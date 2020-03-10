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 Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Сьогодні, 10 березня, о 15:30 відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, засідання комісії відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем'єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180402
 
 
 Топ коментарі
 
А по вопросу обвала экономики кто будет заседать?
Ахметов с Коломойским?
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Чтоб не заболеть короновирусом нужно пустить воду в крым
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Чует мое сердце, что мы на кануне грандиозного шухера. Сейчас начнут сметать все с полок магазинов и аптек, введут карантин и под шумок земельку толкнут с молотка, а зеленая банда вмиг обогатится, все распродаст и спокойно свалит из страны.
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Єдина надія на бога, і що воно якось само собою розсосеться. А шмигало?
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А по вопросу обвала экономики кто будет заседать?
Ахметов с Коломойским?
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Чтоб не заболеть короновирусом нужно пустить воду в крым
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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщила газета The Straits Times.
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирусПоэтому нужны системы для проверки а не заседание ЦК 95.....
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Ляшко же неделю назад утверждал что Украина готова к приходу короновирусу. Ляшко хоть капля чести осталась? Стреляться будешь?
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Чует мое сердце, что мы на кануне грандиозного шухера. Сейчас начнут сметать все с полок магазинов и аптек, введут карантин и под шумок земельку толкнут с молотка, а зеленая банда вмиг обогатится, все распродаст и спокойно свалит из страны.
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А чё там управлять.Мы уже почти 10 месяцев так едем и всем нравится.)
Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6456
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А вы верите, что в Украине только один заболевший коронавирусом - и то в Черновцах? При том, что наши люди толпами ездят в Европу.
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Богуцьку беріть. Ця кура знає що цей вірус - афера.
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Що, заявить що для того щоб перемогти коронавірус треба негайно дати воду в Крим?
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поздно идиоты поздно, вы ******** вспышку, добрый совет пакуйте чюмаданы и тикайте к багдаше на острова, пока вас не порвали.
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Главное, побольше крестных ходов проводить, как это сделали в воскресенье в Виннице попы московского паханата
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Не короновірус сьогодні є найголовнішою загрозою України. Короновірус - можливо, один з головних факторів; але не на першому - можливо, на третьому місці...
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Просто Шмыгаль показывает свою бесполезность. Потому что в мозгах, очевидно, ничего нет. Не зря ж его Ахметов на главного вора Бурштынской ТЭЦ назначал.
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Так что, кроме коронавируса, в Украине нет проблем?
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слишком много зараженных, и информация вот-вот просочиться? и да, там Жопоблок на парад в москуву собирается - дайте им чартерный самолет в одну сторону и Волошина - обратно не везти - 100 % там заразятся
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там у вас атомные станции уже аварийные, плавится начнут со дня на день, некуда их выжимать, а ахметову все мало денег, тариф хочет поднимать
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