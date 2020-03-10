 Разумков: Україна може залучити швейцарський досвід у питанні референдумів

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"У Швейцарії успішно працює практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи. Україна також робить перші кроки. Вже розроблено законопроєкти, якими мають бути розширені форми прямої демократії: закріплено механізми загальнонаціонального та місцевих референдумів, народного вето, відкликання депутата. Сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо їх розглянути", - сказав Разумков.
У межах офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою. Він привітав пані Зоммаругу з обранням та висловив сподівання на поглиблення співпраці України та Швейцарії в майбутньому.
швейцария веками отстраивала свой банковский механизм независимости и нейтралитета и у нее нет такого громадного имперского соседа под боком))
А у нас 73% безумных дибилов разной степени пророссийскости, у которых никто право голоса не отбирал.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
Влаштовувати шоу кожного дня.
В "турборежимі" руйнувати і грабувати країну, кодлою "свинарчуків- зеленського- коломойського".
Маніпулювати - словоблудити, прикриваючи демократичними ідеями здачу України фуйлу.
Вимощують "благими" намірами дорогу в пекло