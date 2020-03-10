 Дестабілізація не є моїм інтересом. За висунутими мені обвинуваченнями можна посадити пів країни, - нардепка від "ЄС" Федина

Про це із посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.
Виступаючи на судовому засіданні Печерського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу, Федина заявила, що вона не погоджується ні з підозрою, ні з клопотанням про обрання їй запобіжного заходу за висунутими Державним бюро розслідувань обвинуваченнями.
"Це справа, напевно, не мала б ніякого продовження, якби не політична воля і не політичне замовлення", - сказала парламентарка, додавши, що якщо почитати та проаналізувати все, що пишуть в інтернеті, то, "напевно, можна було б посадити у в'язницю пів країни".
Депутатка наголосила, що глава держави має бути вдячним за критику. "Я говорила, що якщо головнокомандувач боротиметься за цю країну як лев, захищатиме її всіма можливими способами, то я буду перша, хто стане поруч і підставить плече", - наголосила Федина.
"Ніяка дестабілізація, зокрема в ті способи, на які вказує сторона обвинувачення, не є ні моїм інтересом, ні інтересом людей, які мене обирали до Верховної Ради", - підсумувала вона.
Прокурор у процесі, виступаючи з аргументацією клопотання, заявив, що Федина може перешкоджати розслідуванню, і попросив обрати суд запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Серед зобов'язань, зазначених у клопотанні, - прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду, не відлучатися за межі Києва та області без дозволу слідчого і прокурора, здати паспорти для виїзду за кордон.
Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.
27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
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Олександр Погребиський
@nasia014
·2 ч
Прокурор: Таким чином Народний Депутат Софія Федина використовуючи свої зв'язки в колі учасників бойових дій та активістів може збирати несанкціоновані мітинги (вам не почулось, саме так зачитав прокурор «Несанкціоновані»).
В том же интервью, где Зеленский сокрушался, что не может вешать, он также сказал не менее замечательные вещи. Например, что он доберется до НБУ, до независимых наблюдательных советов госкомпаний .... до всех ..
Собственно, прошу заметить, что когда он добрался до Кабмина, то 4-х летний непрекращающийся рост экономики, доставшийся ему от Порошенко, сменился падением...
Когда он добрался до Прокуратуры и прочих правоохранительных органов, то Украина из страны со снижающимся уровнем коррупции (опять достижение Порошенко) - стала страной с растущим уровнем коррупции.
Когда он добрался до армии, то Украина из страны с сильными вооруженными силами, превратилась в страну с фактически отсутствующими вооруженными силами.
Теперь он хочет добраться до НБУ и Нафтогаза...
Собственно, нам следует ожидать краха гривны, слива всех исков Газпрому, и сумасшедшего роста коррупции - по аналогии с тем кейсами, которые мы уже имели.
Переживет ли страна Зеленского?
Точно нет. Выхаркивать Зеленского, Украина будет кровью, и крови будет больше, чем в 14-15 году.
Просто потому, что если 70% населения - идиоты, которых ничему не научила история с Януковичем, то урок будет повторен.
И будет теперь повторен более жестко. Это просто закон природы, по другому это не работает.
И виновники предстоящей катастрофы - не Путин, он лишь воспользуется сложившейся ситуацией. Не Зеленский - он лишь идиот, который реализует свою пустоту в голове.
А виновники - те самые 73%, которые все это сделали возможным, проголосовав за такое развитие ситуации год назад.
И о том, что это именно вот так - нам надо говорить как можно чаще, иначе идиотам не будет повода задуматься о своей тупости. А если они этого не сделают, то не изменятся, и далее будут идиотами, уничтожающими нашу страну ... и благо бы, только себя в ней, но и нас тоже.
Поэтому напоминайте им как можно чаще: "Вы сделали это вместе!!"
Guido Fawkes
эти 73% создал Порошенко своим поведением
и в этих 73% большинство именно из тех 54% в 2014
не забывай это когда пытаешься украинцев с гомном смешивать
Пусть Верховному главнокомандующему трусы постирает, а то воняют на весь мир