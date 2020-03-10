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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2453) українці (1747) Демченко Андрій (8) COVID-19 (607)

 У сімох українців, які летіли з хворою на коронавірус громадянкою Молдови, інфекції не виявлено

В українців, які летіли із зараженою коронавірусом громадянкою Молдови, на момент проходження кордону ознак захворювання не зафіксовано.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, в котрої виявили коронавірус, повернулися в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулися через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг - температури та інших ознак захворювання не було. Їм надали пам'ятки, що робити у разі виявлення симптомів, і порадили самоізолюватися", - сказав він.

Представники МОЗ поінформовані стосовно цих громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці перебували на борту рейсу Мілан - Кишинів разом із громадянкою Молдови, в якої виявили коронавірус COVID-19. 45 пасажирів цього рейсу були поміщені під двотижневий карантин у Молдові, семеро українців відмовилися. Зараз хвора в стабільно важкому стані.

Читайте: Двоє українців, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, і надалі залишаються в лікарнях, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180416
 
 
 Топ коментарі
 
симптомы не обнаружены, на инфекцию их не проверили.. через 2 недели станет ясно - заразились они или нет
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Страна дебилов, уверенно катящаяся в пропасть. Эти уроды пограничники хоть понимают, что завтра могут заболеть их родители, после их "проверок".
В стране нет бактерий, потому что нет микроскопа - позиция сопливой власти!
Открыты все двери для пандемии.
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А нечем тестировать !!! Уже и не смешно:

".... Украина в ближайшее время получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, 15-16 марта поступят быстрые тесты. Об этом заявил заместитель министра охраны здоровья (МОЗ) Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
"Быстрые тест-системы, которые должны были прибыть 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сказал он...."

У них с января месяца сплошное "вот-вот закупим" и "перебои".
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Инфецкия или симптомы не обнаружены это две большие разницы
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симптомы не обнаружены, на инфекцию их не проверили.. через 2 недели станет ясно - заразились они или нет
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а ещё через 2 недели станет ясно сколько они заразили здесь
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Им предоставили памятки, что делать при обнаружении симптомов, и посоветовали самоизолироваться Источник: https://censor.net.ua/n3180416

если они так и сделают, то никого не заразят больше.... хотя берут сомнения, что они будут станут придерживаться самоизоляции
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Ну какая самоизоляция у наших людей? Приедут дома шаром покати, в магазин пойдут и в аптеку...
Соседей в Черновцах обвиняют, но кто у нас дома сидит, о ветственности за нарушение карантина нет.

А то, что для некоторых это может быть смертельно никто не говорит.
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А нечем тестировать !!! Уже и не смешно:

".... Украина в ближайшее время получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, 15-16 марта поступят быстрые тесты. Об этом заявил заместитель министра охраны здоровья (МОЗ) Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, передает УНИАН.
"Быстрые тест-системы, которые должны были прибыть 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сказал он...."

У них с января месяца сплошное "вот-вот закупим" и "перебои".
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Какой я наивный, пропустил новость. Они и не собирались закупать экспресс тест-системы для клиник. Мы их должны покупать за свои в аптеках !!! С@ки !!! Как назвать власть, которая еще и наживается на людях во время крупнейшей и опаснейшей эпидемии последних лет ?!

"... Поставки экспресс-тестов в Украину на коронавирусную инфекцию ожидаются 16-17 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.
"Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн",- сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3180399
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"У семерых украинцев, летевших с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы, инфекция не обнаружена"
_При тестировании данных подозреваемых не пострадало ни одно жив пострадал ни один тест. Минздрав предупреждает...
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"В феврале в Днепропетровской области прошло совещание по борьбе с коронавирусом. Итоги такие:
- тестов на коронавирус нет;
- запасов сильных антибиотиков нет;
- защитных костюмов для медиков нет;
- аппаратов для искусственной вентиляции легких в "скорые" почти нет;
- на область всего 180 боксов для инфекционных больных;
- зона обсервации подозреваемых на вирус - в 100 км.
Обсудили и решили - мыть руки с мылом. В общем, довольно типичная картина. А как иначе? Бюджет не выполняется, денег нет на текущие потребности..."

Именно вот так и бывает в стране где нет президента и правительства. Черновицкая область в лице ОГА и областной Рады - ЗАПРОСИЛО ПОМОЩИ у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу эпидемии !!! И Черновицкая область за свои закупила так давно "закупленные" и обещаемые правительством и президентом экспресс тест-системы. Которые "вот-вот." Вова уверенно превращается в маленькое "никто и звать его никак..."
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Обвиняют везде врачей, там где молились, что они лечить не хотят...
А без спец одежды это ж 100% заражение и потом врачи сами становятся переносчиком и инфекции. Но легче обвинить всех людей, хотя некомпетентна именно власть.
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ну да, тестів не має, міряють температуру , а про продромальний період не чули ? )))))))
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Именно потому, что директора, политики и даже министры здравоохранения не знают, что именно говорить и приказывать, - не ориентируйтесь на конкретные меры карантина. Они случайны, они плод неуверенных решений, непопулярных и о двух концах. Не они ваш главный ориентир, а знание о распространении вируса и вообще - информация.
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По китайским видео в январе было видно что врачи в противочумных костюмах - у украинских врачей жто вызывало вопрос ПОЧЕМУ ?

А у Кабмина вопросов не было
У врачей были вопросы- а где в Украине противочумные костюмы?

А монопартия слуг пыталась БЫСТРЕЕ РАСПРОДАТЬ ЗЕМЛЮ
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У наших врачей только один вопрос - почем и сколько можете заплатить...
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Страна дебилов, уверенно катящаяся в пропасть. Эти уроды пограничники хоть понимают, что завтра могут заболеть их родители, после их "проверок".
В стране нет бактерий, потому что нет микроскопа - позиция сопливой власти!
Открыты все двери для пандемии.
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Профі з цирку з трускавецькими дипломами. Це не абищо.
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а что должны делать пограничники? Расстреливать всех кто въезжает в Украину?
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Перестать играть в цирк "докторов" и "медсестричек"! Подать в отставку с пресс-конференцией. Хотя это не для быдла - этих от кормушки можно только мертвыми отлучить!
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Соседи граждан знают , что их отпустили без карантина ..?
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