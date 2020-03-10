 Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов. ФОТО

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Неприпустима байдужість до особового складу. Питання нагород в армії - одне з найгостріших, тому що найкращі з найкращих воюють заради честі.
Але вивчення історії війни немає, уваги до військових професіоналів, яких в армії насправді одиниці, теж немає.
Є як і раніше дві армії - одна в кабінетах зайнята адміністративними питаннями, а інша воює на передовій і освоює навички сучасного бою. І обидві ці армії живуть своїм життям, і при цьому кабінетна армія демонструє свою перевагу над справжньою окопною", - зазначив журналіст, опублікувавши перелік уявлень до нагород, які залишилися не реалізовані.
такое впечатление, что таков и был план...(
(С)Фридрих Энгельс
У нас ещё и награждают не заслуженно и не награждают, реально это заслуживших.
А вы говорите клоуны дебилы... Сознательные враги!
Інтимний Лицар
@IntimateKnight
Їбааать!!! Зелібоба, що після обрання Зелі казав мені, що здасть мене "кому треба", бо я порохобот, і на подсосі в Пороха, і нарешті ми всі заживем а я мудак, що не помер на Донбасі за нього... Кароч він тепер катається на білому Логані з наліпкою Uber! Сучейро! А мав же роботу
Например, в конце 2019г., Народный Герой Украины, кавалер множества орденов Женя Межевикин, позывной Адам(воюющий с 2014г. в т.ч. прошедший бои за ДАП) ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ с оценкой ДВА БАЛЛА(((((((((
А Вы говорите, что не замечают) Очень даже..............
Мо, начальству виднее?
Юра, писать о себе в 3м лице это както так:
Патріоти, особистості, армія, віра - це тут не має права на існування ще вчора.
Непокірна губернія дратує імперців.
Нагородження - цього вже не буде. Не та мотивація.
Як там у зеленського - надоєло всьо єто.
( Надоїло йому, cовку, все українське)
Ветераны, некоторые, уже плюются, при виде пузатых тыловых хероев, с боевыми орденами...По- ходу статут боевых наград уже опустили ниже плинтуса....
Пора , наверное, вместе с "Народным Героем Украины" уже вводить и остальные "народные" боевые награды и уже пусть ветеранский совет решает кто достоин...Думаю, в ЭТОМ случае ни одного тыловика-барыги не будет в списках награжденных...