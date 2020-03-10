 Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Про це Кухта написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - заявив він.

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