 Україна закінчила зиму з рекордними 15,8 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, - "Укртрансгаз"

Про це повідомляє "Укртрансгаз", передає Цензор.НЕТ.

"Це в 1,5-2 рази, ніж зазвичай станом на цю дату", - зазначає ЕП.

Протягом опалювального сезону - з жовтня 2019 року - українці використовували 5,97 млрд кубометрів газу зі сховищ - це менше третини всього закачаного туди газу на зиму.

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Зазначимо, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Крім цього, залишок такої кількості газу в сховищах пояснюється тим, що в кінці 2019 року "Нафтогаз" закачав додаткові обсяги газу, оскільки існував ризик, що РФ припинить транзит газу в Європу.