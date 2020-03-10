 Джемілєв: Кримські татари можуть відмовитися від участі в обміні полонених, якщо дізнаються що їх обмінюють на "бандитів"

Про це він заявив виданню "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.
"Нам передали список з СБУ на затвердження. І незабаром вони за всяку ціну все-таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно перш за все тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров'я", - зазначив Джемілєв.
Він також заявив, що списки на обмін вже сформовані, але Росія зараз не веде розмов про обмін полонених.
"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - додав Джемілєв.
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...
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Смотреть что такое "попердолить" в других словарях: подрюкать - полюбить, поиметь, поесть, пофакать, потрахать, попердолить, посношать, ...
Как пишется, так и слышится 😂
Чому вони не кидаютья рятувати Софію? Там одні лише порохоботи.
Патроны еще имеются?
Крим і Донбасс почав здавати ***** 20.02.2014 Янукович .
Порошенко став Президентом України лише у червні 2014, і відвоював 2/3 Донбассу.
Так що, кушай свою зєльоную лапшу сама.
Бо ********* і хохломанкурти - малороси, допомогали русскім у цьому.
Заставлять никто никого не будет.