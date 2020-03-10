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 Події, За кордоном
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Все про:ракети (542) Сирія (1536) Ердоган (343)

 Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара ліквідувала в сирійській провінції Ідліб вісім зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Sabah.

"Ми знищили вісім "Панцирів" в Ідлібі за допомогою наших безпілотників. Їхня вартість дуже висока, це важливі системи ППО", - сказав турецький лідер.

5 березня президент Туреччини Ердоган провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За їхніми підсумками було узгоджено спільний документ. У ньому прописано припинення бойових дій із 6 березня, створення коридору безпеки завширшки 6 км на північ і південь від траси М4 у Сирії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир'я між Росією і Туреччиною - тимчасове, - Der Spiegel

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Туреччина 1 березня оголосила про початок операції "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада, підтримуваного Росією.

2 березня міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.

Також читайте: Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180455
 
   
 Топ коментарі
 
надо повторить!... снова и снова))
Во время операции в Идлибе уничтожено 8 новейших ЗРК "Панцирь" российского производства, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4389
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При желании те панцыри на дамбасе можно было уничтожить и без турецких беспилотников. Но *наша* власть с 2014 года войну назвала гибридной торговлей и заняла позицию либерального мальчика для битья, а не мужика для обороны
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В ордло кацапи теж привезли панцирі, а ми в 2018 закупили точно такі ж безпілотники у Ердогана... І де результат?
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та путинская жопа от постоянных копняков ботинком Эрдогана уже вся в грязи и пыли
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ми так і зробили у 2019
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шютник! кагда будєшь рєзать своєго зебарана нє забудь на шашлік позвать!
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В ордло кацапи теж привезли панцирі, а ми в 2018 закупили точно такі ж безпілотники у Ердогана... І де результат?
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При желании те панцыри на дамбасе можно было уничтожить и без турецких беспилотников. Но *наша* власть с 2014 года войну назвала гибридной торговлей и заняла позицию либерального мальчика для битья, а не мужика для обороны
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Пенсии рабсиян сгорели вдали от родины)
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интересная статистика.

если это правда, то этот пепелац с ракетами и пушками не может защитить даже самого себя

По данным известных контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15[2] до 14,67[25] миллионов долларов США.
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и в каждом было по 3 рассеянина (не бармалея же)



итого: минимум 18 двухсотых
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кричать умеешь, а математику не учил
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Писали вроде около 70 млн долларов хотя не понятно за что?...
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писали....
750млрд. фублей пошло на погашение долга ВПК Параши. т.е., железо с заводов отгружается почти всегда бесплатно(ну, с распилами).
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Турки публічно принизили Росію - показали наскільки нікчемні їх ЗРК за мільйони доларів (Відео)

Туреччина оприлюднила відео, де зафіксовано знищення та викриття розпіарених Росією ЗРК. Ми бачимо, що турецькі БПЛА вільно знищують та літають над російськими зразками ППО за мільйони доларів, а вони їх просто не помічають!
Відео супроводжується красномовним текстом: "Багато країн платять мільйони доларів за російські системи ППО, але вони виявилися марними в реальних бойових діях". За словами Еродагана, тільки в Ідлібі Туреччина знищила 8 Панцир-С1.https://youtu.be/c_XyHs2cyeQ
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Если рашинское ПВО оборудование такое "беспомощное", какого рожна Ердоган закупил у Раши С-400, даже поссорился с США ради этого?
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Путину нужен мир с Турцией для войны на Украине. Поэтому он открыл небо над Сирией.
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Жаль что турки прекратили пинать казломордых. Весело было.
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Зная русских можно предположить,что турки просто сейчас сделали небольшой перерыв.
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фейк. как же их можно было уничтожить если ихтамнебыло. они ещё до отправку в сирию все 8 уволились.
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Президент Турции ***** Эрдоган заявил, что якобы предложил российскому лидеру Владимиру Путину участвовать в разработке нефтяных месторождений в САР для помощи сирийской экономике.Эрдоган сообщил турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Брюссель, что сказал Путину: «Давайте мы объединим усилия, и с помощью этой нефти, если вы финансово поддержите, мы сможем поставить на ноги разрушенную Сирию». По его словам, Путин ответил: «Возможно».По сути идет речь о дерибане сирийской нефти.
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Jesli konecno im dast razresenyje amerikansi.Vsio ot Trampa zavisit
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amerikansi kontrolirujet polnostiu vozdux.LIuboj samoliot budet sbyt srazu v tom cisle i novyje Su35 jesli jest takovi u ruskix.Na eto delo jest Raptors samolioti ix nevydet radari ruskije takze
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Сколько там винторогий обслуги в той аудиотехнике?
Вот и умножаем на восемь. Лепота)))
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«Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 14,15 до 15,67 миллионов долларов США.

Это стоимость хорошей школы или больницы или небольшого хорошего стадиона типа стадиона ФК Шериф.
Во время операции в Идлибе уничтожено 8 новейших ЗРК "Панцирь" российского производства, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 4006
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Палица когда пришел в Луцк, обещал построить по этому проекту стадион для ФК Волынь, но как всегда обманул.
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Зато теперь кацапские недобитки отыгрываются на украинском дамбасе, отстреливая наших беспомощных солдат
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Что касается потерь то как обычно привирают обе стороны, сирийские власти тоже заявили о уничтожении 20 турецких беспилотников и аж 6000 боевиков подконтрольных Турции.
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Можно хоть про 8000 уничтоженных панцирей заявлять. Толку то? Реальные факты таковы что обученные и вооруженные кацапами сирийцы нанесли туркам ряд поражений выбив их из ряда городов и Эрдоган был вынужден лететь к педофилу договариваться уже по новой в более не выгодных для турков условиях.
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эк какую тебе в лахте методичук подсунули) "нанесли ряд поражений".. "выбили из ряда городов"...
Небось скабееву цитируешь? Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4832
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Ну ок. Серакиб, Хазарин и остальные города турецкие а так же стратегически важные трассы м4 и м5 соединяющее главные сирийские города которые по сичинским соглашениям должны быть под турками до сих пор под ними Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9982
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Турки сами пока вышли из них в виде просьбы ***** но как всегда обманут и турки за день опять все расхерачат можно не сомневаться.
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Зачем ты врешь я не могу понять? для чего? https://www.rbc.ua/rus/news/armiya-asada-vernula-kontrol-gorodom-serakib-1583139638.html . Какой смысл в том чтобы жить в мире иллюзий? или ты при исполнении?
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даже сами кацапы пишут: 6:14 09 марта 2020
Режим потерял Серакиб, а потом русские договорились с турками, чтобы туда пропустили машины скорой помощи - забрать тела погибших. Большинство из этих погибших - «Хезболла». Турки согласились, но когда скорые приехали в Серакиб, выяснилось, что внутри этих машин были вооруженные люди - «Хезболла» и солдаты Асада, боеприпасы и амуниция. И именно это заставило турков возобновить операцию в Серакибе. И это еще одно доказательство того, что ни режим, ни Россия, ни вооруженные проиранские группировки не достойны доверия».
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и ты думаешь - они не будут? Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1187 или Эрдоган должен положить тысячи своих солдат - чтобы они ушли под его контроль на день.. неделю или месяц - раньше? Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4990
шарий..скабеева или кто там тебе напел - они такие...)
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Причем тут будут не будут? Факт в том что армия Сирии отбила новые территории а турки и ХТШ которых они там поддерживают потеряли их.. я так понимаю побеждает на войне тот кто отбивает территории а не тот кто теряет? или может я чего то не понимаю Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 3267
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еще раз - когда "ОТБИЛА"?)) если сами кацапы пишут:
6:14 09 марта 2020
Режим потерял Серакиб, а потом русские договорились с турками, чтобы туда пропустили машины скорой помощи - забрать тела погибших. Большинство из этих погибших - «Хезболла». Турки согласились, но когда скорые приехали в Серакиб, выяснилось, что внутри этих машин были вооруженные люди - «Хезболла» и солдаты Асада, боеприпасы и амуниция. И именно это заставило турков возобновить операцию в Серакибе. И это еще одно доказательство того, что ни режим, ни Россия, ни вооруженные проиранские группировки не достойны доверия».
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https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/09/84229-topor-voyny-spryatan-za-spinu

«Россия использовала конфликт в Сирии, чтобы рекламировать свое вооружение и продавать его. Но очевидно, что российская система ПВО, которой пользуется Сирийская арабская армия, бесполезна при современной войне. Турецкие дроны свободно пролетали в Сирию и уничтожали сирийские танки, БМП, системы ПВО и даже несколько самолетов, три из которых были Су-24, которыми Россия гордится».
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И СКАБЕЕВУ И СЕКЕЛЁВ ему снится)))) выбили из ряда городов))) турки не жалели дронов и камикадзе взрывал даже одну абизяну с автоматом, те становились раком чтоб быть похожими на гуляющих животных, но турки их быстро раскусили. Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6454
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Ердоган приїхав в Москву домовлятися, нічого міняється.Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6605
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Действительно ничего не меняется! финал то все равно власть Москвы над Крымом . и Казанью и Астраханью и остальными осколками некогда великой Золотой Орды. Это если обьективно.
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Можна і так подумати, я наприклад вважаю що Орда переїхала в Москву і руські надалі в рабстві, Кадиров, Калантарян, Ейдельштейн, Сурков, Шойгу... руські де?
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с рашистом договариватся о мире ,сразу нужно быть готовым,что укусит как подлая собака турок понимет а "зе" поет рашистский шансон куйлу" я в глаза Твои смотрю,,," а тот тем временем после разведения -убивает
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на самом деле теми комплексами уничтожены вражеские ракеты!
которые могли испортить песок)))
путем приманинивания и уничтожения ракет
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карочи... Эрдоганенко добре навалял пуйлу по панцырю !
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Представляю, что американцы сделают с "супер-гипер" межгалактическими ракетами из РФ Під час операції в Ідлібі знищено 8 новітніх ЗРК "Панцир" російського виробництва, - Ердоган - Цензор.НЕТ 5891
Думаю, развернут их в родные пенаты...
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Фы фсё фрёте! Вундервафли Путина - самые лучшие вундервафли в мире! Всем вундервафлям - вундервафли!
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Хорошая ситуация...
Здорово ***** по щам надавали...
Жалко только, что в Украине этой ситуацией никто не воспользовался...
Ибо Украина уже 299-й день без президента...
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Просто османська імперія вбила набагато менше українців, ніж московити.
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Эрдоган просто оказался политически неграмотным, он не смотрел 1-й федеральный, поэтому не знал, что "Панцырь" абсолютно неуязвим, а Пентагон давно в обмороке от самого существования панцырей...
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Ердоган,Ердоган вставив в дупу ***** ятоган.
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молодцы!вот у кого пример нужно брать!
кацапо-фашисты понимают только силу!
рано или поздно мы тоже начнем выжигать кацапню.так и будет
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Любят турки омаров,- вскрывают панцырь на раз.
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украинцы сегодня гордятся турецким Президентом,т.к. не имеют собственного..
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Та нічого страшного,пенсіонери з депресивних районів нечорнозем"я вчергове паски підтягнуть...
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"Три магнитовфона отечественных. Куртка кожаная. Три!"
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Дроны с ТТХ как у кукурузника пачками отправляют АналоГовнетовое кацапское ПВО на металолом)))
Я давно говорил, все во что может это недоПВО, или в пустыню или в здоровенный Боинг.
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