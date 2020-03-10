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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4750) обмін (642) Росія (26654) Чийгоз (236) полонені (780) Європейська Солідарність (279)

 Домовленості щодо обміну полоненими з РФ повинні бути оприлюднені, суспільство має знати, на яких умовах він відбуватиметься, - нардеп від "ЄС" Чийгоз

Домовленості з Росією щодо звільнення українців з в'язниць Кремля повинні бути оприлюднені, суспільство має знати, на які умови погодився президент Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"На жаль, ми чуємо тільки про цей процес, який вони називають обміном, але на яких умовах він відбуватиметься, ми дізнаємося потім", – зазначив нардеп.

За його словами, домовленості щодо обміну мають бути широко оприлюднені, оскільки без публічності є загроза того, що вчергове відбудеться ганебна змова і Росія так само, як і минулого разу, звільнить українців в обмін на виконання своїх умов.

"І це було такою ганьбою. В першу чергу – це принижує саму боротьбу наших політв’язнів... Взагалі який може бути обмін політв’язнів? Потрібно далі дотискувати ворога", – наголосив Чийгоз.

"Якщо ти йдеш на поступки ворогу, якого в світі вважають злочинцем, і Гаазький трибунал є яскравим прикладом, на що не сподівалася банда Путіна. Але він почався. І зараз – це тест. Або ти зі всім світом вважаєш, що це злочинець, який напав на нашу державу, або – ти його адвокат", – заявив Чийгоз.

Нардеп зазначив, що зараз обміни з політв'язнями - це також тест.

"Зараз, я вважаю, що президент Зеленський, як і президент Макрон, здійснює адвокатство для Путіна", - підсумував Чийгоз.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чийгоз - Зеленському щодо відновлення подачі води в Крим: Не намагайтесь іти шляхом Януковича, погано завершите

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180453
 
   
 Топ коментарі
 
да вжє усі умові видомі....Вода у Крим та відвід наших війск до Дніпра....А чого ще чекати від зрадників
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во времена АТО было обменено около 3000 (трех тысяч) украинских военнопленных (согласно заяве Генштаба)
кто-то визжал о подобном?
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если что-то подобное будет заранее обнародовано, то больше ни один иностранный институт не захочет вести никаких ни переговоров ни контрактов с такими идиотами
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І так все відомо. Південно-Західний округ РФ, а Зєйло намісник.
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да вжє усі умові видомі....Вода у Крим та відвід наших війск до Дніпра....А чого ще чекати від зрадників
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"Сейчас, я считаю, что президент Зеленский, как и президент Макрон, осуществляет адвокатство для Путина", - подытожил Чийгоз.

Да ты порохобот!!
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во времена АТО было обменено около 3000 (трех тысяч) украинских военнопленных (согласно заяве Генштаба)
кто-то визжал о подобном?
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тогда срань не так была активна и не было продажи интересов Украины под видом "обмена"...
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Тебе, татарва понаехавшая точно ничего не должны.

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У пети надо было отчеты требовать за сдачу Крыма...
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Так этот татарин из Узбекистана на пепку работает, он соевому только одно место полировать может, а не отчеты требовать.
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а заодно должны быть обнародованы и договорняки по Оману и Крымской воде....., пока еще не поздно.....
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