Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.
"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один буде коштувати близько 300 грн", - сказав він.
Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.
Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії по регіонах.
Разница с африканской страной только одна - у нас еще явно людей не едят!
Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область) - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации Прославился коронной форазой из фильма Сергея Бодрова - «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!».
;...И то, что теперь Крым российский - так не случилось, не сложилось и не произошло, нет - это желание истории, это - желание времени! По-другому сказать не могу. Я счастлив.;
Виктор Сухоруков, 25.09.2014
Вопиющая безответственность и зеленый долболобизм
я себе сам что-ли ставить диагнозы буду?
в больницы передавайте! уроды какие-то!