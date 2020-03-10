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 Політика України
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Все про:Кабмін (3887) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (16) Кухта Павло (3)

 Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Кабінет міністрів України призначив заступника міністра Павла Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Про це Кухта написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - заявив він.

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Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180456
 
 
 Топ коментарі
 
надеюсь он школу уже закончил и может покупать пиво Кабмин назначил Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Цензор.НЕТ 4114
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надеюсь он школу уже закончил и может покупать пиво
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Опис політика девочки без морали


З 9 вересня 2019 року - перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Голос" (№25 у списку). Реєстрацію як кандидата було скасовано у листопаді того ж року за власним бажанням.
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комусь ще здається, що вони не по сценарію отрабативают ?
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Что-то пошла эра И.О. Второй за день. Никто из вменяемых не хочет мараться, берут что под рукой и типа на "испытательный срок".
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И я Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 5670 То какая-то шмыгля, то ктулху. Скоро Вуду с Шивой выкопают и поставят руководить 73% отары.
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сио- наше все(случайно исполняющие обязанности)
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Ключевое слово " тимчасове виконання обов'язків" тоесть это не нормальный министр.. А кусок говна. Конец пришел сельскому хощяйству...
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ещё один самокатчик с новым всем лицом
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ему бы кепку и спинжак, - ну классический О.Бендер!
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Оце воно на хвото Кухта? Та воно ж ще молокосос незайманий, куди воно в міністи лізе?
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А як одна людина може одночасно займатись проблемами сільського господарства,тогрівлі та розвитком економіки? Чи зєльоним пох?
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Реформу "продать всё" тяжело провалить. Так посмотришь в лицо, и сразу возникает подозрение, что мозг у него такой же гладкий, как и щёки.
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От мамкиной груди оторвали єтого крутого ЗЕ специалиста
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"Уряд" з великої літери пишуть, коли він так офіційно називається, як, наприклад, у кацапів: "Правітєльство Удмуртскай Республікі".
В Україні офіційно ніяких урядів немає, а є Кабінет Міністрів, так шо з великої літери його писати не треба.
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Також з великої літери пишуть тільки офіційні найменування найвищих посад в Україні: Президент, Прем'єр Міністр, Генеральний Прокурор.
Посада всратого міністра розвитку чогось-там теж пишеться з маленької літери.
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Шо такое? Никто не соглашается?

Пытаются оставить в новом кабмине людей Маркаровой?! Типа это должно произвести впечатление на МВФ?

Но там же не идиоты сидят...

Вопрос зачем это нужно Кухте...
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ну ладно директоров предприятий они ловят по луганским лесопосадкам и на должности по Украине отправляют, а в Министерства что из песочниц вылавливают - оно же курит...
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"и прошел незаметно для наших граждан". всё, что нужно знать о росте ВВП и прочих повышениях зарплат и пенсий. Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 9465
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Допишите ему ещё велосипедной промышленности и популяции дельфинов в Чёрном море.
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Ну наконец-то. Ктулху стал ИО Министра. Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 6651
А ведь начинал простым морским страховидлой.
Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 6024
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Ох йо!!!! Походу в каком-то заповеднике открылись двери.
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точно. на перемычке между сейдозером и ловозером, рядом с Куйвам, в своё время майя быкова снежного человека ловила ))
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А позитивный мальчуган. Небось спинер ловко крутит и кубик-рубик здорово собирает. Кабмін призначив Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 3707
Вполне в духе писюаниста и самокатчика.
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Результаты за 6 месяцев:
-Запустили рынок земли, обозначили госпредприятия для дерибана и накормили зелёную быдломассу сказками про инвестиционных нянь...
Это успех, я щетаю...
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Та де ж ті голусувальники за 95-х квартальшиків ? Захистіть міністра ! Не можна ж так , дітей зобижати .
Ау ! Чому завстидалися ? Мабуть соромно стало . Невже прозріли ?
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Вспоминаются слова Фаины Раневской, - какие умные глаза у этого идиота.
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Ой леле !
Вже схоже що на вулицю стало небезпечно виходити . Дивись ще пов'яжуть і міністром чогось призначать . І тоді гаплик репутації .
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А там шо, в квалификационных требования на эту должность записано обязательное условие - только дебил?
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Кабмин назначил Ктулху ! 😀
👾👾👾
Ктулху фхтагн!

ЗЫ: скоро,блчть будут выпускать Кракена 🙂
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"...Тож щоб позбутись залежності, треба спочатку позбутись головного її фактору - клоунської влади, що живе на гроші західних спонсорів. Світова криза - ідеальний для цього момент."- ото лизнув Аваков Кремлю блогом Білецького на УП ( тільки не сказав слово соросята)
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