 Нідерландські адвокати одного з обвинувачених у справі МН17 не знають, хто їх фінансує

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в перший день слухань в судовому комплексі Схіпгол 9 березня, як і очікували, не з’явився жоден з чотирьох підозрюваних, яким нідерландська прокуратура офіційно висунула обвинувачення на підставі розслідування Об’єднаної слідчої групи та Служби безпеки цивільної авіації Нідерландів.

Обвинувачених у причетності до збиття малайзійського авіалайнера і загибелі 298 людей на борту судять заочно.

Але було підтверджено, що один з підозрюваних, громадянин Росії Олег Пулатов, виявив бажання, щоб його інтереси на суді представляли адвокати.

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Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Гіркін і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд постановив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Захисники, які представлятимуть інтереси Пулатова, повідомили, що не знають, звідки надійшли кошти у російський фонд, з якого фінансується захист підозрюваного, але заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного.

За словами адвоката Будевейна ван Ейка, якого цитує нідерландський телемовник NOS, "для юридичної допомоги нашому клієнтові створено фонд. Це російська фундація створена в Росії".

Його колега, Сабін тен Дошхат, також сказала з цього приводу: "Ми про це будемо чути, але це не головний наш пріоритет. Створення фонду, куди можуть вносити кошти у великих міжнародних процесах, не є чимось незвичайним".

Адвокати визнали, що ще не знають точно, на чому саме зосередяться у захисті, але в перший день на суді 9 березня вони повідомили, що Олег Пулатов повністю відкидає свою причетність до збиття малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

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З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди в бік України стосовно того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною боїв над Донеччиною, де в той період керовані Росією сили збили кілька українських військових літаків.

Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Гіркін і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд ухвалив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.