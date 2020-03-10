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 Суд у справі MH17: Свідки заявили про страх за своє життя

Значна частина свідків у судовому процесі у справі про катастрофу MH17 зазнають серйозного ризику, тому їх потрібно оберігати і захищати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це заявив один із суддів у цій справі в ході засідання.

Суддя розповів, що майже всі свідки у цій справі сказали про те, що хотіли б зберегти анонімність через страх за свою безпеку.

Так, один зі свідків, який раніше мешкав на окупованій території, розповів, що озброєні люди двічі навідувалися до нього в будинок, після чого він був змушений покинути його.

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Ще один свідок, який проживає на підконтрольній українському уряду території, сказав, що боїться розголосу зі страху бути затриманим російськими спецслужбами.

Суддя підкреслив, що на окупованих бойовиками територіях Донбасу як і раніше фіксуються випадки тортур щодо людей, а російські спецслужби беруть участь у вбивствах по всьому світу.

Він додав, що слідство переконалося в тому, що ГРУ і ФСБ беруть участь, в тому числі, у війні на Донбасі.

Наприклад, один зі свідків заявив, що російські військові разом з бойовиками були присутні на місці запуску "Бука", з якого був збитий літак MH17. Суддя нагадав, що росіяни робили все можливе, щоб перешкодити розслідуванню, зокрема, вони з території РФ зламували електронні системи, якими користувалися нідерландські розслідувачі справи про катастрофу літака.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Сьогодні, 10 березня, в судовому комплексі Схипхола, який розташований біля аеропорту Амстердама, тривають слухання у справі збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180395
 
 
 Топ коментарі
 
хороший и нужный суд. многим в мире может открыть глаза. жаль только, что у большей части нашего народа они закрыты безнадежно
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Свидетели реально в опасности. Это ясно.
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если кодила не включены значит борьба против вируса не имеет смысла, срочно включить на максимальную копоть Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 6429
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хороший и нужный суд. многим в мире может открыть глаза. жаль только, что у большей части нашего народа они закрыты безнадежно
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стасік. а шо у вас там твориться?
Іконами по коронавірусу, але не в Росії, а у Вінниці: МП влаштував хресну ходу по шосе .

Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 555
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это твоя секта устроила, сурик пилимырчук.
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ну те що ти зебіл я знаю давно вже, між іншим їх багатенько, сєкта 73% більш правдиво буде сказати.
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если кодила не включены значит борьба против вируса не имеет смысла, срочно включить на максимальную копоть Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 6429
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Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
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Свидетели реально в опасности. Это ясно.
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если свидетели до сих пор живы значит это недоработка ФСБ и кто то останется без погон и пенсии.
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я бы на месте свидетелей тоже заявлял об опасности. Пусть дают мне и всей семье паспорт Нидерландов и по программе защиты свидетелей обеспечат жильем и работой
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Та не бойтесь! Не факт, что вас отравят полонием и вы умрете в муках. Может вас просто взорвут. Паф, и вы уже на небесах, быстро и безболезненно. Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь - Цензор.НЕТ 1501
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Їх потрібно захищати , як свідків . Бо уряд РФ замовляє і фінансує вбивства людей і теракти в багатьох країнах світу .
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