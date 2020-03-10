 Сьогодні в Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили у відомстві, у пацієнта є ознаки інфекційного захворювання.

Таким чином, з підозрою на коронавірус в лікарні зараз перебуває три людини.

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У відомстві також нагадали, що результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.