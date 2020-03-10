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 Політика України
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Все про:Кабмін (3887) призначення (513) Міносвіти (579) Полюхович Юрій (2)

 Кабмін призначив Полюховича в.о. міністра освіти і науки України

Тимчасове виконання обов'язків Міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду сьогодні, 10 березня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", - зазначив в.о. міністра освіти і науки.

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Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області. Ступінь магістра з історії отримав 2003 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Протягом 2009-2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій. З 2014 до 2016 року був радником Міністра освіти і науки України на громадських засадах. 11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу "Історія цивілізацій доколумбової Америки". Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180382
 
 
 Топ коментарі
 
слідкуйте за своєю освітою та вивчайте інші мови
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Та нехай їде в Америку розкопувати доколумбові цивілізації. Нічого закопувати українську освіту.
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бабайожка проти? куди закопувати, вона вже як 20 років на дні через таких як ви)))
нормальна кандидатура
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Та нехай їде в Америку розкопувати доколумбові цивілізації. Нічого закопувати українську освіту.
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бабайожка проти? куди закопувати, вона вже як 20 років на дні через таких як ви)))
нормальна кандидатура
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надо бы проверить насколько свободно он им владеет))
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Серьезно? Свободно владеет чольти? Чего только не сделаешь со своей анкетой чтобы выделиться из зеленой толпы...
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слідкуйте за своєю освітою та вивчайте інші мови
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Скажіт, а чольті часом не з Умані?
Коли в них новий рік?
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A чольті, чи чорті важливе для української освіти!!!!
Як на мене, так для української освіти важливе фінансування і державна мова!!!!
Чого якраз і немає в освіті!!!
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Значит забористой майской травой балуется, не абы чем!
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Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (язык иероглифической письменности майя).

Ха!
"У трирічному віці навчився читати, а через два роки батько віддав його до місцевого училища, де Агатангел провчився п'ять років (1876-1881). Після навчання в протогімназії в Острозі (1881-1884) та Другій київській гімназії (1884-1885) вступив за конкурсом і навчався в Колегії Павла Ґалаґана (1885-1889). Опановує іноземні мови: польську, французьку, англійську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку та латинську. Усього він знав шістдесят мов[6].
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Он умер, и теперь нельзя проверить его знание 60 языков
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Ну это лучше чем блондинистая юристка-"профессор".
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Не гірший варіант.
Але, гуманітарій.
Знову підуть розмови, «А нащо ото дітей мучити, скільки буде 7×8=?»...
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Мабуть таки у вік ІТ і 3D принтерів йому треба хоч замів фахових математиків і фізиків...
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