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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Марокко (5) смерть (3903) COVID-19 (607)

 Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко

У Марокко підтвердили перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мorocco World News.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я Марокко, першою жертвою коронавірусу в країні стала 89-річна жінка з міста Касабланка. Жінка страждала на захворювання, яке послаблювало її імунну систему. Вона перебувала в критичному стані, перебуваючи на карантині в лікарні в Касабланці.

На сьогодні в Марокко підтверджено три випадки інфікування коронавірусом, включаючи загиблу жінку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180463
 
 
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оно в Италию ездило... потом зелёные активно перетирали и Ираном по поводу самолёта... Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко - Цензор.НЕТ 387
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А в Украине хотят тесты в аптеках продавать по 300 грн.Совсем зеленые обнаглели.Украинцы им до одного места.
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Тебя заставляют их покупать?
Ну не нужны они тебе (до одного места), а наглость в чем?
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А для чего тогда хотят продавать? У людей нет денг,так и будут разносить заразу по Украине.Не удивлюсь,если и в больнице за них надо будет платить.Наглость-в жадности,подлости .
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Не нервничай так сильно.
Коронавирус таких любит.
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Короче вирус с теплом не пойдёт на спад судя по подобным новостям.
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"женшине" 89 лет с хроническим заболеванием. да она от старости умерла.
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и да. в Марокко 21 градус. а вирус выдерживает 25-26.
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Интересно, а сколько экспресс-тест стоит в Марокко? Может скупить и продать там, как Радуцкий маски...
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поздравляю мировое сообщество - в Марокко помер от гриппа первый старик с начала года
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