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 Політика України
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Все про:референдум (332) Швейцарія (105) Разумков Дмитро (403)

 Разумков: Україна може залучити швейцарський досвід у питанні референдумів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна може залучити швейцарський досвід у питанні референдумів.

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроєкти, якими мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо їх розглянути", - сказав Разумков.

У межах офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою. Він привітав пані Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Швейцарії в майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт закону "Про всеукраїнський референдум" винесено на громадське обговорення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180392
 
 
 Топ коментарі
 
В Швейцарии народ бы не выбрал в руководители государства клоуна- идиота..да и тупое зеленое стадо массажистов- фотографов тоже бы не выбрал...
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А китайский опыт в борьбе с коррупцией нет желания привлекать?
Разумков: Украина может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов - Цензор.НЕТ 7866
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Козацький референдум не підходить? Киями по спині зрадникам України.
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значит воду на крым таки серьёзно собираются подать.
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Этому мужику с серьезным лицом уже пора паковать чемодан. Вовины приоритеты (и кореша) поменялись.
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А зачем он нам нужен? У нас есть свои предложения в ВР по референдуму. Ты ещё туалетную бумагу у них поспрошай, а то у нас какая-то ненадёжная. Шо за дебил, м-ля?
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У нас не Швейцария, население намного больше и коррупция.
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так они потихоньку проталкивают федерализацию через референдумы местные))
швейцария веками отстраивала свой банковский механизм независимости и нейтралитета и у нее нет такого громадного имперского соседа под боком))
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В Швейцарии народ бы не выбрал в руководители государства клоуна- идиота..да и тупое зеленое стадо массажистов- фотографов тоже бы не выбрал...
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Козацький референдум не підходить? Киями по спині зрадникам України.
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Почему все наши достижения находятся в будущем?
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Так вернулась власть большевиков строить "светлое будущее" .
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Это для того чтобы подделывать результаты !!! Зебилу и его банде уже никто не верит !!!
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А китайский опыт в борьбе с коррупцией нет желания привлекать?

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ні, бо він не показав результату. Китай є доволі корумпованою країною, а лідерами по несприйняттю корупції є скандинави, у яких це взагалі не тяжкі злочини...
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Это значит , что у нас хотят построить даже не федеративную модель , а конфедерацию ?
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Сколь в Швейцарии безтямных лоббистов интересов вражеской страны?

А у нас 73% безумных дибилов разной степени пророссийскости, у которых никто право голоса не отбирал.
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Украина(!) может привлечь.-А может и не привлечь. Хрен её , Украину, знает-философствует барыга кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Любой опыт можно испоганить исполнительным стадом баранов с пастухами, руководимыми Мацквой
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А если еще голоса баранам дадут опазажописты - никакая Швейцария ПРорегионалам не указ с ее опытом . РАЗУМКОВ - ЛИДЕР МОЛОДОЙ ПР , кто-то забыл ?
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та все поняли,зачем он туда ездил...конечно же референдум,шоб изменить конституцию в пользу рахи.главное что ответственность будет снята со слуг и перенесена на плечи зубожилого народа.
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Первые эксперименты с прямой демократией в Крыму уже показали результаты ещё в 14-м году ...
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Сачала по пару "стволов" в каждый дом,как в Швейцарии,а тогда уже -референдум! Тогда будет "как в Швейцари́и"!
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Дурни, для того, чтоб использовать швейцарский опыт нужно иметь ШВЕЙЦАРСКИХ ГРАЖДАН, а не украинских ПОДДАНЫХ /многие из которых мало того, что рабы и холопы, да к тому еще и соседней москальской ЫМПЕРИИ/!
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Брехливі, зелені гниди.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
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В Швейцарії нема при владі зелених дебілів.
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Может для начала привлечь опыт в экономических вопросах? Или это на последнем месте?
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Ця влада гарно вміє робити лише декілька речей.
Влаштовувати шоу кожного дня.
В "турборежимі" руйнувати і грабувати країну, кодлою "свинарчуків- зеленського- коломойського".
Маніпулювати - словоблудити, прикриваючи демократичними ідеями здачу України фуйлу.
Вимощують "благими" намірами дорогу в пекло
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