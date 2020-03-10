 Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку, після 7 години ранку противник випустив по позиціях підрозділів Об’єднаних сил три 120-мм міни та здійснив 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.
На донецькому напрямку близько 8 години неподалік Старогнатівки лунали ворожі автоматичний станковий гранатомет та стрілецька зброя.
З 9:30 тричі були обстріляні наші воїни, які боронять підступи до населеного пункту Піски. На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
"Станом на 12:30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що з огляду на те, що на цей час окупанти не припиняють обстрілів, а наші підрозділи активно їм відповідають, уточнену інформацію щодо обстановки на фронті вже найближчим часом на своїй офіційній сторінці у фейсбук повідомить пресцентр ОС.
Какая-то кастрированная власть без мозгов - одни приколы и креативы...
1. Какое отношение Турчинов имеет к нынешней власти?
2. Как "никто" Турчинов может под Кончей-Заспой сегодня запускать "Байрактары" ?
та и не только у него... все его зебилы делают вид что "ничего не происходит...бывает" - их страницы в ФБ забиты всем чем угодно(тупыми рассказами о сталине, египте, рублях в 15 веке и тп.), но не о событиях в Украине
За перші 10 днів березня 9 загиблих та більше 40 поранених....
Раньше огневые точки "стугной" прям в дырочку фигачили так, шо сепары волком выли, а теперь они безнаказанно лупят артой и не ждут ответки совсем.
Я хочу сказать
Что ты в тех глазах увидал ?
Что такого ты в них увидал,
Что свободу на смерть променял.
«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
Но он непоколебим в стремлении сдаться!!!
Когда ЗЕ говорят, что оно ублюдок тупой, он говорит, что это оскорбление народу Украины.
Сейчас у этой армии Главнокомандущего нет ! - "Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови." - Зеленский"The Guardian"
Погодите, погодите! Это что-ж получается, что клоун - мудак?