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Все про:ОДА (757) звільнення (805) Херсон (304) 8 Березня (69) Гусєв Юрій (10)

 Двох чиновників Херсонської ОДА звільнено через еротик-шоу до 8 Березня в залі облради

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Світлана Чепіга і керівник апарату ОДА Володимир Клюцевський позбулися посад після еротичного шоу, влаштованого в сесійній залі Херсонської облради на честь 8 Березня.

Про це глава ОДА Юрій Гусєв сказав сьогодні, 10 березня, під час селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Звільнено керівника апарату ОДА Володимира Клюцевського. Не працює в нашій команді Світлана Чепіга. Її звільнення буде погоджено з Офісом Президента в установленому порядку", - сказав Гусєв.

Також за підсумками службового розслідування тимчасово відсторонено від посад начальника управління культури, молоді та спорту Херсонської ОДА Михайла Лінецького та його заступників. Інформації про те, як їх буде покарано, поки що немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концерт з еротичним шоу в сесійній залі Херсонської облради на 8 Березня: "Моя ти люба бебі, не можу я без тебе". ВIДЕО

Нагадаємо, в п'ятницю, 6 березня, під час урочистих зборів з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня) виступила херсонська група "Степ" з гумористичною піснею "Смажений кабанчик". У номері брали участь артистки балету, які виступали в дуже відвертих сценічних костюмах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180415
 
 
 Топ коментарі
 
Ну где ж это видано - эротик-шоу без рояля - конечно надо увольнять.
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да какой там на фиг эротик! совсем одурели! хореография как хореография! Двое чиновников Херсонской ОГА уволены из-за эротик-шоу к 8 марту в зале облсовета - Цензор.НЕТ 749
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цей хіт Степ вже понад 20 років так виконує - і тут до тупорилих нарешті дійшло
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Ну где ж это видано - эротик-шоу без рояля - конечно надо увольнять.
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За что уволили,за порванные колготки?у нас шлюшка шуфрича чуть президентшой не стала - и ничего,пережили.
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Срамота да бездуховность.
А ну бегом на исповедь к преподобному батюшке Калистратию!
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Артисты же возмущены - мало того, что работали на общественных началах, так и творчество их люди не оценили, мол, так выступают на каждом концерте.
"Во-первых, мы пели и работали совершенно бесплатно. Во-вторых, мы приехали ровно так, как мы выступаем на всех концертах, буквально на всех. Костюмы эти у девушек были на национальном талант-шоу, вся страна их видела, танцевали, всем нравилось", - возмутился участник группы "СТЕП" Андрей Череднюк.
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Устроили перфоманс на местном уровне, чтобы продемонстрировать политику на верхнем уровне?
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Да , Стрептиз Шоу и есть дополнение к Работе Облрады , они друг друга дополняют.
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А что так мало уволили? Или это только тех, кто дрочил?
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что вообще в головах наших современных чиновников???
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Ээх попалились с кабанчиком... Надо было выбрать девушку из торта...

Двох чиновників Херсонської ОДА звільнено через еротик-шоу до 8 Березня в залі облради - Цензор.НЕТ 9101
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Тю, в НБУ на корпаратiвi круче було, i нiчого. Зараз працюють i гривню cпокiйно обвалюють
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Чого тут дивуватися, коли при владі такі ж обдолбані аморали...
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пострадали за стремление к высокому искусству...
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И это правильно. Надо проследить чтобы они не влезли на аналогичные должности, таким малоумным не место в гос управлении. Пускай идут на лоток носками торговать.
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ну шо эрослуги - сдавая партбилеты требуйте от ЗЕ возвращения членских взносов
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Жлобы.Заказали бы 95 квартал и были бы в почете,как политически грамотный облсовет Двох чиновників Херсонської ОДА звільнено через еротик-шоу до 8 Березня в залі облради - Цензор.НЕТ 3866
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Вот видите, порохоботы, а вы говорите, что Зеленский ни на что не реагирует. Реагирует и еще как! Вот, позор вам за клевету!
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Видать завидно человеку стало.....
Ну нет у него такой жинки. и не будет...
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А за що? Вони ж не назвали Україну проституткою? Ні. Не обізвали херсонців хохлами? Ні. Томос термосом не називали? Ні. В державі є крутіші і нічого. Кордон не переміщували? Ні. То за що? вибірковий підхід!
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Ну когда наконец эта зелёная шваль повыздыхает?
Или при зебыдлоэлекторате это невозможно?..
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Ладно, что мужика уволили за любовь к голому искусству. Но при чем тут женщина Светлана Чепига? Она ведь не лезбиянка и все делала для блага мужчин в женский день!
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