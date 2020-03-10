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Все про:ГПУ (3595) Небоженко (50) Портнов (191) Шабунін (85) Офіс генерального прокурора (154)

 Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував висловлювання політолога Віктора Небоженка про те, що найкращим Генеральним прокурором для України був би одіозний ексзаступник АП часів Януковича Андрій Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Політолог Небоженко просить Зеленського призначити генпрокурором Портнова:"Найкращим кандидатом на посаду нового генпрокурора міг би стати Андрій Портнов ..."

Чесно кажучи, не думаю, що дійде до такого трешу. Принаймні зараз.

А ось який-небудь Кізь заступником зайде точно. Ну щоб Коломойському було комфортно з новим генеральним працювати.

Дивіться також: Правоохоронна система в Україні знищується і віддана на відкуп людям Портнова та Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Хто б не йшов на цю посаду, він повинен бути готовий:

а) підписувати мох і болото. Наприклад, ідіотичні підозри Порошенку;

в) захищати Коломойського. Наприклад, у справах Привату та Укрнафти.

За неготовність робити саме це Зеленський і зніс Рябошапку.

Виходячи з описаного вище, прізвище майбутнього генерального не має значення: жодна нормальна людина не піде на такі умови".

Також дивіться: "Генпрокурор має бути з яйцями. Мені подобається Андрій Портнов як генпрокурор" - "слуга народу" Дубінський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180471
 
   
 Топ коментарі
 
чи не ти, Шабунька, мочив Пороха, зачисляв його у топ-корупціонери, а тепер - "ідіотичне звинувачення Порошенко"?
це мастерклас по швидкісному перевзуванню?
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О! проснулся...
Виталий, как спалось?
Что приснилось?

Лучше стало чем при барыге?

Цензор, Шабунин, конечно, еще та редиска, но фамилию можно было и с большой буквы написать...
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Вот Портнов и ПОЙДЕТ !!!
100 %

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Те, кто ставили второстепенное (давай сразу и сейчас!, что в других странах делалось десятилетиями) превыше основного и привели к власти Зелемойского...
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за ******* теж порушували за фейковий напад на філімоненка
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Да, это именно то, что у тебя находится на месте головы. Напоминать чем ты типа "думаешь" буду тебе постоянно, пока не перестанешь тут срать.
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Не просто пойдет, а шибко хочет на это место.
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Не переживай мудрец!Найдется и сволочь и гнида,и Портнов в Украине!
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Все может быть, но судьи и прокуроры люди мудрые и они знают, что любая власть в Украине временная, так что середина она по прежнему золотая.
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только середина эта может быть между порошенко и яценюком,

а может быть между бойко и медведчуком
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О! проснулся...
Виталий, как спалось?
Что приснилось?

Лучше стало чем при барыге?

Цензор, Шабунин, конечно, еще та редиска, но фамилию можно было и с большой буквы написать...
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Не, для такой гниды с маленькой -- самое оно.
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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забрехався проворувався навіть кловану програв Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 5943
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де програв ?

на турнірі чесності ? )))
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на виборах,якби у другому турі була мавпа програв би навіть їй
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а поскольку тебя во втором туре не было, то точно это утверждать мы не можем.
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Порошенко програв, бо бидло надивилось Голобородька і повірило, що у олігархів все відбере та їм роздасть.
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людям набридла брехня та коррупція тому ****** програв
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Може зараз стало менше брехні і корупції? То чого при корупції Порошенка бюджет тріщав від грошей, пенсії і зарплати бюджетникам росли. А клован корупцію подолав, але в бюджеті діра, затримують зарплати й стипендії, не індексують пенсії. Порошенко програв, бо у тих хто голосував за клована не має чим думати.
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Вірно казала Ірина Геращенко, що у цього шапіто лава запасних не довша табуретки.
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чи не ти, Шабунька, мочив Пороха, зачисляв його у топ-корупціонери, а тепер - "ідіотичне звинувачення Порошенко"?
це мастерклас по швидкісному перевзуванню?
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Не думаю. При усій моїй зневазі до цих псевдоантикорупціонерів, він єдиний, кому нова влада не дала солодку посаду. В той же час, я не чув від нього дифірамбів щодо Пеці.
Тут питання у самій підозрі. Очевидність її маразму, просто змушує навіть таких як Шабунін офігівати.
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так у нього вже є солодка посада.

а шоб та посада стала солодка, треба було донести грантодавцям меседж, шо проблема з корупцією жахлива, шо далі нікуди.

на боротьбу з жахливою проблемою грошей дають набагато більше, ніж з не дуже жахливою або ряжовою
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тому що то була правда - ****** коррупціонер та брехло
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Луиза Чкалова

@4kalova_luiza

·1 ч

Норм, правда? Мусора не только скотч на обысках подворовывают. Это мужик из Киберальянса.

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о предложении политолога Небоженко назначить Портнова главой ГПУ - Цензор.НЕТ 7171

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о предложении политолога Небоженко назначить Портнова главой ГПУ - Цензор.НЕТ 5380
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Тут нормального попробуй найти, кругом идиоты...
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Если дебил Луценко справился, то я подавно справлюсь. Я согласен на прокурора. Не глядя.
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назвав Луценка дебілом - і сам, типу, став розумним?
так це працює?
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У Луценко все в порядке. Претензий, практически, нет. Так, что о дебиле это, вы погорячились.
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Якщо ти повний дебіл, то неганьбись, відразу йди в президенти!
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Так ненормальные выбрали себе слуг и теперь сидят с дыркой в бюджете
А прокурора назначат , чтобы нашёл виноватого в жтой дырке 😀😀😀
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тут проблема, якщо справжнього прокурора призначать, то скоро він їх самих і пересаджає
Тому їм потрібне прокурор для Пеці!
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подарочек готовят мудрому и простому нариду....
все как заказывали...




Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП - Цензор.НЕТ 5227 Еспресо

@EspresoTV

·14 мин

"Підготовка до голодомору": експерт заявив, що "слуги" хочуть збільшити податки на землю щонайменше у 8 разів

https://espreso.tv/news/2020/03/10/quotpidgotovka_do_golodomoruquot_quotslugy_naroduquot_khochut_schonaymenshe_u_8_raziv_pidvyschyty_podatky_na_zemlyu_ekspert

Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП - Цензор.НЕТ 4438
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Я за этот цирк не голосовал, вот пускай зе-избирателям и лупят в 8 раз.
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від 8 до 25 разів
Це робиться для того, щоб змусити селян продавати свої паї. Зараз податок на землю не великий і податок платить орендар. Якщо податок піднімуть від 8 до 25 разів, то орендарі відмовляться платити і перекладуть податковий тягар на печі власників земельних паїв, не збільшуючи орендну плату за користування землею. Якщо орендна плата не буде перекривати ставку податку, то багато власників вирішить продати свій пай.
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Смеятья при слове "ЛОПАТА" - "засранец по вызову" решает политику государства!!! "Зебуины", вы "добились"... ПРОЗДРАВЛЯЮ...
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Нормальный человек бы пошёл.
Просто у них нормальных нет.
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А ЗЕбанарию нормальный генпрокурор не нужен.

Бо нормальный ни за что не подпишет ту херню, что стряпают в МВД и прокуратуре под заказ рыгов и СН.
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Украинское *****, идет по стопам Януковича. Ну ну
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Догрались в політику, да, Шабунін ?
Гірше вже не буде ...Ага.
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він що при петі що при зеленському каже правду але шаленим ******** цього не зрозуміти Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 9082
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Потрнова давно нужно было грохнуь Я не понимаю, у него что охрана лучше чем у Амины была ? Патриоты ау...
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Что-то перевелись одержимые ультранационалистическими идеями арийцы.
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Да там сволочей в зеленом стаде...как у бродячей собаки блох...так что найдется желающий...
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для ГенПрокурора непочатый край работы - весна ПРИШЛА ...

Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 5712
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Как скажет Коломойский так и будет.Рябошапке и диплом университета Соломона не помог- Портнов для Коломойского друг, товарищ и брат/ Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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Сакварелидзе - готовый прокурор. Но его же нельзя,иначе олигархам придётся бежать из страны. А им это не надо. Им нужна ручная собачёнка.
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Ручная собаченка уже была...рябошапка...
Но у ручной собаченки был сильно развит инстинкт самосохранения...
И теперь им нужна безмозглая...полностью отмароженная собаченка...
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у пети было три ручных собачонки шокин,ярема,луценко ******* помалкивали Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 6325
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Соросятко Шабунятко 'затягнуло' пісню про головне:
" хочу такого как Пу Рябошапка!'
'...і Ситніка нє трожь,зараза!' Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 3081
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Привет махнарылому!
Пора доставать из широких штанин краснокожую книжыцу про соросят?
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Махнарылый - это бородатый москаль с мордой, обросшей мхом.
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- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы проститутки юмористы Кто хочет поработать в ГП
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Шабунін піде генпрокурором. Сакварелідзе піде генпрокурором. Шишкін Віктор піде. Трепак піде. І всі вони будуть в достатній ступені незалежними. Навіть Піскун.
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Додав би ще до цього списку суддів Василенка, Ларису Цокол і Ларису Гольник. В цих правників вистачає досвіду бути генеральним прокурором. В мільон разів більше досвіду і юросвіти, ніж у Луценка Юрія.
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всі іменовані - "силовики , правоохоронні, судова " , у нас під іменованими "політичними" , так що....
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Иш как реваншисты своих пропихивают. Портянка предвзятая сволочь, его и близко к фемиде нельзя подпускать.
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100% погоджуюсь з оцінкою особи Портнова. Кажу це, як послідовний і переконаний симпатик твердження: "Пєцю на довічне з конфіскацією". Портнов закидає Пєцє політичні підозри. Цілком дебільні, доречі. А де підозри в корупції? Де аудит його діяльності? Як так, що Україна стала за Пєці лідером по рівню корупції в Європі, а аудиту його діяльності досі нема?
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а нема такого показника - рівень корупції.

є індекс сприйняття населенням корупції.

той індекс можна на рівному місці накрутити за хмари, а можна при тотальній корупції той індекс загнати нижче плінтуса
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А де підозри в корупції? Де аудит його діяльності? Як так, що Україна стала за Пєці лідером по рівню корупції в Європі, а аудиту його діяльності досі нема?

Бо так. Портнов виконує замовлення Зеленського - посадити любою ціною. Не подобаються політичні підозри? а інших не має. Я вже тобі пояснював, але ти не бажаєш чути. Відкрий Конституцію і почитай, за що відповідає Президент. ТАМ НЕ МАЄ ЕКОНОМІКИ! Підозра це документ, туди потрібно якісь факти написати, а що ти напишеш людині, яка не відповідає і не займається по Конституції економікою?
Посадити когось із оточення, дуже важко (бо це складні у доведенні злочини) але може й можливо, а Президента, якщо він звісно не повний дебіл, ні.
Аудит якої діяльності ти збираєшся провести? Навіть у АП за стан справ відповідає голова АП, а за забезпечення керівник "ДУСІ".
Хто і за якою процедурою має це зробити? Як він громадянства давав та ордени? Як на посади призначав та звільняв, чи помилування перевіриш? не плутай журналістські розслідування із реальним кримінальними справами. Якщо Овоча за економіку не змогли притягти, то Пецю тим паче.
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чому не піде?
така 'хлібна' посада..

#прокуратура
Садовой , НАБУ, САП
№ 12015140350000942 от 21.07.2015
21.11.2019 Садовому АИ прокурорами САП предъявлено подозрение по ст.ст. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (дело «Рясне-2»)
Ровно на следующий день
22.11.2019 Рябошапка лично истребует себе дело. Требование поступило факсом.
Законом такое действие запрещено . САП отказало ОГПУ в предоставлении материалов производства . Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 6129
29.11.2020 Рябошапка организовывает и лично проводит оперативное совещание по данному делу, в ходе которого заявляет, что основания для подозрения отсутствуют и даёт прямое указание
Производство закрыть .
Указание прокурорами САП не выполнено. Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 6129
Повторное совещание по делу Садового с участием Рябошапки происходит 14.01.2020, где снова требует производство закрыть , от гражданского иска о возврате земельного участка в коммунальную собственность отказаться.
Указание снова не выполнено . Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 6129 Ходатайства по данному делу рассматривались и удовлетворялись Высшим Антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего Антикоррупцонного суда.
В настоящее время производство не закрыто, будем ждать реакции нового генерального прокурора
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Я так понимаю это комплимент,человеку! А вот государству антикомплимент!
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В генпрокуроры сейчас не пойдет ПОРЯДОЧНЫЙ человек. Но среди зеленых шморклей нет ни нормальных ни порядочных. Да и среди прокуроров таких нет.
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Тимошенко синхронизировалась с Медведчуком и "русским миром"
Мнения / Общество 10-мар, 16:179 447 0

В 2020-м Юлия Тимошенко пережила очередное перерождение. Из современного визионера Юлия Владимировна превратилась в ретроградного борца за нравственность, духовность и мораль.

"Леди Ю" меняет свой окрас чуть ли не каждый политический сезон, но на этот раз она заняла опасную для Украины нишу - синхронизировалась с ОПЗЖ, Виктором Медведчуком, стала регулярно появляться на связанных с ним телеканалах и повторять месседжи "русского мира".

Как Тимошенко пережила очередную трансформацию и из украинского политика превратилась в пророссийского пропагандиста:

За скрепы и против Европы

Тимошенко за несколько десятилетий в политике примерила на себя все возможные роли. Она боролась с коррупцией, она снижала тариф на газ, дружила с Путиным, призывала быть "голубями мира", а потом собирала собственную армию "сопротивления оккупации".

Но все это не сработало. И Тимошенко, и "Батькивщина" остаются аутсайдерами украинской политики. Партнеры потеряли свой вес, влияния утрачено, поэтому в ход пошла новая стратегия.

Если в 2014-м "Леди Ю" призывала бороться с оккупацией, то сейчас в России она больше не видит угрозы.

А "главный враг" - запад, который якобы управляет страной. Что интересно, вместе с новой риторикой, которая синхронизировалась с кумом Путина Виктором Медведчуком, Тимошенко стала главной звездой трех связанных с ним телеканалов. Ниже - только некоторые из последних ее выступлений.

Кажется, чаще на указанных телеканалах вспоминают только самого Медведчука.

Бесплатно ли Юлия Владимировна превратилась в симпатика "русского мира", или же такую любовь навеяла поддержка от кума Медведчука - можно только догадываться.

Судя по последним интервью, главные враги Украины, по версии Тимошенко, это легализация проституции (которая всерьез даже не обсуждается), легких наркотиков и игорного бизнеса.

Юлия Владимировна где-то услышала разговоры об однополых браках.

Пока украинцы страдают от продолжающейся российской агрессии, Тимошенко говорит ни о войне, и даже ни об ситуации в экономике и социальной сфере, а тиражирует "пугалки" о том, что в стране якобы разрушат остатки духовности и разрешат мужчинам и женщинам легализовать однополые отношения.

"Идут разговоры о легализации проституции, легких наркотиков и еще однополых браков. Прекрасно! Дорогие друзья, давайте еще поставим огромный крест на остатках нашей духовности и морали", - сказала она в эфире телеканала ICTV.

Еще одна "важная" проблема, по мнению Тимошенко - внешнее управление со стороны запада. Что интересно, именно на эти же темы в трех телеканалх Медведчука устраивают целые марафоны.

"Если бы в Украине была Служба безопасности Украины настоящая, профессиональная и преданная Украине, то первое, что должна была бы сделать СБУ, - это разобраться, как так произошло, что все системы управления государством переданы внешним финансовым кругам, как так получилось, что Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики, все ключевые руководители, премьер-министр, часть силовиков получают стратегии и команды из-за пределов Украины. Это работа СБУ", - заявила Тимошенко.

Зачем и о чем говорит Тимошенко

Создает образ врага на Западе, отвлекая от реального оккупанта - России. Даже если европейские чиновники и международные организации и вмешиваются во внутреннюю политику в Украине, реальный враг остается на севере - Россия начала не объявленную войну, аннексировала территории и убила тысячи украинцев.

Создание образа нового врага на Западе отвлекает от РФ, дает возможность пророссийским политикам менять новостную политику. Мол, проблем с Россией якобы и нет, а враг - запад, где нет "духовности".

Сближает Украину и Россию "общими ценностями". Мол, Россия борется с тем же "врагом", который угрожает и нам. Там не легализовали проституцию, не разрешили легкие наркотики и отстаивают традиционные ценности. Якобы, так нужно поступать и нам.

Владимир Иванов
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Брехня, брехня, і ще раз брехня. Юля, схоже, справді стала на заваді росіянам, українським олігархам і різній продажній мерзоті, що заробляє на політиці у процесі перетворення українців на рабів і закріплення за Україною статуту fail state. По порядку.
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і чим же конкретно і коли вона стала на заваді росіянам ?
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тим що допомагала онищенку красти український газ Жодна нормальна людина не піде зараз на посаду Генпрокурора, - Шабунін про призначення нового глави ОГП - Цензор.НЕТ 2390
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так а для чого ти допомагав онищенку красти газ ?
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1. Якщо Тімошено і опоблок кажуть одне і те саме, то це зовсім не факт, що це Юля йде за опоблоком, а не навпаки. Наприклад, щоб Юлю скомпроментувати такими самими тезами.
2. Коли Юля двічі була в буцегарні пан Медведчук двічі був у владі, тому пан "ревізор" бреше вже
3. Юля НІКОЛИ не міняла свій політичний окрас і сьогодні партія Батьківщина є на першому місті з 35% прихильників на виборах місцевих громад, пан "ревізор" бреше вдруге про аутсайдерів з Батьківщини.
4. Юля не є олігарх і у неї нема своїх ТВ каналів, тому куди її запрошують, там вона і подає свою думку. До Юліного контенту є питання, пан "ревізор"?
5. Юля завжди була послідовно за україноцентризм і за інтеграцію в західну цивілізацію, пан "ревізор" тупо бреше.
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Де ВАНА постійно бере сотні мільйонів на свої вибори ?
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Это позорище, а не президент!
Ну шо зебилоиды, доголосовались,*по приколу*, *а бы только не Порошенко*
Как Украину теперь будем защищать от недоимперии?
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Dubinsky.pro, [10.03.20 16:35]
Прямо сейчас Национальный банк в лице Смолия, Рожковой и Чурия совершает государственное преступление.
Перед лицом финансового кризиса, абсолютно четко зная о начавшемся оттоке капиталов из третьих стран, НБУ сливает из резервов 0.25 млрд долларов «для сглаживания курсовых колебаний».
Это «сглаживание» есть ни что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и Минфином Маркаровой сформировали пирамиду на рынке гособлигаций, и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны.
Сейчас интервенции Нацбанка все также искусственно удерживают курс гривны от девальвации, чтобы спекулянты могли зафиксировать прибыль и выйти из украинского долга.
Фактически, происходит невосполнимая утрата резервов.
Завтра же начнём сбор подписей с требованием к правоохранителям расследовать нанесение вреда государству Украина. А также - к президенту о необходимости срочного реагирования на антинародные действия правления НБУ.
Dubinsky.pro, [10.03.20 18:03]
За такое нужно очень быстро по рукам давать, а не расхлебывать, когда снова украдут
https://dubinsky.pro/news/kievvodokanal-zaklyuchil-dogovor-s-kompaniey-obvinennoy-v-vyvode-deneg-sluzhby-vneshney
Dubinsky.pro, [10.03.20 18:04]
Нацбанк на данный момент стоит с оффером 25,40 и продает.
На моей памяти такого еще не было, чтобы после 16 он продавал, тем более, это происходит, фактическим, после закрытия официального межбанка.
Нерезидентов выпускают за счёт валютных резервов страны.
Пристегнитесь.
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ага,бывший торговец вороваными телефонами дупинский никогда не врет
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Ты бы ещё слова ***** сюда припёр про то, как он любит украинцев )))
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власти нам подкидывают ненужный ажиотаж , вот данный борец с гондураса ,
одна из задач прокурора садить воров и взяточников , но у нас власть вроде и поменялась
но не закрыли никого ,( воров вон с оружием берут и отпускают -экстрадируют )
большенству населения по барабану сказки про олигархов ( их всяравно никто не привлекет )
а вот на уровне поселковой и городской жизни люди видят только разгул преступников , и людям это важней чем борьба с олигархами
вот данный прикормленный борец , рассказывает че никто не хочет быть генпрокурором ,
ага не хотят , клич кинь - от желающих отбоя небудет
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клич кинь - от желающих отбоя небудет


отбоя не будет от горлопанов

или от тех, кто может составить доказательную базу, которая прокатит в европейских судах ?

шо-то мне кажется, что отбоя не будет именно от умельцев кидать лозунги, как ты
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Треба вернуть члена Мохнацького взад, або як сказав би Радуький "Куй вам в жопу"...
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