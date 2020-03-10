 Влучання найманців РФ ракетою в автомобіль українських воїнів: двоє - загинули, 11 - постраждали

Про це повідомила журналістка "1 + 1" Наталія Нагорна, передає Цензор.НЕТ.
"Під Пісками заптурений автомобіль. У нас точно сьогодні 2 200-х, 11 постраждалих. Один точно важкий. В Авдіївці зараз голосно. Обкладають околиці з арти. Але без поранених на тепер. Це війна, крихітки", - написала Нагорна у фейсбуці.
"Кілька годин тому окупаційні війська з протитанкової керованої ракети влучили у військову машину, в якій їхали наші захисники. В результаті обстрілу постраждали одинадцять українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли", - пише ТСН.
если Сами тупые вояки молчат в окопах??
возят бесплатные макароны в данецки и молчат
их бьют каждый день, а оные молчат,
ну иногда гимны укр поют
ну стадо баранов - одно слово
окорока куриные
луччая армия в эвропе
ахахаха
макароны ахметовские бесплатные уже повезли в отместку в данецки??
2 бальших машины и 11 маленьких??
45 000 данецких каждый день едут на укр територию за пенсиями-жратвой!!!
дебилы окопные -
плакать хоронить
петь укргимны -
такой менталитет укр уже 200 лет как
ну еще кармить врагов 6 лет уже
И повесить объяву еще будет, перекроем вообще, пусть двужопые пенсы там воют!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Между вражеским артобстрелом (Авдеевка, Пески) и разрешением на окрытие огня - 72 минуты ! Москву на разрешение запрашивали? Ей не до вас ! У нее нефть по 35
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
Одужання пораненим.
Героям слава!!!!!!!
И будем заглядывать им в
жо..пыбуркала, ища мира и одобрения!
Почему молчит?
Что такое, неужели лужу набурбэлыв? Или в глаза ***** всматривается?
Осталось дать воду в Крым.