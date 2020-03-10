 "Слуга народу" Корнієнко закликає не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій: "Тут уже є натяк на певну відцентровість"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

"До чого я б закликав, поки це морально... Але, може, це на рівні закону зробити - не використовувати місцеву топоніміку в назвах партій. Тому що "Партія Черкащани", "За Луганщину", "За Крим", за те, за те, - тут вже є натяк на певну відцентровість", - зазначив Корнієнко.



Він додав, що може діяти умовна місцева партія "Рідне місто", яка діятиме, скажімо, у Полтаві чи Чернівцях.

"Але такі натяки на відцентрованість у назвах - я б їх все-таки уникав", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві вибори з "безпековою проблемою" на лінії розмежування можуть відтермінувати, - "слуга народу" Корнієнко