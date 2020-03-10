 Гройсман особисто гарантував голові "ради ДНР" Пургіну припинення вогню в обмін на прохід українських рятувальників, - Матіос про початок евакуації тіл жертв МН17

Про це розповів у фейсбуці колишній військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає Цензор.НЕТ.

За словами Матіоса, спочатку з Пургіним з приводу евакуації спілкувався він сам, але той відмовив, пославшись на відсутність у Матіоса статусу для ведення таких переговорів.

"Розуміючи безвихідь ситуації, я запропонував Пургіну поговорити з головою держкомісії зі встановлення причин трагедії, першим віцепрем‘єром уряду Гройсманом. Володимир Борисович без будь-якого зволікання і сумнівів щодо перемовин з терористами, від імені України гарантував припинення вогню у відповідь, негайне прибуття рятівників ДСНС для вивезення залишків тіл і вирішення будь-яких проблемних питань, – розповідає Матіос. -Пургін попросив час для для обдумування пропозиції з "колегами". Через 5хвилин (невідомо з ким саме він радився в цей час у РФ) Пургін дав згоду на припинення вогню та прохід рятувальників України для вивезення останків тіл та решток літака на підконтрольну українській владі територію".

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Ексзаступник генпрокурора підкреслює, що саме тоді "почалася 5-річна операція зі встановлення всіх обставин терористичного акту проти цивільного МН17".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

10 березня в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, слухання у справі Боїнга-777 Малайзійських авіаліній продовжились.



