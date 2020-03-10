 Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка

"Нова реальність логістики. Нас очікує перенесення виробництва на внутрішній ринок (уряд його захищатиме по повній програмі) або на ринки, ближчі до центрів виробництва (Україна для ЄС)", - заявив Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він уточнив, що це довгострокові прогнози. А поки що в умовах обмеження подорожей розвиватиметься електронна комерція, вважає торгпред.

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"У класичній промисловості буде гра на нервах: уряди захищатимуть виробників, здешевлюватимуть сировину, боротимуться за ринки збуту. Інтенсивність використання всіх заходів торговельної політики тільки подвоїться", - зазначив Качка.

На думку торгпреда, попит на агропродукцію може зрости в умовах глобальних карантинів, загалом він менш еластичний, ніж попит на техніку.

"Загалом роль продовольчої безпеки зростатиме. Україна є важливим суб'єктом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив він.

"Четвертий квартал минулого року навчив: надто дорога гривня вбиває експорт. Усі великі торгові країни вже грають у валютні піддавки, наввипередки здешевлюючи свою валюту. Це жорстоко щодо громадян, але рятує економіку. Нам не можна допустити відносного подорожчання гривні (хоча сьогодні це і звучить смішно)", - вважає торгпред.