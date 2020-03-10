 Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Політолог Небоженко просить Зеленського призначити генпрокурором Портнова:"Найкращим кандидатом на посаду нового генпрокурора міг би стати Андрій Портнов ..."
Чесно кажучи, не думаю, що дійде до такого трешу. Принаймні зараз.
А ось який-небудь Кізь заступником зайде точно. Ну щоб Коломойському було комфортно з новим генеральним працювати.
Хто б не йшов на цю посаду, він повинен бути готовий:
а) підписувати мох і болото. Наприклад, ідіотичні підозри Порошенку;
в) захищати Коломойського. Наприклад, у справах Привату та Укрнафти.
За неготовність робити саме це Зеленський і зніс Рябошапку.
Виходячи з описаного вище, прізвище майбутнього генерального не має значення: жодна нормальна людина не піде на такі умови".
100 %
а может быть между бойко и медведчуком
Виталий, как спалось?
Что приснилось?
Лучше стало чем при барыге?
Цензор, Шабунин, конечно, еще та редиска, но фамилию можно было и с большой буквы написать...
на турнірі чесності ? )))
це мастерклас по швидкісному перевзуванню?
Тут питання у самій підозрі. Очевидність її маразму, просто змушує навіть таких як Шабунін офігівати.
а шоб та посада стала солодка, треба було донести грантодавцям меседж, шо проблема з корупцією жахлива, шо далі нікуди.
на боротьбу з жахливою проблемою грошей дають набагато більше, ніж з не дуже жахливою або ряжовою
Луиза Чкалова
@4kalova_luiza
·1 ч
Норм, правда? Мусора не только скотч на обысках подворовывают. Это мужик из Киберальянса.
так це працює?
А прокурора назначат , чтобы нашёл виноватого в жтой дырке 😀😀😀
Тому їм потрібне прокурор для Пеці!
все как заказывали...
Еспресо
@EspresoTV
·14 мин
"Підготовка до голодомору": експерт заявив, що "слуги" хочуть збільшити податки на землю щонайменше у 8 разів
https://espreso.tv/news/2020/03/10/quotpidgotovka_do_golodomoruquot_quotslugy_naroduquot_khochut_schonaymenshe_u_8_raziv_pidvyschyty_podatky_na_zemlyu_ekspert
Це робиться для того, щоб змусити селян продавати свої паї. Зараз податок на землю не великий і податок платить орендар. Якщо податок піднімуть від 8 до 25 разів, то орендарі відмовляться платити і перекладуть податковий тягар на печі власників земельних паїв, не збільшуючи орендну плату за користування землею. Якщо орендна плата не буде перекривати ставку податку, то багато власників вирішить продати свій пай.
Просто у них нормальных нет.
Бо нормальный ни за что не подпишет ту херню, что стряпают в МВД и прокуратуре под заказ рыгов и СН.
Гірше вже не буде ...Ага.
Но у ручной собаченки был сильно развит инстинкт самосохранения...
И теперь им нужна безмозглая...полностью отмароженная собаченка...
" хочу такого как
ПуРябошапка!'
'...і Ситніка нє трожь,зараза!'
Пора доставать из широких штанин краснокожую книжыцу про соросят?
є індекс сприйняття населенням корупції.
той індекс можна на рівному місці накрутити за хмари, а можна при тотальній корупції той індекс загнати нижче плінтуса
Бо так. Портнов виконує замовлення Зеленського - посадити любою ціною. Не подобаються політичні підозри? а інших не має. Я вже тобі пояснював, але ти не бажаєш чути. Відкрий Конституцію і почитай, за що відповідає Президент. ТАМ НЕ МАЄ ЕКОНОМІКИ! Підозра це документ, туди потрібно якісь факти написати, а що ти напишеш людині, яка не відповідає і не займається по Конституції економікою?
Посадити когось із оточення, дуже важко (бо це складні у доведенні злочини) але може й можливо, а Президента, якщо він звісно не повний дебіл, ні.
Аудит якої діяльності ти збираєшся провести? Навіть у АП за стан справ відповідає голова АП, а за забезпечення керівник "ДУСІ".
Хто і за якою процедурою має це зробити? Як він громадянства давав та ордени? Як на посади призначав та звільняв, чи помилування перевіриш? не плутай журналістські розслідування із реальним кримінальними справами. Якщо Овоча за економіку не змогли притягти, то Пецю тим паче.
така 'хлібна' посада..
#прокуратура
Садовой , НАБУ, САП
№ 12015140350000942 от 21.07.2015
21.11.2019 Садовому АИ прокурорами САП предъявлено подозрение по ст.ст. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (дело «Рясне-2»)
Ровно на следующий день
22.11.2019 Рябошапка лично истребует себе дело. Требование поступило факсом.
Законом такое действие запрещено . САП отказало ОГПУ в предоставлении материалов производства .
29.11.2020 Рябошапка организовывает и лично проводит оперативное совещание по данному делу, в ходе которого заявляет, что основания для подозрения отсутствуют и даёт прямое указание
Производство закрыть .
Указание прокурорами САП не выполнено.
Повторное совещание по делу Садового с участием Рябошапки происходит 14.01.2020, где снова требует производство закрыть , от гражданского иска о возврате земельного участка в коммунальную собственность отказаться.
Указание снова не выполнено . Ходатайства по данному делу рассматривались и удовлетворялись Высшим Антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего Антикоррупцонного суда.
В настоящее время производство не закрыто, будем ждать реакции нового генерального прокурора
Мнения / Общество 10-мар, 16:179 447 0
В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.
"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".
Как Тимошенко пережила очередную трансформацию и из украинского политика превратилась в пророссийского пропагандиста:
За скрепы и против Европы
Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".
Но все это не сработало. И Тимошенко, и "Батькивщина" остаются аутсайдерами украинской политики. Партнеры потеряли свой вес, влияния утрачено, поэтому в ход пошла новая стратегия.
Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.
А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов. Ниже - только некоторые из последних ее выступлений.
Кажется, чаще на указанных телеканалах вспоминают только самого Медведчука.
Бесплатно ли Юлия Владимировна превратилась в симпатика "русского мира", или же такую любовь навеяла поддержка от кума Медведчука - можно только догадываться.
Судя по последним интервью, главные враги Украины, по версии Тимошенко, это легализация проституции (которая всерьез даже не обсуждается), легких наркотиков и игорного бизнеса.
Юлия Владимировна где-то услышала разговоры об однополых браках.
Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.
"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.
Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.
"Если бы в Украине была Служба безопасности Украины настоящая, профессиональная и преданная Украине, то первое, что должна была бы сделать СБУ, - это разобраться, как так произошло, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам, как так получилось, что Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, все ключевые руководители, премьер-министр, часть силовиков получают стратегии и команды из-за пределов Украины. Это работа СБУ", - заявила Тимошенко.
Зачем и о чем говорит Тимошенко
Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.
Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".
Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.
Владимир Иванов
2. Коли Юля двічі була в буцегарні пан Медведчук двічі був у владі, тому пан "ревізор" бреше вже
3. Юля НІКОЛИ не міняла свій політичний окрас і сьогодні партія Батьківщина є на першому місті з 35% прихильників на виборах місцевих громад, пан "ревізор" бреше вдруге про аутсайдерів з Батьківщини.
4. Юля не є олігарх і у неї нема своїх ТВ каналів, тому куди її запрошують, там вона і подає свою думку. До Юліного контенту є питання, пан "ревізор"?
5. Юля завжди була послідовно за україноцентризм і за інтеграцію в західну цивілізацію, пан "ревізор" тупо бреше.
Ну шо зебилоиды, доголосовались,*по приколу*, *а бы только не Порошенко*
Как Украину теперь будем защищать от недоимперии?
Прямо сейчас Национальный банк в лице Смолия, Рожковой и Чурия совершает государственное преступление.
Перед лицом финансового кризиса, абсолютно четко зная о начавшемся оттоке капиталов из третьих стран, НБУ сливает из резервов 0.25 млрд долларов «для сглаживания курсовых колебаний».
Это «сглаживание» есть ни что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и Минфином Маркаровой сформировали пирамиду на рынке гособлигаций, и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны.
Сейчас интервенции Нацбанка все также искусственно удерживают курс гривны от девальвации, чтобы спекулянты могли зафиксировать прибыль и выйти из украинского долга.
Фактически, происходит невосполнимая утрата резервов.
Завтра же начнём сбор подписей с требованием к правоохранителям расследовать нанесение вреда государству Украина. А также - к президенту о необходимости срочного реагирования на антинародные действия правления НБУ.
Dubinsky.pro, [10.03.20 18:03]
За такое нужно очень быстро по рукам давать, а не расхлебывать, когда снова украдут
https://dubinsky.pro/news/kievvodokanal-zaklyuchil-dogovor-s-kompaniey-obvinennoy-v-vyvode-deneg-sluzhby-vneshney
Dubinsky.pro, [10.03.20 18:04]
Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит, фактическим, после закрытия официального межбанка.
Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.
Пристегнитесь.
одна из задач прокурора садить воров и взяточников , но у нас власть вроде и поменялась
но не закрыли никого ,( воров вон с оружием берут и отпускают -экстрадируют )
большенству населения по барабану сказки про олигархов ( их всяравно никто не привлекет )
а вот на уровне поселковой и городской жизни люди видят только разгул преступников , и людям это важней чем борьба с олигархами
вот данный прикормленный борец , рассказывает че никто не хочет быть генпрокурором ,
ага не хотят , клич кинь - от желающих отбоя небудет
отбоя не будет от горлопанов
или от тех, кто может составить доказательную базу, которая прокатит в европейских судах ?
шо-то мне кажется, что отбоя не будет именно от умельцев кидать лозунги, как ты