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 Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (1214) COVID-19 (607)

 В Україні немає підстав для введення обмежень на проведення масових заходів, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я заявило, що зараз немає підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів через поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Уніан".

"Є різні алгоритми, як це буде вводитися (заборона на проведення заходів за участю великої кількості людей), і будемо використовувати залежно від ситуації", - сказав він.

За словами Ляшка, поки гострої необхідності для введення обмежень немає, але ситуація змінюється досить швидко.

"Поки немає, але ситуація змінюється. Ми повинні розуміти, що ситуація змінюється досить динамічно, і рішення можуть змінюватися також динамічно. Країна повинна працювати на випередження", - заявив заступник міністра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180424
 
 
 Топ коментарі
 
ИДИОТЫ
У ВАС И ТЕСТ СИСТЕМ НЕТ
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В Словакии при 7 больных ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ И МАССОВЫЕ МЕРОПРЯТИЯ, а вот украинский МОЗ с уничтоженной медициной считает по другому ,
Может пора министра на Гиляку?
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Министервы захоронения - ПНХ, антинародные мрази! В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5715
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нее... каждый зебил знает и верит: достаточно помолится в рпц, пройтись скрепным ходом, выпить водки и сделать прививку от кори - и никакой короновирус не страшен! В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9568
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Им не нужно вводить, у них там уже все занято. Как правило, горлышком от бутылки!
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Пока действительно нет оснований. Один случай - это не эпидемия.
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если не ввести, гарантированно будет не один. но тогда вводить будет уже поздно
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давай те же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться...
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Министервы захоронения - ПНХ, антинародные мрази! В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5715
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Ляшко - следующий кандидат на добровольно-принудительный карантин от Зе! - 6--го


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больше лохов не будет... со скалецкой зелёный карлик поступил ну оЧЧень некрасиво!
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Походу вони методом виключення визначають КОРОНАс

ТЕСТИ БЕРЕЖУТЬ ДЛЯ БАГАТИХ

Ця штука розумна вона в пробах довго не живе
Написано було ж тільки в тілі людини

так вони його точно не визначать а ще більше запустять епідемію

А коли на вулицях почнуть люди падати то зрозуміють що щось не те роблять
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щось я цим "фахівцям" не дуже довіряю..
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_Я не то чтобы им не совсем доверяю, нет. Я этим скотам совсем не доверяю. Абсолютное недоверие!
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В Словакии при 7 больных ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ И МАССОВЫЕ МЕРОПРЯТИЯ, а вот украинский МОЗ с уничтоженной медициной считает по другому ,
Может пора министра на Гиляку?
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В Италии уже два дня назад не хватало аппаратов для искусственной вентиляции легких. Это значит, что их не хватало и новым больным, и тем, у кого вообще-то совсем другая болезнь. В Италии не хватает мест в реанимации. Не только тем, у кого коронавирус, а и тем, у кого, например, сердечный приступ. В Италии не хватает врачей и медперсонала. Многие заболевшие приезжали на скорой помощи - и заражали персонал больницы и других больных (это не единственная причина нехватки медперсонала) Да, очень многие заболевшие смогут выздороветь. Но процент выздоравливающих снижается. Потому что когда нет мест и нет медперсонала - выздороветь труднее. А количество заболевших - все увеличивается и увеличивается. Не идет на спад, нет, и не стабилизируется - только увеличивается.
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Можете брать белую простынь и медленно выдвигаться на кладбище 😀😀😀
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Не,я на хуторе как то спрячусь. Запасы продуктов есть,вода своя в кринице и МГ-42 имеется от не званных гостей...
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на кладбище в Австралии? бо пока доползу как раз 80-90 стукнет.
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Звиздец подкрадется не заметно. Народ спасайтесь кто может а от этой "зеБильной" власти не ждите ничего хорошего.
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На счет ограничений, вспомнился анекдот:

- Ребе, я еду в Одессу. Говорят, что девушки там одеваются совсем не
так, как у нас в Бердичеве. Скажите, ребе, а можно мне смотреть на
девушку, если на ней надета мини-юбка или блузка с декольте?
- Можно.
- А если она загорает на пляже в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые правоверному еврею нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например?
- Например, электросварка.
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Примерно так же рассуждали в Италии, где до последних дней проходили массовые мероприятия типа венецианского карнавала
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В Украине нет оснований для введения ограничений...

Сейчас нет. А вот когда появятся - тогда уже поздно будет. В Израиле тоже нет оснований, но там не кретины у власти, поэтому всем прибывающим - карантин.
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Прячьтесь по хуторам и селам-там еще как-то можно будет выжить а в больших городах хрен...
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А то тесты по 300 гривень покупать не будут таки вэй.
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Тем кто заболел совет-зайдите к прокурору,судье,в полицию,к меру . Это думаю не помешает..
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Власть в Украине "зеленая"-из трусов,мародеров,дезертиров. Рассчитывайте только на себя и своих родных.
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В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий ----Пенсійний фонд України
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Не треба вводити карантин - впадуть прибутки.
Ідіоти.
Бабло керує Україною.
Але коронавірус косить всіх - і багатих і бідних.
Хоч тут якась рівність.
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идиоты! во всем мире это делают, а у нас нет. нужно тоже вводить на всякий случай. даже видел новость, что матч Польша - Украина будет без зрителей потому что Польша от корона вируса застраховывается, а у нас пока пол страны не заболеет не ничего не хватятся...
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Бабло скоморохов важнее здоровья и жизней зрителей. Все страны ограничили, запретили, закрыли границы, а наши даже не закупили тестсистемы, средства защиты. Рапортуют что один инфицирован)))) ?!
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