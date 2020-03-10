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 Політика України
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Все про:судова реформа (930) Вища рада правосуддя (292) ВККСУ (348)

 Сформувати новий склад Вищої кваліфкомісії суддів можна тільки після зміни законів: міжнародні експерти відмовилися від участі в конкурсній комісії, - ВРП

Сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) можливо лише після внесення змін до закону № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління".

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя (ВРП), передає Цензор.НЕТ.

"Єдиним шляхом врегулювання ситуації є внесення змін до Закону № 193-IX, які б враховували критичні зауваження вітчизняних та міжнародних експертів та врегульовували питання формування конкурсної комісії з відбору членів ВККСУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 10 березня спливає термін формування конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Вища рада правосуддя, яка за законом має затвердити склад цієї комісії, вже двічі відкладала дату її створення. Втім, ВККСУ не сформована.

У відомстві нагадують, що оцінювати кандидатів у новій ВККСУ повинна конкурсна комісія, яка згідно із законом № 193-IX складається з шести членів: трьох представників Ради суддів України та трьох міжнародних експертів.

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Квота іноземних представників у конкурсній комісії відповідно до Закону має складатися із числа експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Тобто йдеться про ті самі організації, що делегували своїх представників до ГРМЕ, яка у 2018 році брала участь у доборі членів Вищого антикорупційного суду України, пояснюють у ВРП.

Як зазначається, тоді іноземних експертів запропонували п'ять міжнародних організацій - Рада Європи, Європейський Союз, Європейське бюро з боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD).

"ВРП звернулася до них із пропозицією делегувати міжнародних експертів до складу конкурсної комісії відразу після оголошення конкурсу з добору членів ВККСУ – 12 грудня 2019 року. Однак відповідей не отримала", - йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, не виявила виявила наміру брати участь у створенні конкурсної комісії й жодна із дванадцяти міжнародних організацій, з якими Україна працює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Таким чином, конкурсна комісія з відбору кандидатів до складу ВККСУ не була сформована.

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"Закон № 193-IX не передбачає випадків, коли міжнародні організації не подають пропозицій щодо представників у конкурсній комісії, відповідно і не визначає дії ВРП у такому разі. Тобто проведенню конкурсу перешкоджає відсутність чітко прописаних законодавчих процедур", - зазначають у ВРП.

У той же час повідомляється, що згаданий закон отримав низку зауважень від міжнародних експертів, а також - негативний висновок Венеціанської комісії.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набрав чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Закон вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС буде здійснюватися Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180400
 
 
 Топ коментарі
 
в этом цирке ни один уважающий себя и дорожащий своим именем эксперт участвовать не будет...
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Бомба! Пора браться за продажные суды!
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Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
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в этом цирке ни один уважающий себя и дорожащий своим именем эксперт участвовать не будет...
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Ща ыксперды - портянка, лукашиха, бандаренчиха, медведпук.., налезут.
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Именно.
ВСП нагло умалчивает, что международные эксперты отказались участвовать в цирке после внесения ВР изменений в закон, опеределяющий проведения конкурса:
статус международных экспертов снижен, последнее слово в решениях конкурсной комиссии теперь - за своми проверенными ребятами типа "портянка, лукашиха, бандаренчиха, медведпук"(с)
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Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
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Дэхволт! Дэхволт! Дэхволт! - кричал мудрый нарид, в предвкушении списания накопленных долгов по коммуналке и долларовых кредитах...
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но сначало нужно ПРИМЕНИТЬ ЗАКОНЫ В ДЕЙСТВИИ по арестам коррупционеров из числа судей.Как-то удивительно,что за все послемайданные годы при наличии антикоррупционных структур и суда никого из власти не смущает череда сомнительных,мягко говоря,действий судейских коллективов.на это многократно указывали и "венецианская комиссия" и западные "доноры" реформ.Вот только ни Порошенко с его мародёрами это не смущало,ни Зеленского с его "на привокзальных площадях и провинциальных подмостках набранной командой".
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Накрутили... Боятся настоящих реформ
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эксперты правильно рассудили, что в этом бессортовом борделе кровати переставляли сотни раз, а шлюхам меняли только прически. без экспертов: может гл. сутенеру профиль деятельности поменять и попробовать себя на кассе какого нибудь ритейла?!
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во-во, "не виявила виявила наміру брати участь у створенні конкурсної комісії й жодна із дванадцяти міжнародних організацій, з якими Україна працює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів" - зебільним, кловану не довіряє ніхто з міжнародних партнерів.


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Иещё существует прокуратура, которая обязана привлекать за весь этот беспредел.
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???
Ти - досі ще совок? Чи касап?
Аааааа, добре, що я веду кондуїт... Виявляється, ти - зебіл уродзоний...
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ти дурепа законів не знаєш, а верзеш казна що. Іди, ішачка, з ішаком гуляй.
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ти, ще, курва лахтинська, комизишся? Давай, в лаптях, нехай шастать!
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Им уже надоело выражать "глубокую обеспокоеннось" и недипломатично послали бабочек ловить.
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АНТИМАЙДАН при владі! Він іще не переміг, но він уже при владі, укріплює свої позиції.
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