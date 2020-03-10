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 Суд у справі MH17: Свідки заявили про страх за своє життя (оновлено)

Значна частина свідків у судовому процесі у справі про катастрофу MH17 зазнають серйозного ризику, тому їх потрібно оберігати і захищати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це заявив один із суддів у цій справі в ході засідання.

Суддя розповів, що майже всі свідки у цій справі сказали про те, що хотіли б зберегти анонімність через страх за свою безпеку.

Так, один зі свідків, який раніше мешкав на окупованій території, розповів, що озброєні люди двічі навідувалися до нього в будинок, після чого він був змушений покинути його.

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Ще один свідок, який проживає на підконтрольній українському уряду території, сказав, що боїться розголосу зі страху бути затриманим російськими спецслужбами.

Суддя підкреслив, що на окупованих бойовиками територіях Донбасу як і раніше фіксуються випадки тортур щодо людей, а російські спецслужби беруть участь у вбивствах по всьому світу.

Він додав, що слідство переконалося в тому, що ГРУ і ФСБ беруть участь, в тому числі, у війні на Донбасі.

Наприклад, один зі свідків заявив, що російські військові разом з бойовиками були присутні на місці запуску "Бука", з якого був збитий літак MH17. Суддя нагадав, що росіяни робили все можливе, щоб перешкодити розслідуванню, зокрема, вони з території РФ зламували електронні системи, якими користувалися нідерландські розслідувачі справи про катастрофу літака.

Прокурор Тейс Бергер заявив, що Росія намагається перешкодити розслідуванню катастрофи MH17 шляхом розкриття особи свідків, чиї дані були засекречені, а спецслужби можуть перехоплювати повідомлення і відслідковувати переміщення людей, пише РБК-Україна.

"Опитування свідків є реальним ризиком для їхньої безпеки. У зв'язку з цим судовий слідчий ухвалив рішення засекретити дані десятків людей", - заявив він.

Бергер додав, що у свідка, який розслідував обставини катастрофи, перебуваючи в Росії, вилучили комп'ютер.

"Є чіткі вказівки на те, що російські спецслужби активно намагаються перешкодити зусиллям щодо встановлення правди з приводу катастрофи рейсу MH17", - підсумував прокурор.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Сьогодні, 10 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, тривають слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180395
 
   
 Топ коментарі
 
хороший и нужный суд. многим в мире может открыть глаза. жаль только, что у большей части нашего народа они закрыты безнадежно
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Свидетели реально в опасности. Это ясно.
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Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-Пидарасы,сэр.
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хороший и нужный суд. многим в мире может открыть глаза. жаль только, что у большей части нашего народа они закрыты безнадежно
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в Нидерландах не лохи сидят - настоящего свидетеля от липового отличить сумеют
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стасік. а шо у вас там твориться?
Іконами по коронавірусу, але не в Росії, а у Вінниці: МП влаштував хресну ходу по шосе .

Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 555
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это твоя секта устроила, сурик пилимырчук.
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ну те що ти зебіл я знаю давно вже, між іншим їх багатенько, сєкта 73% більш правдиво буде сказати.
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ванёл обрыстайлович, после того как ты забздел встретится , а потом ещё рассказывал про какой то пестик с которого срезал мушку для личного пользования, ты для меня никто и зовут тебя никак. А в нашем госпитале , как сказали врачи ты лечил хронический геморой .
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Баранов представник саме твоєї МП секти!
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я хожу в церковь УП , которая находится у нас возле завода "Маяк", так что кот помойный ты тут прогнал туфту с которой существуешь бок о бок всю дорогу.
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если кодила не включены значит борьба против вируса не имеет смысла, срочно включить на максимальную копоть Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 6429
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Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
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та STAS 777 там в первом ряду вышагивал... и орал "вазелин - форевер! лишь бы не порох!"))
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лишенец, заметь про вазелин - форевер не я сказал, а сказал ты которого им пользуют.
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Свидетели реально в опасности. Это ясно.
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если свидетели до сих пор живы значит это недоработка ФСБ и кто то останется без погон и пенсии.
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да ну ладно. в Киеве немало убийств и покушений организовало фсб. чисто по памяти - Вороненков, Шеремета, Окуева и Осмаев (дважды)
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я бы на месте свидетелей тоже заявлял об опасности. Пусть дают мне и всей семье паспорт Нидерландов и по программе защиты свидетелей обеспечат жильем и работой
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Та не бойтесь! Не факт, что вас отравят полонием и вы умрете в муках. Может вас просто взорвут. Паф, и вы уже на небесах, быстро и безболезненно. Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 1501
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Їх потрібно захищати , як свідків . Бо уряд РФ замовляє і фінансує вбивства людей і теракти в багатьох країнах світу .
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Ботоксний недопалок сам сцить щоби його не отрруїли, але мабуть буде як завжди канделябром по черепу !!!
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как там у Рождественского...
...Мы учились бояться
еще до рожденья.Страх державныйвыращивался, как
растенье.И крутые овчарки от
ветра шалели,охраняяКолымские
оранжереи... И лежала Сибирь, как
вселенская плаха,и дрожала земля от
всеобщего страха.Мы о нем даже в
собственных мыслях молчали,и таскали его, будто
горб, за плечами.Был он в наших мечтах
и надеждах далеких.В доме вместо тепла.Вместо воздуха - в
легких!Он хозяином был.Он жирел, сатанея... Страшно то, что без
страха-

гораздо страшнее
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...той мурує, той руйнує,ТОЙ НЕ СИТИМ ОКОМ НА КРАЙ СВІТУ ЗАЗИРАЄ, ЧИ НЕМА КРАІНИ,ЩОБ ЗАГАРБАТЬ І З СОБОЮ ВЗЯТЬ У ДОМОВИНУ! Т.Г.Шевченко про росію та путіна.
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...той мурує, той руйнує,ТОЙ НЕ СИТИМ ОКОМ НА КРАЙ СВІТУ ЗАЗИРАЄ, ЧИ НЕМА КРАІНИ,ЩОБ ЗАГАРБАТЬ І З СОБОЮ ВЗЯТЬ У ДОМОВИНУ! Т.Г.Шевченко про росію та путіна.
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