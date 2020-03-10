 У сімох українців, які летіли з хворою на коронавірус громадянкою Молдови, інфекції не виявлено

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулися в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулися через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було. Їм надали пам'ятки, що робити у разі виявлення симптомів, і порадили самоізолюватися", - сказав він.
Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці перебували на борту рейсу Мілан - Кишинів разом із громадянкою Молдови, в якої виявили коронавірус COVID-19. 45 пасажирів цього рейсу були поміщені під двотижневий карантин у Молдові, семеро українців відмовилися. Зараз хвора в стабільно важкому стані.
если они так и сделают, то никого не заразят больше.... хотя берут сомнения, что они будут станут придерживаться самоизоляции
Соседей в Черновцах обвиняют, но кто у нас дома сидит, о ветственности за нарушение карантина нет.
А то, что для некоторых это может быть смертельно никто не говорит.
".... Украина в ближайшее время получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, 15-16 марта поступят быстрые тесты. Об этом заявил заместитель министра охраны здоровья (МОЗ) Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
"Быстрые тест-системы, которые должны были прибыть 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сказал он...."
У них с января месяца сплошное "вот-вот закупим" и "перебои".
"... Поставки экспресс-тестов в Украину на коронавирусную инфекцию ожидаются 16-17 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.
"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн",- сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3180399
_При тестировании данных подозреваемых не
пострадало ни одно живпострадал ни один тест. Минздрав предупреждает...
- тестов на коронавирус нет;
- запасов сильных антибиотиков нет;
- защитных костюмов для медиков нет;
- аппаратов для искусственной вентиляции легких в "скорые" почти нет;
- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;
- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.
Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности..."
Именно вот так и бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и областной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу эпидемии !!! И Черновицкая область за свои закупила так давно "закупленные" и обещаемые правительством и президентом экспресс тест-системы. Которые "вот-вот." Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
А без спец одежды это ж 100% заражение и потом врачи сами становятся переносчиком и инфекции. Но легче обвинить всех людей, хотя некомпетентна именно власть.
А у Кабмина вопросов не было
У врачей были вопросы- а где в Украине противочумные костюмы?
А монопартия слуг пыталась БЫСТРЕЕ РАСПРОДАТЬ ЗЕМЛЮ
В стране нет бактерий, потому что нет микроскопа - позиция сопливой власти!
Открыты все двери для пандемии.