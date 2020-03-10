 Мінцифри працює над впровадженням е-голосування на виборах

Про це повідомляє пресслужба міністерства на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві повідомили, що вже є: дослідження, що підтверджують доцільність впровадження нових виборчих технологій, проведене міжнародними партнерами IFES Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID України і UK aid; робоча група, яка працює над майбутнім законопроєктом; перша концепція законопроєкту від депутатів; концепція пілотного е-голосування на виборчих дільницях.
У відомстві попередили, що на місцевих виборах, які повинні відбутися восени 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.
После кабинки ты с заклеенным ртом выходишь?
Хотя, не во всем.
Все начинается с того, что не работает контроллирующий орган - прокуратура, которая должна арестовывать исполнительную и судебную власть за любые нарушения. И затем валится все.
А потом хвались.
Что не так?
Что тебя не устраивает?
Хватит мучить людей и избирательные комиссии.
Проснулся, выпил кофе, еще раз подумал и проголосовал.
Красота.
ТОТАЛІТАРИЗМ НА МАРШІ!!!
Ведь , как известно: "не важно, как проголосуют. Важно -- как посчитают"
Ни рыба, ни мясо.
Не люблю сою.
Предпочитаю натуральные продукты.
Если бы ты за нами успевал, то не был тупым нищебродом, живущим в дерьме.
Масоны и прочие мировые закулисы будут знать о вас всьооооо... И рано или поздно они придут за вами, вашим мешком картошки и вашей сраной переоформленной евробляхой.