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Все про:нагорода (589) Бутусов Юрій (1252) ЗСУ (459)

 Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов. ФОТО

Одному з найкращих підрозділів ЗСУ у складі оперативного командування "Схід", який прославив армію чималою кількістю відео з точними влучаннями по російських позиціях, вже тривалий час не щастить з командувачами і реалізацією подань до нагород.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Неприпустима байдужість до особового складу. Питання нагород в армії - одне з найгостріших, тому що найкращі з найкращих воюють заради честі.

Але вивчення історії війни немає, уваги до військових професіоналів, яких в армії насправді одиниці, теж немає.

Дивіться також: Який мир? Це буде просто капітуляція. Ефесбівці прямо говорили: "Нам Донбас і Крим не потрібен - нам потрібна вся Україна", - агент СБУ Сугерей. ВIДЕО

Є як і раніше дві армії - одна в кабінетах зайнята адміністративними питаннями, а інша воює на передовій і освоює навички сучасного бою. І обидві ці армії живуть своїм життям, і при цьому кабінетна армія демонструє свою перевагу над справжньою окопною", - зазначив журналіст, опублікувавши перелік уявлень до нагород, які залишилися не реалізовані.

Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов 01

Читайте: Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180464
 
   
 Топ коментарі
 
Точные попадания по росейским позициям миролюбцу смотрящему в очко Ху@ла как серпом по тестикулам, поэтому и нет и не будет наград.
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Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.
(С)Фридрих Энгельс

У нас ещё и награждают не заслуженно и не награждают, реально это заслуживших.
А вы говорите клоуны дебилы... Сознательные враги!
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Точные попадания по росейским позициям миролюбцу смотрящему в очко Ху@ла как серпом по тестикулам, поэтому и нет и не будет наград.
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В 2018 розі здається Зєйло ще веселив народ Сватами...
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за точные попадания и пострадали. хуже надо было прицеливаться. а луччє перестали бы вообще стрелять и были бы победителями.
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ничо,в следующий раз зебилы выберут Губку Боба - и всё наладится...
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следующий, Мертветчук и Ко - все к этому и идет.....
такое впечатление, что таков и был план...(
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Напомни, какая "зебильная власть" была в 2018-м и думала, что будет у корыта вечно?
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ВСУ разделена на 2 армии - одна ест, другая - спит. За то и получают награды. А те, кто на фронте - это какое то другое подразделение.
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Дак тогда ж был кровавый барыга-капитулянт, бизнес-партнер путена. Зато щас-то Бубочка разберется и наградит...)
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Да армия єтим правителям не нужна они нац гвардию ментов современным оружием пичкают ведь надо свои жопі прикрыть если народ взбунтуется а армия как біла на остаточном пайке так и осталась и еще морально деморализуют
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Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных.
(С)Фридрих Энгельс

У нас ещё и награждают не заслуженно и не награждают, реально это заслуживших.
А вы говорите клоуны дебилы... Сознательные враги!
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Зато как перед выборами соевый мародер распинался про армию-мову-вiру. Армия его интересовала только в одном отношении - что б еще украсть.
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Інтимний Лицар

@IntimateKnight


Їбааать!!! Зелібоба, що після обрання Зелі казав мені, що здасть мене "кому треба", бо я порохобот, і на подсосі в Пороха, і нарешті ми всі заживем а я мудак, що не помер на Донбасі за нього... Кароч він тепер катається на білому Логані з наліпкою Uber! Сучейро! А мав же роботу
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2018-2019г.г.,а у идиотов Зеленский виноват.
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так при зебобе на верх полезли как раз анералы что за награды отвечают Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6198если в 18-19м они под стол наградные листы клали то теперь лючще станет а
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А у них во всем Зеля виноват. Скоты на зарплате у мародера, что с них взять.
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Безіменні герої на східному фронті просто не розуміють,як це,коли в твоїй країні йде війна,гавнокомандующій каже,що треба простопєрєстатьстрелять.
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Почему равнодушие???
Например, в конце 2019г., Народный Герой Украины, кавалер множества орденов Женя Межевикин, позывной Адам(воюющий с 2014г. в т.ч. прошедший бои за ДАП) ПРОШЕЛ АТТЕСТАЦИЮ с оценкой ДВА БАЛЛА(((((((((
А Вы говорите, что не замечают) Очень даже..............
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Ну, бутусов и хомчака расхваливал, как лучшего.
Мо, начальству виднее?
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Для того щоби отримувати бойові нагороди, слід головнокомандувачем чоловіка із яйками призначати. А якщо обрали сцикливого клоуна, то робіть подання не на ордени, а на "оскар".
Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1242
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Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Юра, писать о себе в 3м лице это както так:
Один із найкращих підрозділів ЗСУ не отримав жодної держнагороди за 2018-19 рр. Неприпустима байдужість до особового складу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9131
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А у нас получают награды и продвигаются по службе, сраколизы и карьеристы. Как было при совке так и осталось.
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А что вы хотели если на посту говнокомандующего оказался такой мудак...
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добре що при зе за влучні попадання ще не саджають....поки не саджають
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Зіцпрезидента українська армія не цікавить. Він не збирається боротися з АГРЕСОРОМ а збирається здавати Україну. ******* це МАЛОРОСИ вони не нагороджують підрозділи ВСУ, її бійців, вони не вшановують загиблих, вони навпаки засуджують захисників, патріотів, волонтерів.ВОНИ БОЯТЬСЯ ПАТРІОТІВ, БОЯТЬСЯ ДО СОБАЧОГО ВІЗГУ АЖ ТРЯСЕ ЇХ. ТОМУ ТАКІ ДІЇ КОРУМПОВАНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ПО ГНОБЛЕННЮ ПАТРІОТИЧНО НАЛАШТОВАНИХ ГРОМАДЯН.
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халдеи следуют стратегии мародёра-грабителя воюющей Украины , гражданина Израиля-военного союзника Путина: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. И эту стратегию творчески развивают: Путин умный человек. можно договориться, - Шефир/ мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./ Чем больше потери украинцев -тем ближе мир.
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Утютютю,зате парашенко роздав нагороди нікому не потрібні залізяччя невідомо кому,в тому числі явним ворогам України таким як муженко
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Ти навіть не придурок--ти мерзота,що називаєш державні нагороди ,"нікому не потрібні заліззяча". Кожна така нагорода--обмита кровью наших героєв. ЩЕ РАЗ___ТИ ГНИЛЬ.
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Я думаю,"щоб ненаводити тінь на плетінь" потрібно вказати,коли були подані документи на нагороди. Думаю,що за період 2018р--вони були подані вже в 2019р.,коли почалася виборча чехарда і правління шута--уклоніста.
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Дії зе-влади системно в турборежимі викону/ть інструкції сусіда.
Патріоти, особистості, армія, віра - це тут не має права на існування ще вчора.
Непокірна губернія дратує імперців.
Нагородження - цього вже не буде. Не та мотивація.
Як там у зеленського - надоєло всьо єто.
( Надоїло йому, cовку, все українське)
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проверте родственников, начиная с комбатов и выше. синовей племянников, братьев и увидите что там и УБД и выплаты и награды, все есть. только вот их никто не видел на передке и их не знают те боцы с которыми они (воевали)
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Для полноты картины, Юра, было бы полезно дать список тех штабных "героев" которые были таки награждены за данный период... Возможно, пришло бы понимание, почему эти награды не нашли своих героев...(видимо нашли других...).
Ветераны, некоторые, уже плюются, при виде пузатых тыловых хероев, с боевыми орденами...По- ходу статут боевых наград уже опустили ниже плинтуса....
Пора , наверное, вместе с "Народным Героем Украины" уже вводить и остальные "народные" боевые награды и уже пусть ветеранский совет решает кто достоин...Думаю, в ЭТОМ случае ни одного тыловика-барыги не будет в списках награжденных...
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