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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (157) Донбас (15504) Слуга народу (713) Корнієнко (151)

 Місцеві вибори з "безпековою проблемою" на лінії розмежування можуть відтермінувати, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко не відкидає створення робочої групи з опрацювання питання щодо проведення місцевих виборів у громадах біля лінії розмежування на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час круглого столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

Говорячи про ситуацію на Донбасі, депутат зауважив: "Ми розуміємо, що у нас є така в країні ситуація, і це, на жаль, не може розглядатися окремо від усього мирного процесу, який відбувається. Будемо дивитися, як мирний процес буде відбуватися, будемо ухвалювати рішення разом".

Корнієнко додав, що наразі триває робота над технічними моментами у законі про військово-цивільні адміністрації, аби покращити його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" визначилися з нардепами-кураторами місцевих виборів в областях, - ЗМІ (оновлено)

"Другий момент - політико-самоврядний: є низка громад біля лінії розмежування, нам треба зрозуміти, яким чином там проводити вибори, чи проводити, яка там ситуація безпекова зараз для виборів", - зауважив він.

Парламентарій наголосив, що вибори з "безпековою проблемою" на місцевому рівні краще не проводити, а наприклад, відтермінувати їх.

"Я думаю, що ми створимо таку міжкомітетську і міжвідомчу групу з кількох комітетів, які цим займаються, - комітет щодо окупованих територій, наш комітет, хто виборами займається. Також, я думав, з віцепрем'єром новопризначеним ми це зкомінукуємо, з його Міністерством реінтеграції для того, щоб ці рішення напрацювати, теж їх паралельно видати", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. При цьому він підкреслив, що вибори можуть проводитися лише за українськими законами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180409
 
 
 Топ коментарі
 
как вы уже за...бали враги народа....
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Подожди еще немного. Скупят земельку, почти бесплатно, потом продадут за нормальные бабки, и можно домой, отдыхать-на Израиль.
Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 806
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Майже кожен день якийсь слуга щось ляпає про вибори, а вітер носить.
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Подожди еще немного. Скупят земельку, почти бесплатно, потом продадут за нормальные бабки, и можно домой, отдыхать-на Израиль.
Местные выборы с "проблемой безопасности" на линии разграничения могут отсрочить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 806
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согласно жанру это должно произойти несколько раз, но каждый раз дороже
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Корниенко, сатана, ты лучше скажи, что ваша стратегия по замирению с агрессором провалилась, везде стреляют запрещенным оружием, люди погибают ежедневно, ничего к лучшему не меняется. А ты тут рассказываешь сказки про выборы. Заткни уже свой рот.
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А теперь скажи - кто и как тебя обманул, чтобы ты заткнула рот Порошенко, проголосовав и агитируя против него?
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14 березня Марш Добровольців: Київ, Михайлівська площа об 11-00
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Т.е. на линии разграничения могут отсрочить, а к тем, которые за линией - усиленно готовятся? Я правильно понял?
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Несмотря на то, что Зеленский, кажется, наслаждается собой, он признает, что его семье нелегко быть в свете политических прожекторов. «Это трудно», говорит он. «Им не нравится моя работа». Чтобы сходить куда-то пообедать, нужно оговаривать это с охраной; поехать хорошо отдохнуть - выглядело бы бесчувственным в то время, когда страна находится в состоянии войны.\\\\\\\\\\\\\\\\

А в Японии министр умер(премьер) из-за того что отдыхал 3-4 дня за пару-тройку лет.
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Майже кожен день якийсь слуга щось ляпає про вибори, а вітер носить.
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"Проблема безопасности". Замечательный эвфемизм российской агрессии. Долбаные зеленые фарисеи, мля.
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Млять собрать весь этот Зеленый сброд и отправить на передовую. Пусть хоть каждый день выборы проводят. Ну достали уже реально.
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Які вибори в Лугандоні, ідіоти? В ОРДЛО і в Криму вибори можна проводити не раніше ніж через 5 років після звільнення, причому малоросам з другим російським паспортом взагалі заборонити приймати в них участь.
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вибори восени... а там як раз вірус наново почне ))))
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