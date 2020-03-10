 Верховний Суд відхилив касацію захисту військового Балабухи, засудженого до 8 років в'язниці за вбивство на зупинці в Києві

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 10 березня, Верховний Суд оголосив рішення щодо касації захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи. Захист вимагав перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання.

Суд повністю відхилив касацію захисту і залишив чинним рішення апеляційного суду. Раніше Апеляційний суд Києва, розглянувши апеляцію у справі танкіста 72-ї окремої мехбригади, офіцера Дмитра Балабухи, пом'якшив покарання з дев'яти до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуху, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.