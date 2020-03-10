 Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в держструктурах РФ.

При цьому Вашингтон запевнив, що делегація зі США буде присутня в російській столиці. Список з кількох високопоставлених осіб Білий дім уже направив Москві.

Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив "Газете.Ru" цю інформацію: "Ми отримали повідомлення про те, що президент (Трамп. - Ред.) не приїде".

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що під час його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні останній розповів про своє бажання відвідати Парад Перемоги в Москві 9 травня 2020 року, якщо дозволить його графік.

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"Я ціную запрошення (Путіна. – Ред.). Але це саме в розпал політичного сезону, тому ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вдалося", - сказав Трамп Reuters.

Путін щорічно приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що цього року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі виповнюється 75 років. Москва відправила запрошення на 9 травня багатьом іноземним лідерам і представникам міжнародних організацій. Серед них генсек ООН Антоніу Гутерреш, президенти Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та лідери низки країн СНД.