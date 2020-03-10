 Поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну, - торгпред Качка

"Нова реальність логістики. Нас очікує перенесення виробництва на внутрішній ринок (уряд його захищатиме по повній програмі) або на ринки, ближчі до центрів виробництва (Україна для ЄС)", - заявив Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він уточнив, що це довгострокові прогнози. А поки що в умовах обмеження подорожей розвиватиметься електронна комерція, вважає торгпред.
"У класичній промисловості буде гра на нервах: уряди захищатимуть виробників, здешевлюватимуть сировину, боротимуться за ринки збуту. Інтенсивність використання всіх заходів торговельної політики тільки подвоїться", - зазначив Качка.
На думку торгпреда, попит на агропродукцію може зрости в умовах глобальних карантинів, загалом він менш еластичний, ніж попит на техніку.
"Загалом роль продовольчої безпеки зростатиме. Україна є важливим суб'єктом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив він.
"Четвертий квартал минулого року навчив: надто дорога гривня вбиває експорт. Усі великі торгові країни вже грають у валютні піддавки, наввипередки здешевлюючи свою валюту. Це жорстоко щодо громадян, але рятує економіку. Нам не можна допустити відносного подорожчання гривні (хоча сьогодні це і звучить смішно)", - вважає торгпред.
1) Спекулятивный
2) Фиктивный (отмывание выведенных ранее коррупционных денег)
это клоуны из квартала.
это их уровень.
ЧЕСНОК и ЧАЕК С МАЛИНОЙ защитят нас от вируса! - это сам Большой Зебоб сказал (который нач. - РНБО).
Тупые еврогейцы чего-та-там лечить думают - но бубачка с Большим Зебобом умнее этих евро-дураков, мы-то знаем...
Тонкий ЗЕпук, на толстые обстоятельства.
И один вопрос что Вы сделали чтоб сюда пришли инвесторы, да нифига только делаете хуже Вам лучше жевать чем говорить
И разговорный комический жанр уже не в моде все уже нажрались Вашей брехни
Кто в здравом уме будет ставит свой бизнес в зависимость от хотелок бабушки Бени и ЗЕбанария?
Для буржуинов уже все стало ясно.
Рекомендации Морган Стенли не вкладыватьв Украину, отказ МВФ и измазывание говном в "интервью" ЗЕлупочка в Гардиан - лучшие показатели реакции Запада.
Ажно вухи гнуться..
Чи вони дебилы,
Чи вони стебуться ?!
Дебилы м-ля.
Неужели все такие бараны из еврейского кодла?
вірусу треба радіти в сусідніх країнах світу. Ну, правда, не в Трускавці вчили.
... если Украине удастся каким-то продуманным чудом не допустить вспышку коронавируса, как в Италии, где карантин и коллапс, или в других странах, то это уже будет наилучшим имиджевым приобретением для нашей скромной развивающейся державы