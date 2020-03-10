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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (496) вирок (580) Балабуха (9)

 Верховний Суд відхилив касацію захисту військового Балабухи, засудженого до 8 років в'язниці за вбивство на зупинці в Києві

Верховний Суд України відхилив касацію захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи, якого засудили за вбивство. Суд залишив чинним рішення апеляційної інстанції, згідно з яким Балабуху визнано винним і засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 10 березня, Верховний Суд оголосив рішення щодо касації захисту танкіста, офіцера ЗСУ Дмитра Балабухи. Захист вимагав перекваліфікувати статтю з навмисного вбивства на вбивство в стані сильного душевного хвилювання.

Суд повністю відхилив касацію захисту і залишив чинним рішення апеляційного суду. Раніше Апеляційний суд Києва, розглянувши апеляцію у справі танкіста 72-ї окремої мехбригади, офіцера Дмитра Балабухи, пом'якшив покарання з дев'яти до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 20 серпня військовослужбовця Дмитра Балабуху, обвинуваченого у вбивстві в черзі на маршрутку в Києві біля метро, ​​суд засудив до 9 років в'язниці. Пізніше Апеляційний суд пом'якшив до 8 років вирок військовому Балабусі.

Раніше Цензор.НЕТ публікував детальний аналіз обставин цієї справи: Убивство на зупінці у Києві: Подробиці справи військового Балабухи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180461
 
 
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Очень жаль военного, вместо реабилитации после войны тюрьма...
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Сепара мочканул, и суд решил по полной отыграться. Просто запоминаем фамилию судьи.
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Сепара с ПТРК танкист мочканул на фронте?
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сепара, напевшего на человека в мирном городе
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Не, ну если военный, то конечно святой. Военные в принципе не могут совершать приступления. Если и завалил кого, то 100 % сепара, а если не сепара, то это самооборона была или сильное душевное волнение или еще какая хрень. Не может же патриот, активист и т.д. преступление совершить.
А судья, выполнивший свою работу и посадив преступника, конечно же негодяй. Убийцам же место не в тюрьме, а на воле пусть дальше мочит людей, вдруг там сепар попадется.
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