 У сімох українців, які летіли з хворою на коронавірус громадянкою Молдови, інфекції не виявлено

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулися в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулися через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було. Їм надали пам'ятки, що робити у разі виявлення симптомів, і порадили самоізолюватися", - сказав він.

Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці перебували на борту рейсу Мілан - Кишинів разом із громадянкою Молдови, в якої виявили коронавірус COVID-19. 45 пасажирів цього рейсу були поміщені під двотижневий карантин у Молдові, семеро українців відмовилися. Зараз хвора в стабільно важкому стані.

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