 У Києві суд обирає запобіжний захід нардепці Федині

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в залі суду присутні сама Федина, її захисник і представники обвинувачення.
Суддя у справі - Крістіна Константінова.
Нагадаємо, 25 лютого Федині під час допиту в Державному бюро розслідувань було вручено клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.
27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
10 Березня 2020 15:03
У матеріалах суду по справі погроз життю президенту України Володимиру Зеленському було оголошено, що він особисто написав заяву на народного депутата від "Європейської Солідарності" Софію Федину.
Про це суддя оголосила під час судового засідання.
Перераховуючи матеріали справи, суддя, крім всього іншого, назвала також і копію заяви потерпілого.
"Суддя щойно оголосила, що в матеріалах справи є заява Зеленського В.О. Це правда, воно існує. Так, презЕденту не було чим більше зайнятися, окрім як бігати по кабінетах ДБР і писати заяви на дівчат", - повідомив Висоцький.
вислюк оманський копирует фуйла -"Про Столыпина, конечно, вы к месту вспомнили, только надо иметь в виду, что там были еще и «столыпинские вагоны», куда насильственно помещали людей, и были так называемые столыпинские галстуки - это не что иное, как виселица. Но, правда, надо не забывать все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны, именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома Правительства. Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете, хотя иногда… Вы понимаете, что я имею в виду», - сказал Путин.
16.06.2017
Таким чином Народний Депутат Софія Федина використовуючи свої зв'язки в колі учасників бойових дій та активістів може збирати несанкціоновані мітинги (вам не почулось, саме так зачитав прокурор «Несанкціоновані»).
за слова - отвечаю, кацап))
А тут... прям как Путин - прилетел во Францию, а над трапом прицепили бронеколпак. "мужыг" чо
два брата-трусо.вата
Від мене особисто - здохни зелена потвора, разом з своїми тупорилими адептами!
Даром что-ли у Шмаркли погоняло было "Чинарик" (прям как у *****-"окурок")...
Катался все детство во дворе на подсрачах, а теперь всплыл в тазу любви таких же недоумков как и сам и мстит всему миру...
А на самом деле как было обписянное обидчивое чмо, так им и осталось...
Как ни фото,так убитый.Неужели народу похеру,что их ********** НАРКОМАН,ЖУЛИК,ТРУС И ГАНДОН?
по кремлевскому заказу ))
Нагадаємо, адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій. Захисник клопотав про відвід прокурора.
https://prm.ua/volontertsi-marusi-zvirobiy-obrali-zapobizhniy-zahid/
какое же оно мелкое и мстивое. номальный мужик просто не обратил внимание на бла, бла, бла бабы)))))
Прибери свої зелені руки від Марусі Звіробій і Софійки Федини!!!!
Ти Зелебенське, навіть сказати слова не можеш так як вони говоряь!!!
А взагалі то славненько було б якби Маруся Президент, а Софія пміністр!!!
Але наші смерди на такий вибір неспроможні, їм" лакеїв народу" подавай!!!