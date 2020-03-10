 Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Про це Кухта написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - заявив він.
політикадевочки без морали
З 9 вересня 2019 року - перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Голос" (№25 у списку). Реєстрацію як кандидата було скасовано у листопаді того ж року за власним бажанням.
В Україні офіційно ніяких урядів немає, а є Кабінет Міністрів, так шо з великої літери його писати не треба.
Посада всратого міністра розвитку чогось-там теж пишеться з маленької літери.
Пытаются оставить в новом кабмине людей Маркаровой?! Типа это должно произвести впечатление на МВФ?
Но там же не идиоты сидят...
Вопрос зачем это нужно Кухте...
А ведь начинал простым морским страховидлой.
Вполне в духе писюаниста и самокатчика.
-Запустили рынок земли, обозначили госпредприятия для дерибана и накормили зелёную быдломассу сказками про инвестиционных нянь...
Это успех, я щетаю...
Ау ! Чому завстидалися ? Мабуть соромно стало . Невже прозріли ?
Вже схоже що на вулицю стало небезпечно виходити . Дивись ще пов'яжуть і міністром чогось призначать . І тоді гаплик репутації .
👾👾👾
Ктулху фхтагн!
ЗЫ: скоро,блчть будут выпускать Кракена 🙂