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Все про:суд (5974) запобіжний захід (93) Федина (32)

 Печерський райсуд обрав нардепці від "ЄС" Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань

Печерський районний суд Києва обрав народній депутатці фракції "Європейська Солідарність" Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити частково. Застосувати до Софії Федини Романівни, народного депутата України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання", - сказала суддя Крістіна Константінова.

Також суд поклав на Федину такі обов’язки: з'являтися за вимогу до слідчого, прокурора, суду; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Водночас суд відмовився зобов'язати Федину здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, оскільки визнав обґрунтованим твердження про те, що це обмежить її депутатські повноваження.

Термін дії ухвали — до 12 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабілізація не є моїм інтересом. За висунутими мені обвинуваченнями можна посадити пів країни, - нардепка від "ЄС" Федина

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180449
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський - не мужик. Крапка.
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Так что,зеля лично писал заяву на Федину? Это таки позорняк.
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оно вообще не умеет держать удар. сопля есть сопля.
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Тем из публичньіх, медийньіх лиц, которьіе втюхивали лохторату Зе в качестве "хуже не будет", ни на минуту не стьідно за самих себя?
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А хіба убоге хіба не розуміє, що цими ідіотизмом воно само собі яму риє? Це ж наскільки нікчемним треба бути, щоб ту заяву писати і ці судилища організовувати? Зебіли, а вам не соромно за чмо, яке ви президентом зробили? Не соромно, не гидко? Фу...
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