 Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в держструктурах РФ.
При цьому Вашингтон запевнив, що делегація зі США буде присутня в російській столиці. Список з кількох високопоставлених осіб Білий дім уже направив Москві.
Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив "Газете.Ru" цю інформацію: "Ми отримали повідомлення про те, що президент (Трамп. - Ред.) не приїде".
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що під час його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні останній розповів про своє бажання відвідати Парад Перемоги в Москві 9 травня 2020 року, якщо дозволить його графік.
"Я ціную запрошення (Путіна. – Ред.). Але це саме в розпал політичного сезону, тому ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вдалося", - сказав Трамп Reuters.
Путін щорічно приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що цього року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі виповнюється 75 років. Москва відправила запрошення на 9 травня багатьом іноземним лідерам і представникам міжнародних організацій. Серед них генсек ООН Антоніу Гутерреш, президенти Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та лідери низки країн СНД.
***.ло - оголошуй війну США, зроби послугу!
И попросить завалить рыло.
Какие же эти совки мерзкие то...
Это говно даже 23-е февраля, когда дидов ловили аж за Уралом(драпали знатно), высрали как.... день зощитника человечества
Это реально лепрозорий.
Аж Трамп в голові тримає, шо там у *****...
Щось у лісі здохло(с)
Приезд самого Трампа перед выборами был бы полнейшей глупостью и в его штабе это понимают.
Источник: https://censor.net.ua/n3180405
іядька учить даты истории
Теж "пабєдітєлі"?
А Франція теж "пабєдітєль"? Вермахт розгромив французьку рать менш, ніж за 2 (два) тижні і парадним строєм увійшли до Парижу. Хвалене французьке військо розбіглося, покидало зброю, техніку, **********, все,, більше 1 млн попали в полон, обісрані рештки з "героєм" Де Голем перепливли Ла Манш в самих кальсонах. Францію звільняли американські, британські, канадські війська. Де Голя не допускали до командування на стратегічно і тактично важливих напрямках. Зате після захоплення Франції, коли союзники пішли на Німеччину, Де Голь за їх спиною розвернувся у всій своїй "геройській переможній" красі - мітинги, демонстрації, марсельєза, триколори, виловлювання вішання колаборантів,(навіть дівчат, що обслуговували німецькі борделі)... "пабєдітєлі", герої, ****. Кажуть, що фельдмаршал Кейтель, коли підписував Акт про капітуляцію Німеччини і побачив у залі французьких офіцерів, іронічно замітив "що, і французи нас теж перемогли?"
Примазати Францію до "пабєдітєлєй" ... тоді уже можна і Польщу туди же.
А в основі цього - боягузство (трусость, по московському). Переляк, що все це рано чи пізно буде розкрито і перед усім світом москаль постане, як насильник, злодій і брехло. До цього йде, але щоб цього не допустити, кацапи підуть на крайнощі.