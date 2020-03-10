 Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, окупанти проводять роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, в т.ч. РСЗВ, які в готовності до негайного застосування розміщені в районах поблизу лінії зіткнення на менших, ніж це визначено Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння, відстанях.
Водночас, як зазначили в ГУР, російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил в недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.
Разве что к 20-му апреля, с днем рождения Адика, поздравуху Путлеру сочиняет.
По его словам, с украинской стороны есть несколько раненых.«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.
При этом он отметил, что подобное происходит по всей линии фронта.
«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
За його словами, вранці українські позиції обстріляли з мінометів і гаубиць калібру 120-122 мм. Українська сторона почала відповідати вогнем через годину.
Своєю чергою, журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що один важко поранений український боєць помер під час евакуації. Проте поки що офіційно штаб ООС цю інформацію ще не підтвердив. https://www.5.ua/regiony/butusov-pid-piskamy-ta-avdiivkoiu-pochavsia-bii-voroh-pidbyv-vantazhivku-zsu-209948.html
Дивно, як же так.
Бить пацюка, больно, по хлебалу, в ответку.
Да по моему им пох-р!!!! Что вы им сделаете? В глазки посмотрите? Пальчиком погрозите?
Масквачкала 8
@b_Endera
·35 мин
Піски
2-200
11-300
ЗЕЛОХ Я НАДЕЮСЬ КОГДА ТО ПОЛУЧИТ ПТУР В МАШИНУ ОТ ***** И ОН НАКОНЕЦ УВИДИТ МИР В ЕГО ОЧКЕ!