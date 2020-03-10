 Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Sabah.
"Ми знищили вісім "Панцирів" в Ідлібі за допомогою наших безпілотників. Їхня вартість дуже висока, це важливі системи ППО", - сказав турецький лідер.
5 березня президент Туреччини Ердоган провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За їхніми підсумками було узгоджено спільний документ. У ньому прописано припинення бойових дій із 6 березня, створення коридору безпеки завширшки 6 км на північ і південь від траси М4 у Сирії.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.
2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.
если это правда, то этот пепелац с ракетами и пушками не может защитить даже самого себя
По данным известных контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15[2] до 14,67[25] миллионов долларов США.
итого: минимум 18 двухсотых
750млрд. фублей пошло на погашение долга ВПК Параши. т.е., железо с заводов отгружается почти всегда бесплатно(ну, с распилами).
Туреччина оприлюднила відео, де зафіксовано знищення та викриття розпіарених Росією ЗРК. Ми бачимо, що турецькі БПЛА вільно знищують та літають над російськими зразками ППО за мільйони доларів, а вони їх просто не помічають!
Відео супроводжується красномовним текстом: "Багато країн платять мільйони доларів за російські системи ППО, але вони виявилися марними в реальних бойових діях". За словами Еродагана, тільки в Ідлібі Туреччина знищила 8 Панцир-С1.https://youtu.be/c_XyHs2cyeQ
Вот и умножаем на восемь. Лепота)))
Это стоимость хорошей школы или больницы или небольшого хорошего стадиона типа стадиона ФК Шериф.
Небось скабееву цитируешь?
Режим потерял Серакиб, а потом русские договорились с турками, чтобы туда пропустили машины скорой помощи - забрать тела погибших. Большинство из этих погибших - «Хезболла». Турки согласились, но когда скорые приехали в Серакиб, выяснилось, что внутри этих машин были вооруженные люди - «Хезболла» и солдаты Асада, боеприпасы и амуниция. И именно это заставило турков возобновить операцию в Серакибе. И это еще одно доказательство того, что ни режим, ни Россия, ни вооруженные проиранские группировки не достойны доверия».
шарий..скабеева или кто там тебе напел - они такие...)
6:14 09 марта 2020
Режим потерял Серакиб, а потом русские договорились с турками, чтобы туда пропустили машины скорой помощи - забрать тела погибших. Большинство из этих погибших - «Хезболла». Турки согласились, но когда скорые приехали в Серакиб, выяснилось, что внутри этих машин были вооруженные люди - «Хезболла» и солдаты Асада, боеприпасы и амуниция. И именно это заставило турков возобновить операцию в Серакибе. И это еще одно доказательство того, что ни режим, ни Россия, ни вооруженные проиранские группировки не достойны доверия».
«Россия использовала конфликт в Сирии, чтобы рекламировать свое вооружение и продавать его. Но очевидно, что российская система ПВО, которой пользуется Сирийская арабская армия, бесполезна при современной войне. Турецкие дроны свободно пролетали в Сирию и уничтожали сирийские танки, БМП, системы ПВО и даже несколько самолетов, три из которых были Су-24, которыми Россия гордится».
которые могли испортить песок)))
путем приманинивания и уничтожения ракет
Думаю, развернут их в родные пенаты...
Здорово ***** по щам надавали...
Жалко только, что в Украине этой ситуацией никто не воспользовался...
Ибо Украина уже 299-й день без президента...
кацапо-фашисты понимают только силу!
рано или поздно мы тоже начнем выжигать кацапню.так и будет
Я давно говорил, все во что может это недоПВО, или в пустыню или в здоровенный Боинг.