и гривни целиком и полностью заслуга зебилов
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Если в Украине появится эпидемия, власть Зеленского все свои разрушительные днйствия в экономике свалит на нее. 100 млрд грн - дыра в бюджете на сегодня и это деятельность "слуг". Будут свою ж-пу прикрывать короновирусом, подонки.
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вот не надо им подсказывать. эти придурки могут и сами эпидемию запустить когда пенсии платить будет нечем \ если мвф и правда их послал в эротическое путешествие\
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в порядке предположения, а что если.... Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1371 вирус запустили два ымператора, товарищи Си и Пу?
а то что наши обосрутся, так когда бывало иначе то?)
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Он и на власть имеет абсолютно нейтральное влияние. Власть абсолютно никак не "чешится". Ждет когда жаренный петух клюнет., хотя он уже поклевывает.
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Бегите в обменники пока по 25.5 ...Вам не гыкается что уже 5 лет 25 грн ..Пора
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гривня падает, больны прибывают, помощь запрошена и какой идиот пишет такие анонсы. Ровно как и таможня ставит диагнозы.
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А как там дойче марки себя чувствуют?
Специалисты забугорные...
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ну так и экономика имеет статус нейтральной.
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Та горит. Тут сидит одна тупая биомасса на форуме
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Чего это нейтральное. На гривну доллар подскочил. Никто не помер от этого - но влияние на лицо.
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а причем тут курс доллара к вирусу? Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8459 ну продали зелёные мрази все маски за бугор и шо с того?, если бы засуха была по всему миру, то продали бы всё зерно, а потом в три дорого купили в Африке кормовое зерно))) и шо с того))) так доллар тут причем шапито 95 рвёт и мечер как может, сегодня выписали премии по ляму и хорошо, дай бог ещё месяц протянем и так почти год.
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Порохобаригу і бєнєбаригу на нари , довічно і з конфіскацією.
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То есть падение промышленности и грвни целиком и полностью заслуга зебилов
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У порівнянні із "Зебіловірусом", короновірус дитяча забавка...
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как же порохоботы надоели-пора менять методички
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Ви довб.би менше ніж за рік, країну майже знищили. До чого тут методички? Ти думай куди будеш драпати коли влада зміниться. На цей раз, вам ніхто вже не дасть стекти до Ростову.
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ну да гривну обвалил почти до 30 Зеленский и тарифы тысячные ввёл
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Дивно, що ти не в курсі... мені глибоко наср.ть на тарифи, економіку, курс гривні і т.п. Якщо Зеля так хотів врятувати економіку, то чому пішов Президентом, а не Прем'єром?
Мене цікавлять виключно- оборона та перемога над кацапми. З економікою, нехай роблять що бажають. Тим паче, у мене "резервів" вистачить на любі експеременти.
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То есть падение промышленности и гривни целиком и полностью заслуга зебилов
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Шоб ЗЕбанарий отдал свои лавры какому-то коронавирусу, который даже ни одного шоу на Г+Г не показывал?
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Нет єкономики - нет влияния. (С) ЗЕкоманда
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Здох Чаплин же а о мертвых попах плохо неззя.
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А мировая экономика имеет влияние на экономику Украины?
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как можно влиять на то чего нет, хуже другое, наши остатки экономики завязаны с Рассеей и очень сильно, так что их падение нам больно отольётся
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В Монголии активно начали борьбу с распространением коронавирусной инфекции извне.
На границе был задержан российский поезд. Пассажиров заперли в помещении на границе, под охраной автоматчиков, без еды и удобств. Коронавірус поки має нейтральний вплив на економіку України, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 666
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что нам вирус, что нам зной, что нам дождик проливной, когда такие банки есть со мной!
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@writetodarkkbot
«Напомню, что пока Италия полностью закрывает границы, а в Европе фиксируются сотни случаев коронавируса - мы продолжаем в упор не замечать проблему.»
Да что говорить об обычных людях если у нас даже ГСО которое должно просчитывать риски для Президента, возит его по массовым мероприятиям...
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Отакої,у нас є економіка?щось новеньке,за 6 років надпаттужних рехворм Україну пейсаті посадили на МВФовську голку,з подальшими катастрофічними наслідками,от і вся "економіка" голосрака
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Так экспорта нет. Соответственно и падать нечему.
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