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 Політика України, Економіка
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Все про:митниця (679) Нефьодов (154)

 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці

Глава митниці Максим Нефьодов заявив, що надходження в митницю зменшилися через уповільнення економіки, падіння промисловості і зміни курсу долара.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радио.НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ж всі розуміємо, що фіскальні органи - це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого ... Митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить в країну. Звичайно, митниця повинна працювати як коректний калькулятор, не має права закривати очі на якесь заниження митної вартості, так званий пересорт, коли одні товари підміняються іншими, тощо. Але говорити про те, що митниця може виконувати цей індикатив безвідносно до макроекономічних параметрів - це просто математично неправильно", - зазначив він.

Нефьодов заявив, що факторами, які вплинули на надходження в митницю є загальне падіння цін через уповільнення світової економіки, курс долара і певні проблеми з українською промисловістю.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 4 березня у Верховній Раді розкритикував керівництво митниці за невиконання плану надходжень до бюджету.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "велику нараду" щодо роботи митниці 7 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180408
 
   
 Топ коментарі
 
Забыл указать борьбу с контрабандой, когда убили до 40% белого импорта по завышенной оценке.
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Недопоступлення інтелекту в черепки зелених довбойобів і приводить до таких наслідків.
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всех, кто нефьодову об этом(и прочих его зашкварах и коррупции) пишет в ФБ - он сразу банит... ссытся правды "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 2237
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Забыл указать борьбу с контрабандой, когда убили до 40% белого импорта по завышенной оценке.
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всех, кто нефьодову об этом(и прочих его зашкварах и коррупции) пишет в ФБ - он сразу банит... ссытся правды "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 2237
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Нефедов, ты помнится сказки рассказывал как борешься коррупцией и что? Коррупция на таможне выросла многократно. Это такая зеленая борьба? Ты что конченый? Иди нах из таможни, идиот.
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Та ладно, Нефедов далеко не самый страшный зверь... Наченм с того, что он не из Зе! команды. И при нем действительно начали реформировать таможню... То, что он самовлюбленный нарцис это да...
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недолго ему осталось банить. скоро уйдет в забвение или на скамью подсудимых - как повезет
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Недопоступлення інтелекту в черепки зелених довбойобів і приводить до таких наслідків.
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Не подаст вна суд на Дубинского, который его назвал п*дерастом и хапугой?
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за правду - подавать нельзя...
все равно проиграешь...
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Ну эти два п*дераста и хапуги как нибудь и без суда помирятся.Праативные. "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 4
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"Глава таможни Максим Нефьодов заявил, что поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности и изменения курса доллара" - "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни - Цензор.НЕТ 1772 Он либо лжот, либо порохобот! Вы обделались вместе!
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у него большая борода и очень тесные шортики поэтому фаберже ему мешает работать
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Вопрос только один, как можно все просрать всего лишь за пол года???
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Ось у цій гілці https://censor.net.ua/news/3180372/nbu_vyshel_na_mejbank_i_za_pervye_polchasa_prodal_okolo_150_mln_dollarov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73089947 шановний "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 des_104 нагадав зебілу його феєричний висер за серпень минулого року:
"Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217
Зебіл відповів, що в усьому винна світова криза. "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6977 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 "Фіскальні органи - це не якась скарбничка", - Нефьодов про недонадходження від митниці - Цензор.НЕТ 6217 Так що...
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оказывается во всем мире цены падают, но не у нас.
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А тут он прав ! У нас мусара,налоговики и таможенники всю жизнь ставили планы по сборам(ограблению) коммерческих структур и населения ! А это возможно только в ручном режиме и когда ты пошел на сговор с контрабандистами и нарушителями,типа дай нам официалом столько то денег и мы закроем глаза на то что ты тыришь !
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Да, это не копилка. В Польше, Чехии и т.д. А у нас это карман. Личный карман Нефа и Зе.
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Вот же **** эта мировая экономика,замедлилась специально,что бы подставить душку нефьёдова,а дикие таможенные поборы задирающие цену импортного товара до небес для нищих потребителей тут совсем не при чем.
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ага, копилка, притом конкретная... правда, для избранных...
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Скорее импорт и экспорт упали. Импорт падает, если уменьшается потребление, потребление определяется покупательной способностью и развитием экономики. Может у народа просто денег мало, плюс никто из предпринимателей не заходит. И экспорт падает из-за каких-то внешних факторов.
Зато растет золотовалютный фонд. В смысле растет сундук сокровищ, но все вокруг нищают. Как из сказки про Шахерезаду.
А может просто Зеленский какократ и набрал в правительство дурней?
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поступления в таможню уменьшились из-за замедления экономики, падения промышленности / Врёт порахабот проклятущий: Гончарук - лучший премьер-министр за всю историю Украины, - Милованов/Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов.
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А, вот оказывается почему в бюджете дыра...Вы ж всем парили, что барыга все украл, а оно вот как - макроэкономические показатели...Воровать надо меньше, Нефедов!
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То-то таможня новой почты , росал не хотят таможить по инвойсам, хотят за счёт посылок жопу рвануть
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Зелёные балаболки гнобят идиотов. Такова реальность.
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Правда в том, что никто не знает какие реально должны быть поступления от таможни У нас всегда спускали план. И импортерам приходилось платить, вне зависимости от того реальные это сборы, заниженные или завышеные. За все расплачивался конечный покупатель. А реальность никого никогда не интересовала. И это не только на таможне такая хрень...
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Зебобики поменяли на таможне исполнителей и перенаправили денежные потоки в свой карман .Вот и вся суть зекоманды .Основные достижения клоуна это мелкооптовая продажа страны Путину и олигархам .
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тупой заднеприводный гоблин...а дальнебои совсем другое рассказывают о пересечении границы...
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на Нефедова были надежды, но этот говнюк вместо того чтоб бороться с контрабандой и взятками, решил их возглавить. Сейчас контрабас по старым схемам идет как и было. Об этом мне прекрасно известно так как живу в приграничных Черновцах
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Где автоматический обмен базами данных из стран экспортёров?!
Не успел, не захотел, не дали - на выход!
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Привильно базарит, но контрабанда всё ещё существует, и не мелочовка.
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