 Поставку експрес-тестів на коронавірус очікуємо 16-17 березня. Вони продаватимуться в аптеці по 300 грн за штуку, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві у вівторок.

"Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один буде коштувати близько 300 грн", - сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.

Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії по регіонах.

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