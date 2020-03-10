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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ізраїль (387) карантин (107) посольство України (175) COVID-19 (607)

 Посольство України рекомендує не їздити в Ізраїль тим, хто не зможе забезпечити собі 14-денну ізоляцію. За порушення карантину - до 7 років в'язниці

Посольство України в Ізраїлі рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом відвідати Ізраїль, але не зможуть забезпечити там своє перебування в карантині протягом 14 днів, утриматися від подорожі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в Ізраїлі.

"У зв’язку із збільшенням кількості випадків захворюваності на коронавірус COVID-19 на території Ізраїлю урядом країни з 20:00 12.03.2020 року запроваджуються обмежувальні заходи щодо іноземних громадян, які планують відвідати Ізраїль", - сказано в повідомленні.

Зокрема, іноземці, які подорожують до Ізраїлю можуть отримати дозвіл на в'їзд в країну виключно за можливості забезпечити своє перебування в домашньому карантині протягом двох тижнів.

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"Під час перетину кордону іноземні громадяни мають повідомити співробітникам імміграційної служби постійну адресу свого перебування у карантині. В разі відсутності можливості перебування у карантині протягом 14-денного періоду іноземцям буде відмовлено у наданні дозволу на в’їзд в Ізраїль", - повідомили у відомстві.

Також у посольстві зазначили, що режим дотримання домашнього карантину перевіряється співробітниками Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів Ізраїлю.

"У разі встановлення факту порушення умов перебування у карантині особи, винні у таких діях можуть бути притягнути до кримінальної відповідальності з максимальним строком покарання сім років позбавлення волі", - повідомили в посольстві.

"У зв’язку із викладеним вище Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам України, які планують у найближчий час відвідати Ізраїль та не зможуть забезпечити перебування у карантині протягом 14 днів утриматися від подорожі або здійснити її після скасування обмежувальних заходів", - додали у відомстві.

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Посольство України рекомендує не їздити в Ізраїль тим, хто не зможе забезпечити собі 14-денну ізоляцію. За порушення карантину - до 7 років вязниці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180390
 
   
 Топ коментарі
 
Круто евреи всем показали, как нужно на карантин отправлять

Или карантин за свои или тюрьма за казенный счет...
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нужно вислюку намекнуть - что карантин на презЕдентов - НЕ распространяется.. пусть едет Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1792
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Як фашисти... Фільтраційні лагеря...
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нужно вислюку намекнуть - что карантин на презЕдентов - НЕ распространяется.. пусть едет Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить себе 14-дневную изоляцию. За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 1792
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ну, там весь цемес в "За нарушение карантина - до 7 лет тюрьмы" и пусть рассказывает в их тюряге про дырки)) Посольство України рекомендує не їздити в Ізраїль тим, хто не зможе забезпечити собі 14-денну ізоляцію. За порушення карантину - до 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1369
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Круто евреи всем показали, как нужно на карантин отправлять

Или карантин за свои или тюрьма за казенный счет...
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7 років тюрми. Отак. Так, шо? І це зовсім виявляється і не «срєднєвєковьє»
А розголос на весь Світ про сереньовічних українців Нових Санжар?
Хтось, вибачився?
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конечно , камнями в окна буса с криками "пусть твои дети сдохнут" и заранее озвученное решение правительства Израиля это совсем одно и то же.... а чё не ?
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Дадада.
А те що «срєднєвєковиє» прийняли і громадян Ізраїля (мабуть за відсутністю у Ізраїля аеропланів), це як?
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чего ты дакаешь и пишешь по дебильному ? те две кобылы на видео которые слали проклёны этим людям в автобусах и бросали в них камни уже поехали и извинились перед ними ? или ты может хочешь сказать что это было лицо нашей нации и мы все такие ?
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"Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей", - говорит он, но его глаза загораются. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - говорит он, говоря как герой комедии. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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Именно. Действия или бездействие властей - это то, что в первую очередь определяет отношение иностранцев к нам. Дикость собственно народа - ни у кого сомнений не вызывает изначально.
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Не народ.
В Україні нинішня влада фахово і ментально СЕРЕДНЬОВІЧНА.
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Річ у тому, що в Україні нинішня влада фахово і ментально СЕРЕДНЬОВІЧНА.
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а быть просто воспитанным то Зеленский мешает ….
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"Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей", - говорит он, но его глаза загораются. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - говорит он, говоря как герой комедии. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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раз так все суворо в Ізраєлі - Україні теж треба карантинити .
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«10 марта 2020
Стало известно об отказе Трампа приезжать на празднование дня Победы»
God bless USA !
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Думаю,Трамп не приехал бы в Москву в любом случае.
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Египет нельзя тоже ездить, немец умер в Хургаде, 60 случаев. Франция,германия,и.т.п. все на 14 дневный карантин как в Рашке. Смертность в Италии 460 умерло, 600 выздоровело, 600 в критическом состоянии. Может мутировал, хрен его знает. но 50 на 50. Выживешь или нет. А это с их медициной. Сейчас только выйграть время надо
В Рашке хоть диагностируют в Шарике, тут ко лбу приставили термометр и будь здоров. К концу марта будет писец
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и вопрос: нахрена туда ехать, чтоб 14 дней на карантине сидеть?
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Ага, радость - прилететь в Израиль, чтоб две неделе просидеть взаперти, в таком случае можно сидеть дома и не морочиться! Евреи сами себе похерели весь турбизнес!
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Евреи молодцы.Вот это я понимаю забота о здоровье своих людей.Жестко,но необходимо.Единственно,мне непонятно,где они все карантин проходить будут,в каких местах?И как будет организована вся карантинная инфраструктура?Надеюсь коро узнаем.
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