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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4922) голосування (347) місцеві вибори (157) діджиталізація (61) Мінцифри (21)

 Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах

Міністерство цифрової трансформації України над введенням електронного голосування на виборах. Однак повноцінного е-голосування на місцевих виборах ще не буде.

Про це повідомляє пресслужба міністерства на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що вже є: дослідження, що підтверджують доцільність впровадження нових виборчих технологій, проведене міжнародними партнерами IFES Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID України і UK aid; робоча група, яка працює над майбутнім законопроєктом; перша концепція законопроєкту від депутатів; концепція пілотного е-голосування на виборчих дільницях.

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У відомстві попередили, що на місцевих виборах, які повинні відбутися восени 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.

Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180457
 
 
 Топ коментарі
 
Фальсификации, транслируемые в машинный код.
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Ну і все, тепер за гавно зєлёноє проголосують 146%.
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В конституции предусмотрено тайное голосование.
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ага. зарегистрироваться можно будет через банк, а если шо не так проголосовал - заблокировать счета, права и прочую е-хрень.
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заметьте, не просто банк, а моно...если конечно у игоря велерьевича не выгорит с одним большим банком и мега диджитализаторы -88 не вернутся под родное крыло
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Не только через банк. Можно бесплатно в от фискальной службы ЕЦП на 3 года получить без всякого банка.
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Ну і все, тепер за гавно зєлёноє проголосують 146%.
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Фальсификации, транслируемые в машинный код.
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В конституции предусмотрено тайное голосование.
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Так, соблюдай Конституцию и никому не рассказывай за кого голосовал.
После кабинки ты с заклеенным ртом выходишь?
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конституция, в целом О'к, много повторений, как будто специально для недоразвитого писали. И все равно законы выкручены так, чтобы против конституции.
Все начинается с того, что не работает контроллирующий орган - прокуратура, которая должна арестовывать исполнительную и судебную власть за любые нарушения. И затем валится все.
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В день голосования нельзя - приравнивается к агитации, потом рассказывай сколько хочешь, это не тайна.
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Ну и помолчи денек.
А потом хвались.
Что не так?
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Я не понимаю тебя.
Что тебя не устраивает?
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Е-голосование не является тайным, просто противоречит Конституции, остальное устраивает)
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Это не разрешительное условие, а обязательное. Возможность влиять на твой выбор в момент голосования должна быть исключена.
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И это - правильно.
Хватит мучить людей и избирательные комиссии.
Проснулся, выпил кофе, еще раз подумал и проголосовал.
Красота.
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Можеш навіть не просинатися, за тебе вже проголосували.
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Ну і? Яким чином буде гарантована анонімність? Ніяк!
ТОТАЛІТАРИЗМ НА МАРШІ!!!

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если раньше был тренд забери у бабушки паспорт ,то в новых реалиях у бабушки задача воспользуйся смартфоном внука Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 1187
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оттестят на грядущих референдумах. по поводу: a).......
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ну а как же иначе переизбрать на второй срок "величайшего лидера страны" ?

Ведь , как известно: "не важно, как проголосуют. Важно -- как посчитают"
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ну и, конечно, это самая необходимая реформа в стране, сразу после электронных военных билетов.... Других проблем в стране нет.
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Меня удивляет дремучесть соевых полуфабрикатов.
Ни рыба, ни мясо.
Не люблю сою.
Предпочитаю натуральные продукты.
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Вот и жуй то на что хватает денег и ума - натуральное говно.
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Понятное дело.

Если бы ты за нами успевал, то не был тупым нищебродом, живущим в дерьме.
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Зеленое лайно натуральнее. Факт. Вонь неистребимая.
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зебіли встралися на міцевих виборах, вирішили перемогти через електронне голосування
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Ви б, тварі,спочатку пенсію нормальну заплатили б бабусі,яка весь вік проішачила в селі на фермі,а тепер отримує копійки за свою працю,і не знає,як звести кінці з кінцями.Може,тоді б вона і купила собі смартфон,та і проголосувала б проти всіх вас,козлів...
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а міністерство обісраних трусів та жимжимів зеленського коли вже буде?
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Я так понял, зеленое дерьмо планирует править вечно. ******** бюллетени в бумажном виде считал как надо, а уж смс-ки с телефонов - это будет конец света. Они насчитают. Витаю, зебилы!
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ЗЕбилы, если вы воспользуетесь е-голосованием, то уже никогда не сможете сказать "я за ЗЕ не голосовал". Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах - Цензор.НЕТ 4482
Масоны и прочие мировые закулисы будут знать о вас всьооооо... И рано или поздно они придут за вами, вашим мешком картошки и вашей сраной переоформленной евробляхой.
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А на 0.888 будут умножать или делить? Или это зависит от обстоятельств?
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Це якийсь іопаний сюр: в країні де 40% населення ходить хєзати в будку з діркою в землі і отримує пенсію 55 доларів впроваджують якесь нахєр нікому не потрібне "е голосування". Тепер толпойопи замість ЗЕ *********** оберуть собі зовсів віртуального "Е" ***********...
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Да норм зачем выборы устраивать, конституционную измените и все
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да что там придумывать, даже Африка голосует по отпечаткам пальца, а мы в ВР с парой сотней ляшков разобраться не можем - да и Дубилет вроде как со своим смартфончиком уволен
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