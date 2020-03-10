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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ОДА (757) Чернівці (151) COVID-19 (607)

 Сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус, - ОДА

Сьогодні, 10 березня, в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з країни, де був зафіксований випадок COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили у відомстві, у пацієнта є ознаки інфекційного захворювання.

Таким чином, з підозрою на коронавірус в лікарні зараз перебуває три людини.

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У відомстві також нагадали, що результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180439
 
 
 Топ коментарі
 
Именно вот так и бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и областной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу эпидемии !!! И Черновицкая область за свои закупила так давно "закупленные" и обещаемые правительством и президентом экспресс тест-системы. Которые "вот-вот." Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
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Так Минздрав - сборище зелёных комиков всех успокаивает : белые простыни и на кладбище и нет затрат в бюджете !!!
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Тому треба надіятись тільки на себе - жерти багато вітамінів, включаючи цибулю і часник, 50 гр горілки з перцем, провітрювати кімнати, мити підлоги, не контактувати з людьми і головне - не вірити клоунам при владі, бо то брехлива і безвідповідальна чортівня. Такий рецепт.
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Именно вот так и бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и областной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу эпидемии !!! И Черновицкая область за свои закупила так давно "закупленные" и обещаемые правительством и президентом экспресс тест-системы. Которые "вот-вот." Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
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Зато контрацептивы подвозят вовремя. Сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 4656
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Так Минздрав - сборище зелёных комиков всех успокаивает : белые простыни и на кладбище и нет затрат в бюджете !!!
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Тому треба надіятись тільки на себе - жерти багато вітамінів, включаючи цибулю і часник, 50 гр горілки з перцем, провітрювати кімнати, мити підлоги, не контактувати з людьми і головне - не вірити клоунам при владі, бо то брехлива і безвідповідальна чортівня. Такий рецепт.
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Ничего хорошего в этом нет. Плохо только.
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Это не просто плохо, это очень плохо. Власть людей кидает по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". И за свой счет. Власть оказалась абсолютно не готова к эпидемии. Только сказками людей кормили.

""В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Итоги такие:
- тестов на коронавирус нет;
- запасов сильных антибиотиков нет;
- защитных костюмов для медиков нет;
- аппаратов для искусственной вентиляции легких в "скорые" почти нет;
- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;
- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.


Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности..."
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- за 30 років хочь раз всрались з цього приводу? нєт.
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Я 3 марта предлагал Филатову и Кличко тесты на коронавирус которые у меня в наличии, ответа жду до сих пор...
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И не ответят. Государственным структурам напрямую брать лекарственные и медицинские препараты у частных лиц запрещено.
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подозрение это ещё не короновирус...
В эпицентре в Китае, численность заражённых вирусом уже идёт на спад...
Через месяц и в Европе пойдёт на спад...
А так как мы отстаём на месяц от той же Европы, то у нас пик эпидемии вируса будет где то через месяц или два, а потом на спад пойдёт.
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У нас перед спадом при нашей семейной медицине и платных тестах сначала произойдет полный писец, а потом уже пойдет на спад - некому больше будет болеть в стране! Все или вымерли, или уехали - кресло президента свободно...
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за вчера +200 трупов
В одной Италии +100

Очень оптимистичный прогноз...
Даже у немцев уже начали умирать.

Так что сколько народу "пойдет на спад" вместе вирусом прогнозировать очень неблагодарно. Однозначно одно - очень много...
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В мене бабця три місяці тому після ОРВІ в 90 років богу душу віддала. І без усілякого коронавіруса. Досить паніку наганяти. Чи вам за неї платять?
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В Ираке тоже один такой был - все верещал о зраде и картельном сговоре. Сам пошел и заразился короной - через неделю сдох

Вот ему и рассказывай про панику
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Это не паника .... а статистика .... если есть умершие то это ФАКТ ..... а вам божья роса в глаза ..... или если вы будете лететь в горевшем самолете сбитым ракетой на высоте 10 тысяч - это будет тоже наганять для вас пустую "панику" будучи пассажиром ? Лол!
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Какой спад? Все только начинается! Израиль и Италия вчера "закрылись" совсем. Целой страной!

Эксперты Австралийского национального университета подсчитали, что по лучшему сценарию жертвами коронавируса станут 15 млн человек.

Об этом пишет Business Insider.

В целом, эксперты разработали семь сценариев развития коронавируса за пределами Китая.
Даже при самом благоприятном сценарии, по мнению австралийских ученых, смертность от вируса составит 15 млн человек, а глобальный ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов.

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По наихудшему сценарию, смертность составит 68 млн человек, а глобальный ВВП потеряет не менее 9 трлн долларов.
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Треба створювати штаб національного порятунку - режим шмаклі ставить під загрозу життя кожного українця незалежно від його політичного вподобання. Ця влада ні на що не здатна і веде до краху країну. Думай те.
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Шмаркля наш, звісно, гандон. Але в його активному виносі якраз зацікавлені кремляді. Відповідно лахта активно розганяє зраду проти бубочки. Як до цього розганяла зраду проти Пороха. Може Ви теж із ботоферми?
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Чомусь нарід рік тому це не лякало.
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Рік тому нарід активно лякали свинарчуками та іншим за вуха притягнутим трешем. І як бачимо налякали дуже вдало.
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В Чернівцях все спокійно - гарна погода, і все інше.... Посьміхайтесь та краще творіть гарні справи....
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Больше паники! Больше страха! Покупайте тест системы на короновирус только в сети аптек "Зебил" всего за 299,99.
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