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 Суспільство
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Все про:Джемілєв (237) обмін (642) кримські татари (1523) полонені (780)

 Джемілєв: Кримські татари можуть відмовитися від участі в обміні полонених, якщо дізнаються що їх обмінюють на "бандитів"

Лідер кримськотатарського народу і депутат від "Європейської Солідарності" Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари можуть відмовитися брати участь у майбутньому обміні утримуваними особами, якщо дізнаються, що їх планують обміняти "на бандитів".

Про це він заявив виданню "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Нам передали список з СБУ на затвердження. І незабаром вони за всяку ціну все-таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритети: обмінювати потрібно перш за все тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років, і за станом здоров'я", - зазначив Джемілєв.

Він також заявив, що списки на обмін вже сформовані, але Росія зараз не веде розмов про обмін полонених.

Також читайте: У список на обмін утримуваними особами Україна внесла 86 кримських татар, - Денісова

"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - додав Джемілєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180384
 
   
 Топ коментарі
 
та в нас великий фонд для обміну, аж 73%
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не сци як твій припиздент. все буде гуд!
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попердолить - это... Что такое попердолить? - Academic ru
dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...


dic.academic.ru › dic.nsf › dic_synonims › поперд...


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Смотреть что такое "попердолить" в других словарях: подрюкать - полюбить, поиметь, поесть, пофакать, потрахать, попердолить, посношать, ...
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Польский очень простой

Как пишется, так и слышится 😂
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от дебіли, самі шось придумують, самі сміються. Ідіть Федину рятуйте
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Сцить завжди твій. Постійно з баночками бігає.
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Увольнение рябокепки показало, кто в Украине главное сцыкло.
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А де ж ті сміливці, Саакашвілі, Гриценко, Смішко, Білецький, Дроздов, Хмара, Скрипін, Кошулинський, Тягнибок ?
Чому вони не кидаютья рятувати Софію? Там одні лише порохоботи.
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Крымские Татары - это люди действительно высокоморальные. Этика высочайшего уровня!
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чому вони не захищають країну зі зброєю в руках, а ідуть на закланіє як барани?
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а ты сего киздищь на Цензоре, а не воюешь, а? кацапская вера не позволяет? Насточертели уроды, диванные эксперды- советчики. Иди, падаль, сама воюй, отважная ты наша. Или обоссалась? Тогда не посылай других, если сама дома сидишь
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А ты, типа, из окопа строчишь?
Патроны еще имеются?
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Я жінка, я не повинна воювати. Я по своїй мірі допомагаю волонтерам.
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Ті, що рік тому, голосували за Зе, бо вони здихають на мінімальну пенсію, напевне здохли.
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ти, **** кацапська, як ти про старих людей кажеш?
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Він, каже емоційно. Але що сказати спокійно про людей, які 21.04.2019 просрали Україну?
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ви хотіли сказати в 14? Чи це в 19 здали пів Донбасу і Крим? Може це при Зе раша перейшла кордон, але ніхто військовий стан і не подумав тоді вводити. Може це він, замість того щоб прийти на допомогу добробатам, паради проводив?
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Ми хотіли сказати, що ви брешете.
Крим і Донбасс почав здавати ***** 20.02.2014 Янукович .
Порошенко став Президентом України лише у червні 2014, і відвоював 2/3 Донбассу.
Так що, кушай свою зєльоную лапшу сама.
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Зеленський захопившись ультраклоунськими ідеями, культивуючи дебільність 95 кварталу, задля дестабілізації ситуації в країні, хоче вішати громадян України -так шо с-ка кацапська це ти)
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Ви спочатку б почитали, що там йшолося про корупціонерів, яких ви і самі хотіли вішати. Тільки ж вам не за читання шоколад в жопу пихають, правда ж?
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А може кримські татари перестануть нить та влаштують партизанську войнушку в Криму, та скоординують свої дії зі своїми "братами по релігії" чеченцями дагестанцями вдарити на декількох фронтах, щоб РФ поплющило та з Турками та на Донбассі в один момент?!
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не смішить, вони тільки нити можуть і руки складати к Алаху. Всіх, хто міг, вже винищені.
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Отож. І Україна їх не змогла захистити.
Бо ********* і хохломанкурти - малороси, допомогали русскім у цьому.
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Дело хозяйское.
Заставлять никто никого не будет.
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хто дав йому право говорити від імені всіх кримських татар?
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Зеленский советуется с Джемилёвым и Чубаровым.И как они решат,тех и будут обменивать татар.Плюс украинцы там.А кого менять решает власть.В декабре удалось вызволить и просидевших в кативнях донбасса с января 2015.Я доверяю власти.Даже если случайно (или умышленно)придёт по обмену кат,это тоже плюс.От кары не уйдёт.Если каты думают ,что они спрятались в орде навечно,то они глубоко заблуждаются.Ничто не вечно под Луной,особенно ордынской.
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