EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1328  26
Матеріали за темою:
Все про:Ляшко Віктор (39) тест (15) COVID-19 (607)

 Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня. Вони продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко

Поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікуються 16-17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один буде коштувати близько 300 грн", - сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.

Заступник міністра також зазначив, що  цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії по регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні досліджують 4 випадки підозри на коронавірус, - ЦГЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180399
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А ты думал Зебили только на войне наживаются?
 показати весь коментар
 
 
это значит что в больницах их не будет....идите и покупайте в аптеках....твари...
 показати весь коментар
 
 
Дебилы блин! Всех на юх, в Милан, в Тоскану!
Разница с африканской страной только одна - у нас еще явно людей не едят!
 показати весь коментар
 
 
Это феерично) Навеять панику через свои говноСми и впаривать тест системы усравш...муся скоту. Гениально)
 показати весь коментар
 
 
Интуиция подсказывает что ты первый побежишь за платным тестом и будешь локтями с отборным матом расталкивать очередь.
 показати весь коментар
 
Интуиция подсказывает что ты мокша из-за поребрика мнение которого украинцы вертят на х...ю. Очередь возле обменника уже рассталкал локтями и матами?
 показати весь коментар
 
 
А ти думаєш він просто так нік вибрав?
Ви́ктор Ива́нович Сухору́ков (род. 10 ноября 1951, Орехово-Зуево, Московская область) - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации Прославился коронной форазой из фильма Сергея Бодрова - «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!».

;...И то, что теперь Крым российский - так не случилось, не сложилось и не произошло, нет - это желание истории, это - желание времени! По-другому сказать не могу. Я счастлив.;
Виктор Сухоруков, 25.09.2014
 показати весь коментар
 
Брехуны. А вот интересно: вы , скорее всего , получили их бесплатно, и решили на них заработать ? Так кто у нас БАРЫГА ?
 показати весь коментар
 
 
А сколько у них покупная цена,наверное свой любимый пдв и на тесты мрази наложили.
 показати весь коментар
 
 
Ят.е., аптека - рассадник вируса...попробую смоделировать: заподозрил, отправился в аптеку, купил, экспресс-тестанулся, выявил и задумался, мол, это ж каждый последующий теперь будет иметь положительный результат...
Вопиющая безответственность и зеленый долболобизм
 показати весь коментар
 
 
Вакцины везите, пилюлькины... вакцин нет, а тесты есть... действительно, клоунада
 показати весь коментар
 
обещали лечить за счет государства, а теперь покупай
 показати весь коментар
 
Т.е., теперь в больничку нужно будет приходить со своей (купленной) тест-системой?
 показати весь коментар
 
 
ДЕБИЛЫ.....эти тесты нужны в поликлиниках и пунктах скорой помощи...Уроды опять наживаются на том,что стране просто помогают.ЭТО-ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! Ну,и где эта свежепосаженная в кресло ГБР Венедиктова,которая успела отличиться реакциями только на личные обвинения и даже подала в суды на обвинения,что её муж влияет на её служебную деятельностьГ????
 показати весь коментар
 
 
тобто, таким чином нам кажуть - срали ми на вас, хочеш іди в аптеку для діагностики, цікаво, по які ціні стануть противовірусні препарати! ))
 показати весь коментар
 
І вгадайте, в якої країни їх закупили?
 показати весь коментар
 
 
первая страна в европах, которая обеспечивает эпидемиологическую защиту через аптеки....
 показати весь коментар
 
на кой они в аптеках?
я себе сам что-ли ставить диагнозы буду?
в больницы передавайте! уроды какие-то!
 показати весь коментар
 
Мне вот очень интересно как эти тесты будут вскрывать оболочку вируса до икубационного периода. Скорее всего эти тесты показывают уже продвинутую стадию заражения т.е когда палочка вируса начинает размножаться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору