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 Четверо підозрюваних знову не з'явилися на засідання суду у справі MH17

Жоден із чотирьох підозрюваних у справі MH17 знову не з'явився на суд у Нідерландах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив суддя Гендрік Стейнгаюс під час відкриття другого дня слухань у справі МН17 у судовому комплексі "Схіпхол".

"Суду відомо, що жоден з підозрюваних не з'явився сьогодні", - сказав Стейнгаюс.

При цьому суддя додав, що сьогодні державна прокуратура Нідерландів має виступити з презентацією стану справ у розслідуванні збиття літака Малайзійських авіаліній.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий день судового засідання у справі MH17. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180386
 
 
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если они и предстанут, то не перед судом, а скорее пред ликом Господа....
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Нагадили и втекли. То же с Крымом будет. Когда все запасы золота израсходуются.
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Просто нехорошо как-то! Я так надеялся!
Четверо подозреваемых снова не явились на заседание суда по делу MH17 - Цензор.НЕТ 1163
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Если бы не обменяли, хотя бы одного доставили на суд.
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Что-то новенькое---баньдюки и террорюги добровольно пришли на свой суд. Если придут, то можно смело их уже не судить, а отправлять в дурку. Четверо підозрюваних знову не з'явилися на засідання суду у справі MH17 - Цензор.НЕТ 5579
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Так а что, до сих пор не приняли решение о международном ордере на арешт и принудительной доставке в суд ? Ну и о вознагпраждении в 100500 000 000 евро либо-кому за помощь в доставке или поимке
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Дети мои, а вы слыхали, СКОЛЬКО должен продлиться этот суд?
Ожидаемое время - ПЯТЬ лет.
Так что кукурузу на попкорн сеять рано.
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Тут главное потерпевшим получить не только моральную, но и матпомощь от *********. Козломордию надо чмырить со всех сторон, пока не распадётся на улусы.
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Опять не явились? Да ну? Теперь лет 50 нам будут писать как обвиняемые которых отпустили не явились в суд?
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