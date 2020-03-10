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 Політика України, Економіка
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 Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка

Поширення епідемії нового коронавірусу у світі стимулюватиме перенесення виробництва на внутрішній ринок України, прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

"Нова реальність логістики. Нас очікує перенесення виробництва на внутрішній ринок (уряд його захищатиме по повній програмі) або на ринки, ближчі до центрів виробництва (Україна для ЄС)", - заявив Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він уточнив, що це довгострокові прогнози. А поки що в умовах обмеження подорожей розвиватиметься електронна комерція, вважає торгпред.

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"У класичній промисловості буде гра на нервах: уряди захищатимуть виробників, здешевлюватимуть сировину, боротимуться за ринки збуту. Інтенсивність використання всіх заходів торговельної політики тільки подвоїться", - зазначив Качка.

На думку торгпреда, попит на агропродукцію може зрости в умовах глобальних карантинів, загалом він менш еластичний, ніж попит на техніку.

"Загалом роль продовольчої безпеки зростатиме. Україна є важливим суб'єктом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив він.

"Четвертий квартал минулого року навчив: надто дорога гривня вбиває експорт. Усі великі торгові країни вже грають у валютні піддавки, наввипередки здешевлюючи свою валюту. Це жорстоко щодо громадян, але рятує економіку. Нам не можна допустити відносного подорожчання гривні (хоча сьогодні це і звучить смішно)", - вважає торгпред.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180396
 
 
 Топ коментарі
 
Барменталь, дайте шарику селёдки!
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из какого дурдома их набрали то?
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Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6840 Йа діко ржу...А коронавірус в курсі што йево в Украінє нє будєт?
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Тут селёдкой не обойтись,только деканоат галоперидола,и то вряд ли поможет.
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Они все из одного квартала. Зьомы, _ля!
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расскажешь гробовых дел мастеру Безенчуку...
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Йа діко ржу...А коронавірус в курсі што йево в Украінє нє будєт?
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нет у нас вируса, поэтому тэслы и самсунги уже столбят гектары земли под Богодуховом.
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тэслы и самсунги в пролете. ОАЕ переносит туда свои нефтяные месторождения!
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ого значит и пальму-остров свою перевезут, я верил в 4000 евро, теперь знаю шо заживу на проценты в 40000 евро каждый месяц и у меня будет в прислуге два кацапа а на ужин вареный младеней.
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дайош пальму остров в район Кирилловки !!!
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неть под Богодухов! я уже с шейхом все вопросы перетёр.
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Слабо верится. До сих пор инвестиции в Украину носили символический характер.
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Не то, чтобы символический - скорее
1) Спекулятивный
2) Фиктивный (отмывание выведенных ранее коррупционных денег)
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Утка дежит вас (кому такое рассказывает) за умственно отсталых.
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бред , мерседесы будут делать пенсионеры ? хотел бы я посмотреть как бабки айфоны собирать будут , а слепые дедки плато паять Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9626
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хоспидя, да плюньте Вы на них - чего их опровергать? чего какие-то разумные аргументы приводить?
это клоуны из квартала.
это их уровень.
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справедливости ради эта фрикаделька советы давала клоунам во власти ,еще до клоунов 95 Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6036
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... патамушо у нас вируса не будет!
ЧЕСНОК и ЧАЕК С МАЛИНОЙ защитят нас от вируса! - это сам Большой Зебоб сказал (который нач. - РНБО).
Тупые еврогейцы чего-та-там лечить думают - но бубачка с Большим Зебобом умнее этих евро-дураков, мы-то знаем...
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Зараз ЗЕко-***** швиденько пропихне в карний кодекс статтю що хворий на короновірус є саботажником і підриває економіку країни - і всі відразу перестануть хворіти.
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Сказал, шо чорт в лужу перднул.
Тонкий ЗЕпук, на толстые обстоятельства.
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Шариковы Вы хоть свой больной бред не озвучивайте вслух
И один вопрос что Вы сделали чтоб сюда пришли инвесторы, да нифига только делаете хуже Вам лучше жевать чем говорить
И разговорный комический жанр уже не в моде все уже нажрались Вашей брехни
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Очередной безумец.

Кто в здравом уме будет ставит свой бизнес в зависимость от хотелок бабушки Бени и ЗЕбанария?

Для буржуинов уже все стало ясно.
Рекомендации Морган Стенли не вкладыватьв Украину, отказ МВФ и измазывание говном в "интервью" ЗЕлупочка в Гардиан - лучшие показатели реакции Запада.
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Интересно, Качка просто прекраснодушный идиот или специально занимается "окозамылюванням", делая хорошую мину при плохой игре?
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это всё, что нужно знать о нынешнем министерстве экономики. снизу постучали...
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молчи - сойдешь за "умного", это точно об этом дЭбиле
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Где этим идиотам дают образование и дипломы?
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Точно,этот тоже МАУ наверное "окончил" или московскую школу гэбэ.
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дебилы, ***! (с) С какого перепугу, вдруг?
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Боже...где они понабирали этих идиотов? С каких помоек?
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Это просто вирус гриппа хоть и новый. Он не будет бушевать 5-10 лет чтобы менять логистику. Ох и дебилы у нас в правительстве работают. На вирус больше надеются чем на свои способности.
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простой вирус, полное выздоровление по рекомендациям ВОЗ наступает через 6-7 недель при легком течении, при тяжелом - несколько месяцев. Повторное заражение возможно на 5й день после выздоровления ( по информации Китайских врачей, наблюдавших за тысячами случаев)
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И да, при тяжелом течении легкие возможно прийдется менять - поскольку большая их часть будет составлять спаечная масса
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Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину/ Почему ? Почему вещун-провидец только замминистра?
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А накрывание волной инвестиций уехало вместе с Гончаруком на самокате или зебилам стоит еще подождать? Распространение коронавируса в мире будет стимулировать компании переносить производство в Украину, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6149
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Час простих дебілів з "квартала" минув. Прийшов час тупих продажних дебілів біля керма країни.
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Очередной ЗЕленый бред очередной ЗЕленой обезьяны
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Несе Качка ф.йню,
Ажно вухи гнуться..
Чи вони дебилы,
Чи вони стебуться ?!
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Вывод: можно в экономике ничего не делать, короновирус сам сделает.
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Если быстро закончится, то скажут - ну вот, чуть к нам все не перенесли, но корона с вируса упала, падла)
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Ага, и в северную корею, там тоже нет вируса.
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. Лавина инвестиций захлестнула Украину.
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После этого тщательного анализа экономической коньюнктуры должен последовать незамедлительный рост курса гривны по отношению к доллару и средний показатель ВВП 10% в декаду...
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Меня интересует этот высер чисто с фармакологической стороны. Проще говоря: что он жрет?
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"Ани КИБАРГИ заполонили всю планету, КИБАРГИ, АНИ, ЗАПОЛОНИЛИ !!!" А. Рева
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Одни слуги дебильнее других...Вся партия бракованная...
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Вся - не вся, но рот открывают почему то тупые.
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Хто з них не відкривав рота здається розумним поки не заговорить.
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Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1598

Дебилы м-ля.
Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1598

Неужели все такие бараны из еврейского кодла? Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3202
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Нам нельзя допустить относительного удорожания гривни (хотя сегодня это и звучит смешно)", - считает торгпред.-"смешной торгпред"...с "зе" удорожание грив не грозит
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Из Китая по новому шелковому пути эшелоны прут, Грузия и Азербайджан для этого построили мосты через моря.
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Конечная цель шелкового пути - Крым, кацап?
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А шо там уже мост развалился и нужен новый, тупой рогуль?
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на х кому-то нужно производство в этом коррумпированном болоте ?
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Баран . В Україні людей немає , всі на заробітках , бо зарплата мала . Немає сенсу горбатитись .
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А что ж такое? Барыги уж год как нет, пора бы уже возвращаться.
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Тю! А нас вчили економіці, фінансам, менендженту, ринковим відносинам... А воно он щоооо...
вірусу треба радіти в сусідніх країнах світу. Ну, правда, не в Трускавці вчили.
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достали всякие мрийныки со своими инфантильными казками...
... если Украине удастся каким-то продуманным чудом не допустить вспышку коронавируса, как в Италии, где карантин и коллапс, или в других странах, то это уже будет наилучшим имиджевым приобретением для нашей скромной развивающейся державы
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