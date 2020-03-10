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 Двоє українців, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, і надалі залишаються в лікарнях, - МОЗ

Станом на 9 березня двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, залишаються в медичних установах у Токіо. Ще двоє виписаних з лікарні перебувають у місцевих готелях.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медичних закладів і зараз в місцевих готелях", - вказується в повідомленні.

Як повідомлялося, пасажирський лайнер Diamond Princess стоїть на карантині в Йокогамі, Японія. На ньому було зафіксовано 706 випадків зараження коронавірусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180410
 
 
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