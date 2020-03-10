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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4746) Європейська Солідарність (279) Федина (32)

 "За березень у нас 36 поранених, п'ятеро загиблих. Але влада каже, що нас "тільки пострілюють", - нардепка від фракції "ЄС" Федина

Нардепка від "Європейської Солідарності" Софія Федина заявила про те, що Президент Зеленський переслідує тих, хто каже правду про ситуацію на фронті і "перемир'я" з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я нагадаю, що тільки за березень ми маємо 36 поранених, п’ятеро загиблих. І тільки сьогодні десять разів порушувалася тиша. За цей рік ми вже маємо спробу порушення нашої лінії оборони. Але насправді влада каже що нас "только постреливают", а тим паче президент заявляє, що він хоче вішати людей", - сказала Федина.

За її словами, якщо ми зараз будемо мовчати, то "у найближчому майбутньому ми дійдемо до того, що нас будуть вішати".

"Будуть вішати тільки за те, що ми українці, і тільки за те, що ми сміємо десь не погодитися з владою", - додала вона.

Також Федина підкреслила, що підозра їй є неприпустимою і безпідставною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми йдемо в Європу, - Венедіктова про справу Федини і Звіробій

"Сьогодні ми будемо говорити про неприпустимість цієї підозри, про неприпустимість цього запобіжного заходу, будемо його оскаржувати", - зауважила вона.

Також Федина зазначила, що підстави для вилучення в неї закордонних паспортів немає, тому що вона завжди з’являється на допити.

Народна депутатка нагадала про те, що на сьогодні влада влаштувала політичні переслідування не лише для представників опозиції, а й для захисників держави і патріотів.

"Будемо боротися, бо наша з Марусею справа дала тільки початок. Ми маємо справу Шеремета, Ковальова, Пояркова, маємо справу вже набагато серйознішу "Українського кібер альянсу", яких намагаються припнути тільки за те, що вони так само висловлювали своє позиціонування і незгоду з діями і словами президента Зеленського. Зараз головне не мовчати", – сказала Федина.

Крім того, Федина наголосила, що влада бореться з опозиціонерами, які кажуть правду і яких чують люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу"

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180398
 
   
 Топ коментарі
 
Гнать надо это ЗЕленое стадо!
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не заважайте зе дивитись у очи хуйла
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Вот если бы власть начали постреливать
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Сегодня только 10 марта.
Сколько будет погибших за полньій месяц?
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За март у нас 36 раненых, пятеро погибших, а депутат Федина всё равно стоит возле Рады, а не служит медсестрой или военным на фронте. Незадача.
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Сухоруков , у тебя что руки отсохли ? Иди занимайся любимым делом .
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она хочет главнокомандующего направить на фронт! а он боится-там постреливают!
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Вот если бы власть начали постреливать
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Депутат от ПЕС Федина предлагала и это. Правда, когда пришли с уголовным делом и заставили ее ответить за свои слова - сказала что ее не так поняли, это были безобидные разговоры по пьяне и вообще она никогда такого не хотела.
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Сухоруков, ты еще за Симферополь ответишь.
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ЗЕутирок, піди їй це спробуй скажи в очі! Хоча навряд бо зассиш, як і твоя Моніка!
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он же установил срок в год, когда будут постреливать! верно зебилы?
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І який недоумок міг проголосувати за клоуна в надії що той створить диво? "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 8334
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Половина,а то и больше военных.А теперь сидят под обстрелами без права на ответку.
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Картина маслом:
Венедиктова защищает потерпевшего зелЁнского:
"За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 8249
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Зебилоиды, выйдете своего клоуна зашищать, когда мы на путч соберемся, чтоб слуг соседнего народа на ростов отправить?
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А когда вы уже соберетесь, а то уже год всё собираетесь и собираетесь, а на выхлопе получается только постоять и разойтись по заранее утвержденному и слитому в интернет графику.
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От **************, вроде тебя, я в 2014м слышал, как Беркут скоро Майдан разгонит и что никто не будет сопротивляться. Про путч, кстати, клоунская свита истерит, спрашивай у них, прошлый раз обещали в декабре. А Майдан никто не может предсказать точно, поэтому зеленскому памперсы придется каждый день менять.
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Они до следующих выборов опять затихарятся.

В 2014-м они колорадки оперативно поснимали и попрятали, в 2019-м уже никто за ЗЕ "не голосовал".

Важно следующие несколько лет потратить на то, чтобы эту гниль повытаскивать на свет божий, хорошо встряхнуть для пущей мотивации и поразить в правах.
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Так что ж у вас, проклятых укров, война и потери.

А в ЗЕбанарии мирЪ, благодать и диджитализация в колхозах.
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Какую биографию Зеленскому соя делает - уже Пиночета из "бубочки" лепят. Усе на Майдан - пока по одиночке не "перевешали"!
Это лютый пипец - но ведь смешно же, соя...
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Вся эта активность - ширма.
Все очень просто и понятно - Рябошапку сняли. "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 5641
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В этом ты прав - из трусливого паяца Пиночета не слепишь.
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С увольнением Рябошапки сразу стало видно "Who is who".
Заерзали. "За март у нас 36 раненых, пятеро погибших. Но власть говорит, что нас "только постреливают", - нардеп от фракции "ЕС" Федына - Цензор.НЕТ 4277
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Малоросы и приспособленцы проголосовали за малоросского клоуна, который заглядывает путлеру в шоколадный глаз вместо того, чтобы планировать спецоперации по возврату украинских территорий методом захвата серых зон и прлзучего перемещения линии фронта, как это делают орки в Грузии.
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А сколько жертв в год было при Рошене?.Кто может по годам расписать? Убитых,раненых,пропавших,небоевых потерь.Потерь среди демобилизованных,прошедших пекло войны?.Нет такого учёта?.И почему до сих пор нет Пантеона Павшим?Он будет пополняться.
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Січень 2019 року - шість загиблих воїнів від обстрілів, інші втрати були не бойові(хвороби, суїциду, необережне поводження зі зброєю).
Січень 2020 року і місяць ще не закінчився - десять загиблих від обстрілів та підривах на ворожих мінах.
У 2019 році ЗСУ проводили більш активні дії та жорстко відповідали на обстріли ворога, придушуючи його вогневу активність. Тоді, російським найманцям треба було ризикувати, що б заробити копійчину.

Зараз ситуація помінялась і українське керівництво прийняло рішення іти на зближення з агресором та його умиротворення. Кількість загиблих та поранених внаслідок бойових зіткнень зросла", - додав волонтер.

С приходом ЗЕбанария и колаборантов к власти потери увеличились примерно в 2 раза.
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Странро, пугать президента физической расправой подсудно, а народ повешеньем неподсудно.
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Зеленожопое стадо во главе с Зеленым Нелохом Оманским РАССТРЕЛЯТЬ.За здачу интересов Украины как госизменников.
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Зебобикам уже никто не поможет,страдайте молча.
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