 В Україні немає підстав для введення обмежень на проведення масових заходів, - МОЗ

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".
"Є різні алгоритми, як це буде вводитися (заборона на проведення заходів за участю великої кількості людей), і будемо використовувати залежно від ситуації", - сказав він.
За словами Ляшка, поки гострої необхідності для введення обмежень немає, але ситуація змінюється досить швидко.
"Поки немає, але ситуація змінюється. Ми повинні розуміти, що ситуація змінюється досить динамічно, і рішення можуть змінюватися також динамічно. Країна повинна працювати на випередження", - заявив заступник міністра.
У ВАС И ТЕСТ СИСТЕМ НЕТ
ТЕСТИ БЕРЕЖУТЬ ДЛЯ БАГАТИХ
Ця штука розумна вона в пробах довго не живе
Написано було ж тільки в тілі людини
так вони його точно не визначать а ще більше запустять епідемію
А коли на вулицях почнуть люди падати то зрозуміють що щось не те роблять
Может пора министра на Гиляку?
- Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не
так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на
девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?
- Можно.
- А если она загорает на пляже в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые правоверному еврею нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, электросварка.
Сейчас нет. А вот когда появятся - тогда уже поздно будет. В Израиле тоже нет оснований, но там не кретины у власти, поэтому всем прибывающим - карантин.
Ідіоти.
Бабло керує Україною.
Але коронавірус косить всіх - і багатих і бідних.
Хоч тут якась рівність.