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Все про:суд (5974) запобіжний захід (93) Федина (32)

 У Києві суд обирає запобіжний захід нардепці Федині

Печерський районний суд в Києві почав засідання з обрання запобіжного заходу народній депутатці від "Європейської Солідарності" Софії Федині.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в залі суду присутні сама Федина, її захисник і представники обвинувачення.

Суддя у справі - Крістіна Константінова.

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Нагадаємо, 25 лютого Федині під час допиту в Державному бюро розслідувань було вручено клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180404
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь Потерпевшему это добавит пару - тройку лет к будущему сроку .
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земразь маленькое мстительное чмо
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Надеюсь Потерпевшему это добавит пару - тройку лет к будущему сроку .
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО НАПИСАВ ЗАЯВУ НА ФЕДИНУ
10 Березня 2020 15:03
У матеріалах суду по справі погроз життю президенту України Володимиру Зеленському було оголошено, що він особисто написав заяву на народного депутата від "Європейської Солідарності" Софію Федину.

Про це суддя оголосила під час судового засідання.
Перераховуючи матеріали справи, суддя, крім всього іншого, назвала також і копію заяви потерпілого.
"Суддя щойно оголосила, що в матеріалах справи є заява Зеленського В.О. Це правда, воно існує. Так, презЕденту не було чим більше зайнятися, окрім як бігати по кабінетах ДБР і писати заяви на дівчат", - повідомив Висоцький.
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откуда зеленский взял слова про растрелы и висельницы:
вислюк оманський копирует фуйла -"Про Столыпина, конечно, вы к месту вспомнили, только надо иметь в виду, что там были еще и «столыпинские вагоны», куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки - это не что иное, как виселица. Но, правда, надо не забывать все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома Правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда… Вы понимаете, что я имею в виду», - сказал Путин.
16.06.2017
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Маразм в Печерському суді.В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 9031Олександр ПогребиськийПодписаться48 мин.Прокурор:
Таким чином Народний Депутат Софія Федина використовуючи свої зв'язки в колі учасників бойових дій та активістів може збирати несанкціоновані мітинги (вам не почулось, саме так зачитав прокурор «Несанкціоновані»).
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именно она писала (или - давала "добро") на "шутки" об берукте и избитых майдановцах, Украине и т.п... Та и сбор инфы о передвижении ВСУ для ордло - хоть и замяли - но явно она там не случайно перепостивала..
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СпІвучасниця і вигодоотримувач. Чом би й ні
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Не позавидуешь Федине: ответит за слова что президента надо мочить - срок, откажется от слов - трусливая балаболка.
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зеленский - смертный! на фронте - "постреливают" и может прилететь зеленскому прямо в лоб...
за слова - отвечаю, кацап))
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Сухоруков, заткни свою кацапскую пасть и сиди в своих кацапских ******. Пришел сюда под амерским флагом...ппц, и не стыдно?
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********** здрисни вже нарешті звідси зі своїма зебільними коментарями - тебе все одно в спам відправляють!
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не разу не лох оказался просто лошком мелким и злопамятным
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неужели зебильё не видит, какие у него репутационные потери на этом идиотском преследовании! В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 5803
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Его глаз направлен в коричневый глаз путенна... как тут увидеть
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Ну а что ты хотел,эти два уобка даже внешне похожи.У обоих обувь на платформе,обое ******* конкретные,да и твари оба одинаковые,разница только в том,что ***** постарше,а так,что один *****,что второй.
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видит но ничего сделать не может. Судом руководит Беня, ему надо покрепче макать Зе мордой в лайно, чтобы помнил кто тут главный и не выходил из стойла.
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Головнокомандувач злякався, а як він воювати зібрався?
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так і написати на його могилі- Тебя погубила шаурма.
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А коли Клоун казав, що збирається воювати? Він піЗЕдент миру.
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у него война уже закончилась. в голове. он не собирается воевать.
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А кто у него в голове воевал, вы не в курсе?)))
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Мужик бы просто посмеялся и попросил не трогать.
А тут... прям как Путин - прилетел во Францию, а над трапом прицепили бронеколпак. "мужыг" чо В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 5687
два брата-трусо.вата
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ЗЕленый клоун, всех не пересажаешь. Беги лучше в Ростов!
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Шаркля вибрала вірну дорогу до Ростова. А як добре постарається,то зустрінеться з Каддафі, Чаушеску та з іншими гнидами.
Від мене особисто - здохни зелена потвора, разом з своїми тупорилими адептами!
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в конкурсе напугай не лоха пока лидирует Федына В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 5462 Но в спину ей дышит Поярков с его феерическими фразами про вову и его папу
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интересно... неужели про вову и Сруля можно сказать хуже, чем про их думают???
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не пока больше всего вызвал пригорание в области пукана у самого великого косплеера наполеона только Кактус младший В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 7547
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Ще минулої весни файно потролювала Віслюка красуня Яніна із запрошенням на інтерв'ю - "Вова, ну ти ж не сцикун?"
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Кто же станет Украинской Жанной д'Арк? Маруся Звиробий или Федина? Или обе они будут?
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Мерзкое, пакостное, трусливое зе-гавно не мужик.
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На сайті Міноборони з'явилось замовлення на розробку бронепамперсів
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Все комплексы родом из детства...
Даром что-ли у Шмаркли погоняло было "Чинарик" (прям как у *****-"окурок")...
Катался все детство во дворе на подсрачах, а теперь всплыл в тазу любви таких же недоумков как и сам и мстит всему миру...
А на самом деле как было обписянное обидчивое чмо, так им и осталось...
В Киеве суд избирает меру пресечения нардепу Федыне - Цензор.НЕТ 4131
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А этот урод хоть когда-то НЕобкуреным был?
Как ни фото,так убитый.Неужели народу похеру,что их ********** НАРКОМАН,ЖУЛИК,ТРУС И ГАНДОН?
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а нам ещё втирают,что суды перегружены настолько,что не успевают ву законные сроки рассматривать многие антикоррупционные и рейдерские действия политико и депутатов и ..." ВЫНУЖДЕННЫ закрывать уголовные дела"...а тут вот оно что...только за СОМНИТЕЛЬНЫЕ угрозы вчерашнему сценическому актёру (привыкшему и не к такому) нашлось и время и короновирус не помешал..............
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Год назад блогер и телеведущий Александр Дубинский после своего предложения фактически превратить в "газовую камеру" президентский съезд Петра Порошенко, стал фигурантом крупного скандала. И дело никто не заводил за "угрозу убийством президенту Петру Порошенко".
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Да вы вообще охренели, а шо такого сделала Федыня? Дала приказ на отступлени ВСУ, или решила воду в Крым пустить, или она про дефолт рассказывает.? Королевство кривых зеркал,. Ты Зеленский наверно не понял ,что поступаешь плохо, так шо готовься😡
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К чему ему готовиться-то? Ещё четыре года президент.
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Овощь тоже так думал. И где это кацапофильное чмо теперь?
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те преЗЕКу людей вешать можно, а в ответку прилететь не может... странная логика )))
по кремлевскому заказу ))
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ну просто зебобику нужно очень сТрочно для Софии обрать "запобіжний захід", ведь в стране нет других проблем!
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Стосовно "подільниці" Софії Федини, як повідомив кореспондент телеканалу/сайту "Прямий", 10 лютого Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ветеранці АТО, військоовослужбовцю ЗСУ Олені Біленькій (Маруся Звіробій).
Нагадаємо, адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій. Захисник клопотав про відвід прокурора.

https://prm.ua/volontertsi-marusi-zvirobiy-obrali-zapobizhniy-zahid/
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-100500 янелоху.

какое же оно мелкое и мстивое. номальный мужик просто не обратил внимание на бла, бла, бла бабы)))))
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Фу-у-у-ууу! Фу таким бути! Віслюк - ЛІХ!

У Києві суд обирає запобіжний захід нардепці Федині - Цензор.НЕТ 4470
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Зегенерат ведет себя как классический сионист.
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На Майдан вже пора виходити, чи ще зарано? Де Пэтро? Веди вперед нас Сивочолий Гетьман.
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Зелебенське дурило!!!!
Прибери свої зелені руки від Марусі Звіробій і Софійки Федини!!!!
Ти Зелебенське, навіть сказати слова не можеш так як вони говоряь!!!
А взагалі то славненько було б якби Маруся Президент, а Софія пміністр!!!
Але наші смерди на такий вибір неспроможні, їм" лакеїв народу" подавай!!!
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