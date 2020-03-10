 Першу смерть від коронавірусу підтвердили в Марокко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мorocco World News.

Згідно із заявою міністерства охорони здоров'я Марокко, першою жертвою коронавірусу в країні стала 89-річна жінка з міста Касабланка. Жінка страждала на захворювання, яке послаблювало її імунну систему. Вона перебувала в критичному стані, перебуваючи на карантині в лікарні в Касабланці.

На сьогодні в Марокко підтверджено три випадки інфікування коронавірусом, включаючи загиблу жінку.

Читайте також: Сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус, - ОДА