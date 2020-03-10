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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (157) партія (185) Корнієнко (151)

 "Слуга народу" Корнієнко закликає не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій: "Тут уже є натяк на певну відцентровість"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко закликає не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

"До чого я б закликав, поки це морально... Але, може, це на рівні закону зробити - не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій. Тому що "Партія Черкащани", "За Луганщину", "За Крим", за те, за те, - тут вже є натяк на певну відцентровість", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що може діяти умовна місцева партія "Рідне місто", яка діятиме, скажімо, у Полтаві чи Чернівцях.

"Але такі натяки на відцентрованість у назвах - я б їх все-таки уникав", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори з "безпековою проблемою" на лінії розмежування можуть відтермінувати, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180433
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо жителям Кривбаса
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Це вже навть не "аншлаг". Це повний аншлюс)У день народження Шевченка канал 112 Україна показує концерт Винокура, який пропонує розчленувати Україну. Створено програму, як повідомляє YouTube коштом уряду агресора. Справді, перед коаліцією партії "Слуга народу" і ОПЗЖ, які разом голосували за зняття уряду і генпрокурора таких ефірів у нас не було. Будемо реагувати в межах закону.

"Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 8810
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Цей чорт може пояснити яка ідеологія у партії Слуга народу? "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 366
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Це вже навть не "аншлаг". Це повний аншлюс)У день народження Шевченка канал 112 Україна показує концерт Винокура, який пропонує розчленувати Україну. Створено програму, як повідомляє YouTube коштом уряду агресора. Справді, перед коаліцією партії "Слуга народу" і ОПЗЖ, які разом голосували за зняття уряду і генпрокурора таких ефірів у нас не було. Будемо реагувати в межах закону.

"Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 8810
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та это просто предельно конкретизированные партии регионов...а корниенко призывает не нарушать маскировку "Слуга народа" Корниенко призывает не использовать местную топонимику в названиях партий: "Здесь уже есть намек на определенную центробежность" - Цензор.НЕТ 4351
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а я давно об этом говорил тоже, название Партия Регионов само по себе ни о чем не говорит, ей нужно было называться Партия Ваты или Партия областей УССР или Партия Рожденных в СССР и т.д.
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вечно украинцев в политике дерьмом кормят - "За ЕДУ", "Партия Регионов", "Слуга Народа" (изначально дебильное название)... т.д.
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а чего стоит название "Платформа за Життя"... можно подумать что все остальные партии "За Смерть"))
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Цей чорт може пояснити яка ідеологія у партії Слуга народу?
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Все зависит от направления ветра...и кто девушку кормит...
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Уявляєш? Не здатен... Весь час плітається в лібертаріанстві, ліберальності, в любовседозволеності... Хоч сам - голова партії слуг уродів! Он як!
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Вони й досі не наважуються сказати ЯКОГО народу вони слуги, а ти про ідеологію хочеш почути! Ще про програму партії спитай... Ну так, щоб пореготати
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"С-ки набрыдлые" до сих пор думают, что их считают за "слуг народных" ?..
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Та заткните уже рты этой зеленой помойке, тошно слушать их понос.
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Назвались "Слуга народа" а по факту зеленая плесень.
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А можна ще не вживати "народ" у назвах та "прості люди" в гаслах?

Бо політики так ******* прикриватися народом (навіть якщо вони до цього народу не належать), а коли починають говорити "прості люди", то виникає асоціація з бидло-люмпеном.
А взагалі треба нарешті створити політичну партію для інтелігенції і тих українців, які не дивляться телик. Назвати її Партія розумних людей, наприклад))
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