 Верховний Суд відхилив касацію захисту військового Балабухи, засудженого до 8 років в'язниці за вбивство на зупинці в Києві

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 10 березня, Верховний Суд оголосив рішення щодо касації захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи. Захист вимагав перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання.
Суд повністю відхилив касацію захисту і залишив чинним рішення апеляційного суду. Раніше Апеляційний суд Києва, розглянувши апеляцію у справі танкіста 72-ї окремої мехбригади, офіцера Дмитра Балабухи, пом'якшив покарання з дев'яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуху, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.
Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.
А судья, выполнивший свою работу и посадив преступника, конечно же негодяй. Убийцам же место не в тюрьме, а на воле пусть дальше мочит людей, вдруг там сепар попадется.