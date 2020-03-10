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Все про:День Перемоги (255) Москва (758) Путін (16413) Трамп (2572)

 Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Кремлю, що американський лідер не приїде до Москви 9 травня на заходи з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в держструктурах РФ.

При цьому Вашингтон запевнив, що делегація зі США буде присутня в російській столиці. Список з кількох високопоставлених осіб Білий дім уже направив Москві.

Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив "Газете.Ru" цю інформацію: "Ми отримали повідомлення про те, що президент (Трамп. - Ред.) не приїде".

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що під час його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні останній розповів про своє бажання відвідати Парад Перемоги в Москві 9 травня 2020 року, якщо дозволить його графік.

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"Я ціную запрошення (Путіна. – Ред.). Але це саме в розпал політичного сезону, тому ще не знаю, чи зможу я ним скористатися. Але я був би радий, якби вдалося", - сказав Трамп Reuters.

Путін щорічно приймає парад на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Але в Кремлі обіцяють, що цього року відзначать цей день з особливою помпою. Адже перемозі виповнюється 75 років. Москва відправила запрошення на 9 травня багатьом іноземним лідерам і представникам міжнародних організацій. Серед них генсек ООН Антоніу Гутерреш, президенти Франції, Чехії, Сербії, Болгарії та лідери низки країн СНД.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180405
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что 2-я мировая закончилась не 9 мая.
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Ты ба - Путин Трампа позвал, а про Ишака даже не вспомнил.
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Ты ба - Путин Трампа позвал, а про Ишака даже не вспомнил.
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дык... на ишаках парад не принимают... только на конях...
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а Ердоган привезет вагнеровцев на ишаках...я так думаю
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Якщов травні Трамп поїде до Хубла, то в листопаді Трамп пролетить на виборах.
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За Трампом стоит вся мощь американских корпораций, а ЗЕбанарий сам деньги клянчит у всех подряд.
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Потому что 2-я мировая закончилась не 9 мая.
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Власне так, після капітуляції Японії.
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Ольжик совсем не про то, вернее не про того Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування 75-річчя Перемоги - Цензор.НЕТ 4225
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Це ж образа скрєп!!! Діди ваівалі! Покажем піндосам!
***.ло - оголошуй війну США, зроби послугу!
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вот показатель,как нужно и ОБЯЗАНО реагировать обшество на военного агрессора...а не как наш НЕ ЛОХ уморился искать удовлетворения Путину.
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Так теперь россия должна сделать обиженое лицо и ответить-нам подачки не нужны!
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займутся импортозамещением и пригласят толстого ына
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Вот же ж, блин. Значит, Зелю, бедного родственника, позовут. Стол-то уже заказан. Не пропадать же деньгам.
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На месте Меркель Путину можно было бы просто представить соотношение сил.
И попросить завалить рыло.

Какие же эти совки мерзкие то...
Это говно даже 23-е февраля, когда дидов ловили аж за Уралом(драпали знатно), высрали как.... день зощитника человечества
Это реально лепрозорий.
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Испортил плешивому обедню... Столько средств было вбуханно в праздник Победобесия, а главная приманка соскочило... путину нефарт попер в 2020... Дальше только хуже.
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Кстати а как там с коронавирусом? Празднование победобесия вполне может повторить подвиг дедов по количеству жертв Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 5024
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КОРОНАВИРУС ПРОЙДЁТ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ В ВИДЕ ГРУЗА 200.
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Коли нагадали.
Аж Трамп в голові тримає, шо там у *****...
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Трамп много потерял: увидеть воочию новое, нетаналоговное оружие, выпущенное МО совместно с "Союзмультфильмом".
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Кто приедет - тот заразиться от ботокса раком всего организма.
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Зеленского будет уговаривать Макрон приехать туда и заодно потереть , вместо намеченной встречи в Европе . Поглядим , думаю не поедет .но его будут ломать на это.
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Испугался, что придется целоваться с путиным в засос.....а как же коронавирус,подумал Трамп)
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А ведь совсем недавно вроде как собирался приехать.... А потом кукиш под нос- так раз! Трамп отказался приехать к Путину на празднование 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 7848
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При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.
Приезд самого Трампа перед выборами был бы полнейшей глупостью и в его штабе это понимают.
Источник: https://censor.net.ua/n3180405
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послал діядька учить даты истории
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9 мая одна Расия отмечает пабеду несуществующей страны над исчезнувшей....
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"не сильно то мы его на параде видеть и хотели" (пресс секретут)
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Праздновать ОККУПАЦИЮ половину европы с агрессорами, захватчиками и прямыми виновниками развязыванеия той кроваой бойни, по меньшей мере не неадекватно и глупо, по сути аморально и преступно!
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оно ему не надо, потеряет очки из-за этого в будущей схватке с Байденом на выборах
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Он "ценит" приглашение преступника, на котором уже клейма ставить негде. "Скажи кто твой друг и я скажу кто ты".
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у амерекосов свой зеленский....., но к счастью он оказался умнее........
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Тю, а Болгарія тут до чого? Болгарія у 2 св. війні - союзник нацистської Німеччини, знаходилася у стані війни з СРСР. Економіка, інфраструктура Б. працювали на Рейх, болгарські сили ППО збивали літаки союзників а пілотів передавали в гестапо...
Теж "пабєдітєлі"?
А Франція теж "пабєдітєль"? Вермахт розгромив французьку рать менш, ніж за 2 (два) тижні і парадним строєм увійшли до Парижу. Хвалене французьке військо розбіглося, покидало зброю, техніку, **********, все,, більше 1 млн попали в полон, обісрані рештки з "героєм" Де Голем перепливли Ла Манш в самих кальсонах. Францію звільняли американські, британські, канадські війська. Де Голя не допускали до командування на стратегічно і тактично важливих напрямках. Зате після захоплення Франції, коли союзники пішли на Німеччину, Де Голь за їх спиною розвернувся у всій своїй "геройській переможній" красі - мітинги, демонстрації, марсельєза, триколори, виловлювання вішання колаборантів,(навіть дівчат, що обслуговували німецькі борделі)... "пабєдітєлі", герої, ****. Кажуть, що фельдмаршал Кейтель, коли підписував Акт про капітуляцію Німеччини і побачив у залі французьких офіцерів, іронічно замітив "що, і французи нас теж перемогли?"
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Более того, когда аэрофотосъемка зафиксировала огромное количество немецкой бронетехники, готовившейся к прорыву через Ардены, у французов нашелся свой "Хомчак", который, вместо того, чтобы послать туда бомбардировщики, просто отмахнулся от этого факта. И если бы все случилось иначе, то Второй мировой могло бы и не быть.....
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Найголовніше, що в 1940 - му році німці не мали чисельної переваги над французами разом з 300 - тисячним британським експедиц. корпусом. Вся військова геніальність Манштейна і Гудеріана була в умінні створити чисельну перевагу в потрібний час і в потрібному місці (на напрямку головного удару), розсікти і розгромити головні сили противника. Ви маєте рацію - французи сильно понадіялися на свою хвалену лінію Мажіно, але головна причина - у традиційній віковій зверхності і пихатості французів у поєднанні зі ... скажімо так невисокими бойовими якостями. Саме тому Франція в 1940 - му була приречена і власними силами звільнитися б не змогла.
Примазати Францію до "пабєдітєлєй" ... тоді уже можна і Польщу туди же.
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Вторую мировую войну выиграла Англия, США и их союзники!! А это словоблудие "НАША ПОБЕДА "коммунистическо -фашистской- россииской пропопаганды никто всерьёз принимать не должен!! Россияне воевали на американских танках-11 тясяч, самолётах 28 тысяч, боевых кораблях - 500 шт, на американских: джипах-51 тясяча шт, студобекерах-250 тясяч шт, паровозах -2. тыс шт, артилерийских орудиях-110 тыч шт, мотоциклах-36 тыс шт, взрывчатке и всех видах пороха - 1 млн тонн, стали бронированной -3 млн. тонн, алюминия и олова-37- тыс. тонн, пуговиц (да, да обыкновееные пуговицы для советских солдат)) --230 млн шт. СССР получили беплатно тушонки, медикаментов и других товаров 4, 5 млн тонн. Вот так была обеспечена хвалённая красная армия.. Зато у хвалённого козла -жукова при обыске было изъято:: 44 ковра, 51 сундук с дорогими вещами, 7шт - вагонов дорогой немецкой мебели, 4000 метров мануфактуры: бархат, шёлк, парча и других дорогих тканей, 55 картин и гобеленов, 24 шт- ручных часов, 25 шт- стариных дорогих немецких охотничьй ружей, 79 дорогих сервизов посуды из фарфора,.. бра и вазы, 323 шт- меховых изделий (норка, обезъяна, каракуль, соболь, лиса, бобры и пр.), 15 шт- золотых цепей и кулонов, чемодан и 12 шкатулок, с драгоценностями и многое другое ворованное в Германии имущество,. А второй козёл-герой и ворюга- конев обокрал Дрезденскую картинную галлерею.. Как он говорил,"Ну , я люблю, чтобы были бабаы и лошади"" Маршалы -победы блин !! Ворюги!!! Вот так они воевали и воровали . А вы говорите,,Победители" блин!! Жрали тушонку США, воевали оружием США, зато ""МЫ ПОБЕДИЛИ"".
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Насилля, злодюжність і брехня - стовпи державної політики московщини у просторі і часі.
А в основі цього - боягузство (трусость, по московському). Переляк, що все це рано чи пізно буде розкрито і перед усім світом москаль постане, як насильник, злодій і брехло. До цього йде, але щоб цього не допустити, кацапи підуть на крайнощі.
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Товарисч Х#йло наверно очень расстроен..ну ниче будет какой-нибудь елбасы..ну и макрон теперь уже не точно, может под предлогом кароновируса его отошьет
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Предпочту приехать на годовщину вашей смерти - сказал Трамп , отказавшись приехать к Путину на празднование 75-летия Победы
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Рудий клован коронавірусу злякався, от і вся інтрига.
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Еще раз убедился, что порохоботы враги Украины. Посты прямо с русвесны
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Кацапе рузкагаварящій! Чиї саме пости?
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Зебилы время от времени еще пукают на цензоре. Но все реже и реже)))
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Я вибачаюсть, а що ху#ло збираєиться святкувати 9 травня? Якщо друга світова офіційно закінчилася 8-го???????? Поясніть мені
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