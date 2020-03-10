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 Політика України
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 Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали

Унаслідок влучання найманців РФ протитанковою керованою ракетою в автомобіль українських воїнів у районі Пісків (Донецька область) двоє військових загинули, 11 - постраждали.

Про це повідомила журналістка "1 + 1" Наталія Нагорна, передає Цензор.НЕТ.

"Під Пісками заптурений автомобіль. У нас точно сьогодні 2 200-х, 11 постраждалих. Один точно важкий. В Авдіївці зараз голосно. Обкладають околиці з арти. Але без поранених на тепер. Це війна, крихітки", - написала Нагорна у фейсбуці.

"Кілька годин тому окупаційні війська з протитанкової керованої ракети влучили у військову машину, в якій їхали наші захисники. В результаті обстрілу постраждали одинадцять українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли", - пише ТСН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180428
 
 
 Топ коментарі
 
А где наш гомнокомандующий????????????? опять под кровать спрятался??????????
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а оно вечером.. когда-нибудь - скажет что то "провокация"... наверное от ВСУ ("ВСУ обстреливают детсады"(с)мендель"
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Земля пухо нашим загиблим та одужання пораненим. А ще цього достатньо, щоб повернути війська звідки їх відводили.
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А царь всея черни,плебеев,глистов-какаразница и уставших на диване от войны жлобов,соизволит хоть как то показаться на людях или опять прячется.
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и что онзеленский должен сказать про енто,
если Сами тупые вояки молчат в окопах??

возят бесплатные макароны в данецки и молчат

их бьют каждый день, а оные молчат,

ну иногда гимны укр поют

ну стадо баранов - одно слово

окорока куриные
луччая армия в эвропе

ахахаха
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Шифер еще текст торжественного соболезнования не придумал!
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Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших



макароны ахметовские бесплатные уже повезли в отместку в данецки??

2 бальших машины и 11 маленьких??

45 000 данецких каждый день едут на укр територию за пенсиями-жратвой!!!

дебилы окопные -
плакать хоронить
петь укргимны -
такой менталитет укр уже 200 лет как

ну еще кармить врагов 6 лет уже


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Перекрыть плять пункты пропуска на неделю после каждого обстрела!
И повесить объяву еще будет, перекроем вообще, пусть двужопые пенсы там воют!
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а что этот новоназначен6ный мин. обороны Таран ? Где его активность?Или промосковский Ермак ещё не дал инструкций?
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Ермак их еще сам от Козака не получал , в Кремле просили обождать !!!!
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Между вражеским артобстрелом (Авдеевка, Пески) и разрешением на окрытие огня - 72 минуты ! Москву на разрешение запрашивали? Ей не до вас ! У нее нефть по 35
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Щаз самое время звонить пуйлу и просить эффективный контроль...
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Вова, так шо ты там увидел в глазах *****? Расскажи об этом матерям погибших и раненых...
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Їм це по... Вони зараз дні і години рахують, щоб прийняти закон і дати жидам заграбастати українську землю - останнє, що в Україні ще не повністю продано. А далі - трава не рости.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали - Цензор.НЕТ 4225

Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали - Цензор.НЕТ 6371
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Царство Небесне загиблим ...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!!!!!
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Что это за машина,что на передке военных перевозит в открытую?
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Ясно одно,что у нас глубоко антиукраинская, антинародная власть,чуждая каждому украинцу. Защита страны - это главная должностная обязанность президента страны, которую сейчас он фактически отказался выполнять,что уже является должностным нарушением.
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А давайте утроим совместные патрули с "повстанцами" и дадим воду в Крым! Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали - Цензор.НЕТ 9666
И будем заглядывать им в жо..пы буркала, ища мира и одобрения! Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали - Цензор.НЕТ 6556
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як би я хотів шо б зебіл разом зі своєю шоблою були в тій машині !!!
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Где наш говнокомандующий?
Почему молчит?
Что такое, неужели лужу набурбэлыв? Или в глаза ***** всматривается?
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Я не бачу проблем. Просто треба відійте нашім військам ще на 15 км.
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курва,неужели в стране нет НИ ОДНОГО авторитетного,желающего порулить человека,с противоположными от зелёной 3,14доты взглядами ?
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за 2 недели.....3 заптуренных машины, 4-200х..не считая десятка раненных!!!Где ответка?
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Это - зебильный "мир", малятка...
Осталось дать воду в Крым.
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