 Шмигаль скликає засідання надзвичайної комісії з протидії коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, засідання комісії відбудеться під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем'єр-міністра України засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть розглянуті актуальні питання протидії коронавірусній інфекції", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням нового коронавірусу COVID-19.
Ахметов с Коломойским?
Как отмечают ученые, эти симптомы могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
Сообщается, что двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у них не было привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле. Однако, коронавирус у них подтвердился.
По их словам, сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирусПоэтому нужны системы для проверки а не заседание ЦК 95.....