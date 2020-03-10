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Все про:Міноборони (3207) обстріл (6055) Донбас (15504)

 Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів. І, на жаль, внаслідок підступних дій окупантів є втрати з нашого боку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу населеного пункту Оріхове, що на луганському напрямку, після 7 години ранку противник випустив по позиціях підрозділів Об’єднаних сил три 120-мм міни та здійснив 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

На донецькому напрямку близько 8 години неподалік Старогнатівки лунали ворожі автоматичний станковий гранатомет та стрілецька зброя.

З 9:30 тричі були обстріляні наші воїни, які боронять підступи до населеного пункту Піски. На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ застосовують 120- і 122-мм міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ. Поранені в одному з розвідбатів, - Бутусов

"Станом на 12:30 один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з огляду на те, що на цей час окупанти не припиняють обстрілів, а наші підрозділи активно їм відповідають, уточнену інформацію щодо обстановки на фронті вже найближчим часом на своїй офіційній сторінці у фейсбук повідомить пресцентр ОС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180413
 
 
 Топ коментарі
 
"постреливают... бывает"(с)вислюк оманський... Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1586
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Ага. потери врага уточняются? А с чего бы тем потерям быть когда враг долбил по нашим целый час из тяжелой арты, выстрелял боеприпас и уехали бухать. Потом Хомчак и Зелупа убедившись что враг уже свернулся и уехал дали добро ответить по пустым позициям врага
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Так раньше за одного нашего прилетала такая ответка, шо сепарам было себе дороже "постреливать". А теперь "потери врага уточняются".
Раньше огневые точки "стугной" прям в дырочку фигачили так, шо сепары волком выли, а теперь они безнаказанно лупят артой и не ждут ответки совсем.
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"постреливают... бывает"(с)вислюк оманський... Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1586
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Гавнокомандующий рассматривает у х№йла глаз шоколадный.
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Ага. потери врага уточняются? А с чего бы тем потерям быть когда враг долбил по нашим целый час из тяжелой арты, выстрелял боеприпас и уехали бухать. Потом Хомчак и Зелупа убедившись что враг уже свернулся и уехал дали добро ответить по пустым позициям врага
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пиши не здесь - пиши зелупе в ФБ ... ты же его привел к власти
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х***й тебе в горло по самые яйца. Ето вы привели всю ету срань во власть после Майдана Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5025
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А у нас блин Турчинов под Кончей-Заспой "Байрактары" запускает - пиво развозят по хаткам на заказ...
Какая-то кастрированная власть без мозгов - одни приколы и креативы...
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Он у нас любитель всяких гаджетов - типа Медведева...
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только кацапы не любят такие "гаджеты" Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4858
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8931
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Спрошу в лоб:
1. Какое отношение Турчинов имеет к нынешней власти?
2. Как "никто" Турчинов может под Кончей-Заспой сегодня запускать "Байрактары" ?
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Здавалось би, ну при чому тут Пастор до цієї, прости господи, "влади"? Що зебіле, не виправдав твої очікування Клоун?
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За январь - февраль на Донбассе официально по данным штаба ООС погибло 15 солдат в то время как по данным прокуратуры Украины в Луганской области только по одной Луганской области 30 погибших https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html
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КАЖДЫЙ день гибнет по 1-2 бойцу ВСУ... а у этой зеленого "оманського" ссыкуна - "постреливают.. бывает" Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе с начала суток. Обстрелы не прекращаются, потери врага уточняются, - Минобороны - Цензор.НЕТ 957
та и не только у него... все его зебилы делают вид что "ничего не происходит...бывает" - их страницы в ФБ забиты всем чем угодно(тупыми рассказами о сталине, египте, рублях в 15 веке и тп.), но не о событиях в Украине
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"За 3 місяці "ЗЕленої осені" загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік"
За перші 10 днів березня 9 загиблих та більше 40 поранених....
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Так раньше за одного нашего прилетала такая ответка, шо сепарам было себе дороже "постреливать". А теперь "потери врага уточняются".
Раньше огневые точки "стугной" прям в дырочку фигачили так, шо сепары волком выли, а теперь они безнаказанно лупят артой и не ждут ответки совсем.
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да.. чуть ли не каждый день РАНЬШЕ на Цензоре были видео с фронта - как наши - уничтожают позиции и снайперов в ордло.. сейчас таких видео ВООБЩЕ нет...
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Посмотри в глаза
Я хочу сказать
Что ты в тех глазах увидал ?
Что такого ты в них увидал,
Что свободу на смерть променял.
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Главное что - "в упор не замечать, во имя мира любой ценой"

«Бой в Песках и под Авдеевкой - обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов», - написал журналист.«Обстрел ПТУР - президент молчит, не замечает. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника - президент молчит, не замечает. Сегодня снова обстрел. Верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про "провокации", боясь признаться себе и всем - его стратегия "примирения" с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась», - добавил Бутусов.
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Ну, пан Бутусов, немало посприяв приходу Клоуна - у всякому разі на читачів Цензора.
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Все провоцируют Бубочку супостаты...

Но он непоколебим в стремлении сдаться!!!
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Да если бы сдаться самому ,хрен с ним. Но тут по ходу страстное желание -сдать страну .
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Ну так оно ж с апреля 2019 ассоциирует свою шкурку с Украиной.
Когда ЗЕ говорят, что оно ублюдок тупой, он говорит, что это оскорбление народу Украины.
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Членорояльник уже нюхнул для смелости? Или пока на измене?
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правильнее: "имитатор члена на рояле"... ведь он не играл, а лишь имитировал...
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Очевидно, что нужен системный подход! А именно увеличение серой зоны в одностороннем порядке, ее круглосуточное патрулирование, и нанесение безвозвратного ущерба объектам нарушающим режим перемирия. Даже если они прилегают к зоне или готовятся в нее войти.
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Вот это подход я понимаю, а серая зона до Днепра или до Польши.
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системний підхід тільки один є-це знищення як умово більше расіянських окупантів та вихід до кордонів України та масковії!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Зеля, хватит мастурбировать на хйла.. ты президент Украины или чмо болотное, губернатор малороссии?
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5 лет назад армия была в тапках, но у нее был Главнокомандущий,благодаря которому она стала такой - " У нас сильна армія, ми дуже підросли за останні роки. Я вважаю, що у нас одна з найсильніших армій у Європі. І це, до речі, всі засвідчують: європейські, американські військові експерти."- Зеленский "The Guardian"
Сейчас у этой армии Главнокомандущего нет ! - "Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови." - Зеленский"The Guardian"
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Спочивай з миром, Воїн України!!! ((( смерть клятим масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Обстрелы не прекращаются...

Погодите, погодите! Это что-ж получается, что клоун - мудак?
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2186

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі від початку доби. Обстріли не припиняються, втрати ворога уточнюються, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3263
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