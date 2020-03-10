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Все про:майдан (630) Вербицький (31) Євромайдан (674) Луценко Ігор (128) злочини проти Майдану (107)

 Затримано ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану, - потерпілий Луценко

Правоохоронці затримали підозрюваного в співучасті у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, який загинув від катувань.

Про це написав у Facebook потерпілий у справі, колишній народний депутат Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно українськими правоохоронцями було затримано ще одну особу, котра підозрюється у співучасті у викраденні Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану, завданні тілесних ушкоджень і вбивстві останнього! Звати його Мисливий Сергій Анатолійович", - написав Луценко.

За словами Луценка, роль підозрюваного була більшою, ніж "звичайного тітушки-піхотинця".

"Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, за версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас Із Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року. Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру", - написав потерпілий.

Луценко висловив впевненість, що якщо влада не перешкоджатиме, то слідство у цій справі стане одним із найуспішніших.

Затримано ще одного підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану, - потерпілий Луценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранту справи про викрадення активістів Євромайдану Луценка і Вербицького пред'явили підозру, - Офіс генпрокурора

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180431
 
 
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Ага. К обмену готовятся. ***** на обмен ловит наших на границе и на окупированных территориях а мы кацапов захватывавших Украину и задержанныех на границе отпускаем, а отдаем взамен убийц наших людей
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Впевнений, що нова судова система його відпустить, або обміняє.
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бейте его сейчас, а то завтра обменяют на очередного таксиста или наркомана из дыры.
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як тільки підійде час чергового обміну виловлених наших полонених, які самі, добровільно, полізли в Рашу, то Путлер топне ніжкою і наші держдіячі з ОП, тремтячими від страху руками, віддадуть йому всіх бандюганів, які вбивали і калічили дійсних героїв України і інших зрадників Батьківщини.
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Зустрів Юрія Вербицького десь коло 2-ї год. ночі на Майдані на барикаді коло ЦУМу. Це було десь на другий день після поливу беркуту коло КМДА. Він тоді з групою львів'ян приїхали на Майдан вночі зі Львова і був одітий в темну куртку-аляска з капюшоном. Ми з ним проговорили на барикаді між ЦУМом і підземним переходом десь коло 2-х годин, а потім він сказав, що підуть з товаришами в КМДА погрітись і попити чаю бо тільки з дороги. Я його добре запам'ятав, бо тоді ще подумав, що він, напевно, якийсь викладач ВУЗу, бо здався мені дуже розумною, інтелігентною Людиною, але про особисте дуже один одного не розпитували, бо ситуація тоді була тривожною і це пізня ніч. А десь приблизно через 10 днів побачив по телевізору, що його замучили до смерті... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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