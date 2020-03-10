 Двоє українців, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, і надалі залишаються в лікарнях, - МОЗ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медичних закладів і зараз в місцевих готелях", - вказується в повідомленні.
Як повідомлялося, пасажирський лайнер Diamond Princess стоїть на карантині в Йокогамі, Японія. На ньому було зафіксовано 706 випадків зараження коронавірусом.
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